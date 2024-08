Por que Pedro e Gabigol são desfalques do Flamengo contra o Botafogo no Brasileirão?

Dupla não estará disponível para o Clássico da Rivalidade em disputa direta pela liderança; entenda

Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo (18), às 18h30 (horário de Brasília), pela 23ª rodada do Brasileirão 2024. O confronto interfere diretamente na briga pela liderança da tabela, já que as equipes podem assumi-la ou se aproximar do Fortaleza, atual primeiro colocado. No entanto, o Rubro-Negro não contará com dois importantes jogadores para o duelo.

Pedro, artilheiro do Brasil em 2024 e titular no ataque flamenguista, e Gabigol, que seria opção para jogar na frente, se lesionaram e desfalcarão o time de Tite por este e mais uma série de jogos. Ambos tiveram problemas semelhantes e na mesma partida, o que traz uma dor de cabeça à comissão técnica e à torcida.

Abaixo, entenda com detalhes o motivo pelo qual nem Pedro e nem Gabi estarão disponíveis para o duelo contra o Botafogo e descubra quando eles poderão atuar novamente pelo Flamengo.

