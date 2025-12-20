O pedido de desculpas de Mohamed Salah ao vestiário do Liverpool após acusações contra Arne Slot
Salah concede entrevista surpreendente após empate com o Leeds
Após ser deixado no banco pela terceira partida consecutiva enquanto o Liverpool desperdiçava a liderança duas vezes para empatar em 3 a 3 com o Leeds, Salah deu uma entrevista explosiva após o jogo em Elland Road.
O ex-ponta da Roma e do Chelsea disse que estava “muito claro que alguém queria que eu levasse toda a culpa” e também afirmou que seu relacionamento com o técnico Arne Slot havia se rompido.
Ele disse: “Não posso acreditar, estou muito, muito decepcionado. Eu fiz muito por este clube ao longo dos anos e especialmente na última temporada.
“Recebi muitas promessas e, até agora, estou no banco por três jogos, então não posso dizer que cumpriram a promessa. Disse muitas vezes antes que tinha um bom relacionamento com o treinador e de repente, não temos mais nenhum relacionamento.
“Não sei por quê, mas parece-me, pelo que vejo, que alguém não me quer no clube.”
Slot insiste que ele, Salah e Liverpool "seguiram em frente"
No entanto, após ser omitido da equipe que venceu por 1 a 0 o Inter de Milão na Liga dos Campeões, Salah voltou ao time do Liverpool na vitória por 2 a 0 sobre o Brighton no último sábado.
Substituindo o lesionado Joe Gomez, o jogador de 33 anos deu a assistência para o segundo gol do atacante Hugo Ekitike na partida, garantindo uma vitória ao Liverpool após uma sequência ruim de jogos.
O técnico dos Reds, Slot, desde então procurou acalmar as preocupações sobre seu relacionamento com Salah, dizendo que “não há problema a resolver” e que foi uma “decisão fácil” colocá-lo como substituto contra o Brighton.
E com Salah agora integrado ao elenco do Egito antes da Copa Africana de Nações, que começa no domingo, o treinador holandês reiterou que todas as partes “seguiram em frente” após o ocorrido da semana anterior.
Jones revela que Salah esclareceu a situação com os companheiros de equipe do Liverpool
Ecoando os pensamentos de seu treinador, o craque do Liverpool, Curtis Jones, insiste que ele e seus companheiros de equipe não guardam rancor contra Salah, que - de acordo com o meio-campista inglês - se desculpou abertamente no vestiário.
Em uma entrevista à Sky Sports, Jones disse: “Mo [Salah] é um homem independente e pode dizer o que quiser. Ele se desculpou conosco e disse: 'Se eu afetar alguém ou fizer você se sentir de alguma forma, eu peço desculpas'. Esse é o homem que ele é.
“Posso falar apenas por conhecer Mo e como ele é conosco e como ele agiu nisso. Ele também foi positivo. Era o mesmo Mo de sempre, com um grande sorriso no rosto e todos estavam exatamente iguais com ele. Acho que isso faz parte de querer ser um vencedor e não acho que ele será o último.
“Entendo que existem certas maneiras de lidar com as coisas, mas se um cara está bem em apenas ficar no banco e ele não quer jogar e ajudar o time, então acho que isso é mais um problema.
“Quando houve algum tipo de raiva de nossa parte, incluindo eu mesmo, sempre veio de um bom lugar. No momento, pode não ter saído da maneira certa, mas nunca foi para afetar o time, a equipe, o treinador, ninguém assim. Já passamos dessa fase agora e estamos nos unindo bem como equipe, jogando bem e começando a ganhar jogos.”
Meio-campista insiste que elenco dos Reds permanece unido em torno de Salah
Como Salah, Jones também conduziu uma entrevista furiosa após a derrota por 4 a 1 para o PSV na Liga dos Campeões no dia 26 de novembro, descrevendo o desempenho do Liverpool como "inaceitável" e dizendo que estava "além de estar zangado".
"Sou um Scouser, sei o quanto isso significa para a cidade, os fãs, o clube e a equipe por aqui", disse o jogador de 24 anos. "Provavelmente é a primeira vez que estou em uma situação como essa. Houve algumas razões pelas quais eu vim e falei. Eu fui apenas honesto. Vou dizer o que penso, e às vezes isso irá incomodar [as pessoas].
"Estava zangado mas foi um choque ao mesmo tempo. Foi positivo ver como os rapazes agiram. Eles não culparam Mo, não culparam o técnico, não culparam uns aos outros ou algo do tipo. Foi apenas assumir para nós mesmos.
"Eu digo isso obviamente com os fãs e o lance com Mo que não nos afetou de nenhuma forma. Isso afetou nossas mentes em precisar vencer, mas ninguém culpou ninguém e acho que isso é o importante."
Próximo jogo do Liverpool: Reds, sem Salah, enfrentam o Tottenham
Curtis Jones estará esperando ajudar o Liverpool a conquistar os três pontos quando viajarem para enfrentar o Tottenham pela Premier League, no sábado. Após seus comentários depois da pesada derrota contra o PSV, o graduado da academia ajudou seu clube de infância a montar uma sequência de cinco jogos invictos em todas as competições.
Enquanto isso, Salah está pronto para começar em campo quando o Egito enfrentar o Zimbábue na estreia deles na Copa Africana das Nações, na próxima segunda-feira. Os Faraós também enfrentarão a África do Sul no dia 26 de novembro e a Angola na segunda-feira, 29 de dezembro, no Grupo B. O torneio será sediado no Marrocos.