Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Nino Duit

Pedri quer estrela do Barcelona no Bayern: "Ele me impressiona"

A jovem estrela espanhola fez seu "pedido dos sonhos" para aumentar o poder de ataque do clube blaugrana

Em uma entrevista com o YouTuber espanhol xBuyer, Pedri foi questionado sobre qual jogador ele gostaria de ter como companheiro de equipe. Sua resposta: "Um jogador que me impressiona é Musiala. Eu gosto muito dele."

  • Musiala no Barça é possível?

    É altamente improvável que o desejo do meio-campista de 22 anos seja realizado em breve. Musiala renovou seu contrato com o Bayern no início deste ano até 2030. Curiosamente, Pedri tem a mesma duração contratual com o Barcelona. Os dois já se enfrentaram várias vezes tanto por seus respectivos clubes quanto pelas seleções nacionais. 

    Na Eurocopa de 2024, os espanhóis eliminaram a Alemanha nas quartas de final após a prorrogação - e acabaram ganhando o título. Na Copa do Mundo de 2022, uma partida da fase de grupos entre Espanha e Alemanha terminou em 1 a 1. No nível de clubes, Musiala e o Bayern venceram três de quatro jogos. No entanto, no último duelo até agora, no outono passado, o Barça de Pedri venceu por 4 a 1.

  • Barça quer outro jogador do Bayern

    Pedri é titular incontestável no meio-campo do Barça, mas teve que ficar de fora dos últimos três jogos devido a uma suspensão e uma lesão muscular. Musiala está se recuperando da fratura na fíbula sofrida durante o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Espera-se que o jogador de 22 anos faça seu retorno por volta da virada do ano. Na fase de mata-mata da Liga dos Campeões, um novo encontro com o Barça de Pedri pode acontecer. 

    Um colega de equipe de Musiala foi recentemente vinculado a uma possível transferência para Barcelona: Harry Kane. Segundo o The Guardian, o inglês de 32 anos é a primeira escolha do Barça na busca por um possível sucessor de Robert Lewandowski, que poderia deixar o clube no próximo verão europeu após o término de seu contrato. O Barça, no entanto, já desmentiu os boatos.

  • O que vem por aí para o Bayern?

    • Sábado, 22 de novembro: FC Bayern - SC Freiburg (Bundesliga) 
    • Quarta-feira, 26 de novembro: Arsenal - FC Bayern (Liga dos Campeões) 
    • Sábado, 29 de novembro: FC Bayern - FC St. Pauli (Bundesliga) 
    • Quarta-feira, 3 de dezembro: Union Berlin - FC Bayern (DFB-Pokal) 
    • Sábado, 6 de dezembro: VfB Stuttgart - FC Bayern (Bundesliga)
