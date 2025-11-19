+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
América-MG Sub-20 2025Mourão Panda / América
Bruna Lima

Paysandu x América-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final da Copa do Brasil sub-20 de 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (19), no Estádio da Caruzu; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Paysandu recebe o América-MG nesta quarta-feira (19), às 16h (de Brasília), no segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil sub-20 de 2025. A partida acontece no Estádio da Caruzu, em Belém, e terá transmissão do canal oficial do Paysandu, no Youtube (veja a programação completa aqui).

Equipes chegam para o duelo decisivo em cenários bem diferentes após o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. O Papão volta para casa com a missão de reverter a derrota por 1 a 0 sofrida no Independência, onde acabou superado pelo gol de Julio e teve dificuldades para impor seu ritmo diante do Coelho. Agora, diante da sua torcida, o Paysandu precisa transformar a pressão local em combustível para buscar a virada que o coloque na briga por uma vaga na semifinal.

Do outro lado, o América-MG chega mais confortável pelo resultado construído em Belo Horizonte, mas longe de considerar a disputa definida. A equipe sabe que um gol fora de casa pode encaminhar a classificação e que a consistência será essencial para controlar a partida no Pará. O confronto está em aberto.

  • Prováveis escalações

    Paysandu: Sandro, Iarley Brito, Renan, Alexandre, Henrique Salomoni, Libonati, Klayvert, Cauã, Willian Gabriel, Matheus Capixaba, Miguel Angelo

    América-MG: João Pedro, Arthur Yan, Luiz Felipe, Jhonatan Lima, Ariel, Luis Henrique, Otávio Gonçalves, Julio César, Kauê Ricardo, Karlos, Kauan Cristtyan

  • Desfalques

    Paysandu

    Sem desfalques confirmados.

    América-MG

    Sem desfalques confirmados. 

  • Quando é?

    • Data:quarta-feira, 19 de novembro de 2025
    • Horário: 16h (de Brasília)
    • Local: Estádio da Caruzu, Blelém - PA