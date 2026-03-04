Pedri é aclamado como “o melhor do mundo” pelo rival do Atlético de Madrid, enquanto o Barcelona não consegue a virada na Copa del Rey

Após o confronto acirrado, o capitão do Atlético de Madrid, Koke, não hesitou em destacar o craque do Barcelona, Pedri, por uma atuação que desafiou o placar final de 4 a 3 na semifinal da Copa. O experiente meio-campista ficou impressionado com a influência do jogador de 21 anos na segunda partida, vencida pelo Barça por 3 a 0, sugerindo que o jogador da seleção espanhola está atualmente atuando em um nível acima de quase todos os outros jogadores do futebol mundial.

Koke disse aos repórteres: “O Barça é um time fantástico. Os jovens estão voando. Pedri, se não é o melhor do mundo, é certamente um dos melhores. Não é fácil vir jogar no Camp Nou. Com toda a atmosfera que foi criada... isso faz a diferença. Especialmente no primeiro tempo, conseguimos definir o jogo. É a derrota que me trouxe mais alegria. Pedri é uma máquina. Temos muita sorte por ele ser espanhol... ele é o presente e o futuro da Espanha. Ele vai trazer muita alegria ao Barça e à seleção nacional. Além de ser um grande jogador de futebol, ele é um cara espetacular.”