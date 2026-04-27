Pedro e Endrick ganham força na seleção, enquanto lesões ligam alerta para Ancelotti

A menos de um mês da convocação final para a Copa do Mundo, a seleção brasileira vive um cenário de alerta no departamento médico, com riscos reais de perder peças importantes para o torneio.

Jogadores como Alisson Becker, Éder Militão e Estêvão ainda não têm presença garantida, aumentando a dor de cabeça de Carlo Ancelotti às vésperas da definição da lista.

Fora de ação há mais de um mês, Alisson ganhou a companhia de Militão e Estêvão no grupo de dúvidas. O trio aguarda avaliações mais detalhadas para saber se terá condições de disputar o Mundial.

Internamente, o clima é de cautela, com certo pessimismo diante das incertezas físicas. Ao mesmo tempo, o avanço da temporada traz alternativas que podem mudar o cenário.

Nomes como Endrick, Pedro e Danilo surgem em alta e ganham força na reta final da disputa por vagas.