Paul Scholes revela quem foi o pior jogador que viu o Manchester United contratar
Scholes dá a Bosnich um título pouco lisonjeiro
Paul Scholes participou de um episódio do podcast The Overlap para falar sobre as piores contratações do Manchester United que viu de perto. Um nome que sempre aparece nessas listas é o de Juan Sebastián Verón, contratado em 2001 por 28 milhões de libras (R$ 210 milhões) junto à Lazio, valor recorde da Premier League na época.
Scholes, porém, saiu em defesa do argentino e afirmou que Verón era um grande jogador, apesar de não ter dado certo na Inglaterra. Para o ex-meia, a pior contratação do período foi outra: o goleiro Mark Bosnich.
- Getty Images Sport
Bosnich estava “exausto após três chutes”
Ao explicar sua escolha, Scholes destacou a dificuldade de substituir Peter Schmeichel, mas criticou duramente o comportamento de Bosnich. Segundo ele, o australiano era extremamente pouco profissional.
“Eu achava o Bosnich um bom goleiro no Aston Villa, mas quando ele chegou ao United foi ridículo. Nos treinos de finalização, normalmente enfrentamos 15 ou 20 chutes. Depois de três, ele já estava cansado e pedia para colocar outro goleiro”, contou Scholes.
“Nunca vi nada parecido”
Scholes também afirmou que Bosnich tinha dificuldade até em executar um fundamento básico: o chute de meta.
“Nunca vi algo assim. Jogamos contra o Everton fora de casa no primeiro jogo da temporada e ninguém tinha percebido que ele não conseguia alcançar a linha do meio-campo. Não tinha vento, o dia estava perfeito, mas ele simplesmente chutava o chão. Foi decepcionante”, completou.
- Getty Images Sport
Bosnich chega atrasado ao próprio casamento após prisão
Contratado em 1999 como sucessor de Schmeichel, Bosnich chegou ao United cercado de expectativa. Porém, logo ficou claro que ele não tinha o perfil exigido por Sir Alex Ferguson.
Pouco depois de chegar ao clube, Bosnich se envolveu em uma confusão com um fotógrafo durante sua despedida de solteiro e passou a noite em uma cela policial. O resultado: chegou uma hora atrasado ao próprio casamento.
Ferguson, que já o conhecia desde a adolescência, não ficou nada satisfeito. O treinador chegou a classificá-lo como um “profissional terrível” e “acima do peso”. Mesmo assim, Bosnich foi o goleiro titular durante boa parte da temporada 1999/2000, fez 23 jogos na Premier League e conquistou o título logo em seu primeiro ano.
Queda, drogas e fim precoce no futebol
A passagem pelo United durou pouco. O contrato foi rescindido após 18 meses, e Bosnich se transferiu para o Chelsea, onde a situação piorou. Em 2002, ele foi reprovado em um teste antidoping, recebeu uma suspensão de nove meses e acabou dispensado.
Inicialmente, o goleiro alegou que sua bebida havia sido adulterada com cocaína, mas depois admitiu que desenvolveu dependência química. Em depoimento, contou que chegou a consumir até seis gramas da droga por dia e viveu episódios graves, incluindo um em que, alcoolizado, confundiu o próprio pai com um ladrão.
Uma trajetória que ajuda a explicar por que, para Scholes, Mark Bosnich ficou marcado como o pior companheiro de equipe que já teve no Manchester United.