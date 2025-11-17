Pedri quer estrela do Barcelona no Bayern: "Ele me impressiona"

É altamente improvável que o desejo do meio-campista de 22 anos seja realizado em breve. Musiala renovou seu contrato com o Bayern no início deste ano até 2030. Curiosamente, Pedri tem a mesma duração contratual com o Barcelona. Os dois já se enfrentaram várias vezes tanto por seus respectivos clubes quanto pelas seleções nacionais.

Na Eurocopa de 2024, os espanhóis eliminaram a Alemanha nas quartas de final após a prorrogação - e acabaram ganhando o título. Na Copa do Mundo de 2022, uma partida da fase de grupos entre Espanha e Alemanha terminou em 1 a 1. No nível de clubes, Musiala e o Bayern venceram três de quatro jogos. No entanto, no último duelo até agora, no outono passado, o Barça de Pedri venceu por 4 a 1.