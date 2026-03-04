AFP
Traduzido por
Pedri é aclamado como “o melhor do mundo” pelo rival do Atlético de Madrid, enquanto o Barcelona não consegue a virada na Copa del Rey
O capitão do Atlético presta homenagem à magia de Pedri
Após o confronto acirrado, o capitão do Atlético de Madrid, Koke, não hesitou em destacar o craque do Barcelona, Pedri, por uma atuação que desafiou o placar final de 4 a 3 na semifinal da Copa. O experiente meio-campista ficou impressionado com a influência do jogador de 21 anos na segunda partida, vencida pelo Barça por 3 a 0, sugerindo que o jogador da seleção espanhola está atualmente atuando em um nível acima de quase todos os outros jogadores do futebol mundial.
Koke disse aos repórteres: “O Barça é um time fantástico. Os jovens estão voando. Pedri, se não é o melhor do mundo, é certamente um dos melhores. Não é fácil vir jogar no Camp Nou. Com toda a atmosfera que foi criada... isso faz a diferença. Especialmente no primeiro tempo, conseguimos definir o jogo. É a derrota que me trouxe mais alegria. Pedri é uma máquina. Temos muita sorte por ele ser espanhol... ele é o presente e o futuro da Espanha. Ele vai trazer muita alegria ao Barça e à seleção nacional. Além de ser um grande jogador de futebol, ele é um cara espetacular.”
- AFP
Os jovens de Flick acendem a esperança no Camp Nou
Marc Bernal, a mais recente joia da academia do Barcelona, liderou a tentativa de recuperação, aproveitando a intensa pressão inicial para animar os torcedores locais. Lamine Yamal foi o arquiteto do gol aos 29 minutos, driblando pela lateral esquerda antes de cruzar com precisão para Bernal marcar. O momento mudou ainda mais quando Pedri sofreu uma falta na área pouco antes do intervalo, permitindo que Raphinha convertesse o pênalti com calma. A equipe de Flick continuou pressionando no segundo tempo, com Bernal marcando o terceiro gol aos 72 minutos, após cruzamento de João Cancelo. Mas, apesar das chances no final para Gerard Martin e da entrada de Marcus Rashford, o quarto gol continuou indescritível.
Simeone sobrevive a uma noite de sofrimento
Para Diego Simeone, a partida foi uma aula de sobrevivência, já que o Atlético de Madrid resistiu a 21 chutes e ondas constantes de ataques do Barcelona para defender sua vantagem cada vez menor do jogo de ida. Antoine Griezmann acertou a trave no início da partida, proporcionando um breve alívio para os visitantes, mas durante grande parte da noite, o Atlético ficou preso em seu próprio terço defensivo. Koke admitiu que sua equipe estava plenamente ciente do desafio que enfrentava na Catalunha, reconhecendo que tiveram que trabalhar duro a cada segundo para avançar. “Sabíamos que iríamos sofrer. Tivemos chances no primeiro tempo para matar o jogo, mas então eles marcaram o segundo e você tem que sofrer e resistir. A equipe fez o que tinha que fazer para passar pela eliminatória”, explicou o técnico do Atlético.
- Getty Images Sport
O fim da linha para os titulares
O resultado faz com que o Barcelona perca o título da Copa del Rey, uma competição que dominou com 32 títulos ao longo de sua história. Embora a eliminação seja dolorosa, o desempenho ofereceu muito incentivo para Flick, que está em sua segunda temporada no comando da equipe. O Blaugrana dominou a posse de bola e o ritmo do jogo, mas a desvantagem de 4 a 0 sofrida na primeira partida foi simplesmente grande demais para ser superada. O Atlético, por sua vez, avança para enfrentar o Real Sociedad ou o Athletic Club na final, buscando acabar com a seca de títulos e garantir seu primeiro troféu importante em mais de quatro anos.
Publicidade