O pedido de desculpas de Mohamed Salah ao vestiário do Liverpool após acusações contra Arne Slot

Após ser deixado no banco pela terceira partida consecutiva enquanto o Liverpool desperdiçava a liderança duas vezes para empatar em 3 a 3 com o Leeds, Salah deu uma entrevista explosiva após o jogo em Elland Road.

O ex-ponta da Roma e do Chelsea disse que estava “muito claro que alguém queria que eu levasse toda a culpa” e também afirmou que seu relacionamento com o técnico Arne Slot havia se rompido.

Ele disse: “Não posso acreditar, estou muito, muito decepcionado. Eu fiz muito por este clube ao longo dos anos e especialmente na última temporada.

“Recebi muitas promessas e, até agora, estou no banco por três jogos, então não posso dizer que cumpriram a promessa. Disse muitas vezes antes que tinha um bom relacionamento com o treinador e de repente, não temos mais nenhum relacionamento.

“Não sei por quê, mas parece-me, pelo que vejo, que alguém não me quer no clube.”