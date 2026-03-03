Paul Scholes escolhe o próximo técnico “perfeito” do Manchester United e revela uma grande dúvida sobre Michael Carrick

Scholes identificou o homem que acredita ser o candidato “perfeito” para assumir o comando do Old Trafford de forma permanente. Após a demissão de Amorim no início deste ano, os Red Devils estão atualmente sendo comandados por Carrick de forma interina. Embora o ex-meio-campista do United tenha tido um início sensacional no cargo, Scholes acredita que o clube deveria procurar um peso-pesado continental mais condecorado para liderá-lo em uma nova era a partir deste verão.

A gestão de Carrick tem sido muito produtiva, com seis vitórias e um empate, levando o United ao terceiro lugar. Sua última vitória foi por 2 a 1 sobre o Crystal Palace na tarde de domingo. No entanto, apesar dessa recuperação, Scholes continua sem se convencer de que seu ex-companheiro de equipe seja o homem certo para o projeto de longo prazo.

Em vez de manter o status quo, o ex-jogador da seleção inglesa aponta para um vencedor em série que atualmente treina no cenário internacional. “O perfeito que existe — eu digo perfeito — [Carlo] Ancelotti ainda está por aí”, afirmou Scholes no podcastThe Good, The Bad & The Football.