Paul Scholes revela quem foi o pior jogador que viu o Manchester United contratar

Paul Scholes participou de um episódio do podcast The Overlap para falar sobre as piores contratações do Manchester United que viu de perto. Um nome que sempre aparece nessas listas é o de Juan Sebastián Verón, contratado em 2001 por 28 milhões de libras (R$ 210 milhões) junto à Lazio, valor recorde da Premier League na época.

Scholes, porém, saiu em defesa do argentino e afirmou que Verón era um grande jogador, apesar de não ter dado certo na Inglaterra. Para o ex-meia, a pior contratação do período foi outra: o goleiro Mark Bosnich.