Paysandu x América-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final da Copa do Brasil sub-20 de 2025

O Paysandu recebe o América-MG nesta quarta-feira (19), às 16h (de Brasília), no segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil sub-20 de 2025. A partida acontece no Estádio da Caruzu, em Belém, e terá transmissão do canal oficial do Paysandu, no Youtube (veja a programação completa aqui).

Equipes chegam para o duelo decisivo em cenários bem diferentes após o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. O Papão volta para casa com a missão de reverter a derrota por 1 a 0 sofrida no Independência, onde acabou superado pelo gol de Julio e teve dificuldades para impor seu ritmo diante do Coelho. Agora, diante da sua torcida, o Paysandu precisa transformar a pressão local em combustível para buscar a virada que o coloque na briga por uma vaga na semifinal.

Do outro lado, o América-MG chega mais confortável pelo resultado construído em Belo Horizonte, mas longe de considerar a disputa definida. A equipe sabe que um gol fora de casa pode encaminhar a classificação e que a consistência será essencial para controlar a partida no Pará. O confronto está em aberto.