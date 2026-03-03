Getty Images
Paul Scholes escolhe o próximo técnico “perfeito” do Manchester United e revela uma grande dúvida sobre Michael Carrick
Scholes aposta em peso pesado continental em detrimento de Carrick
Scholes identificou o homem que acredita ser o candidato “perfeito” para assumir o comando do Old Trafford de forma permanente. Após a demissão de Amorim no início deste ano, os Red Devils estão atualmente sendo comandados por Carrick de forma interina. Embora o ex-meio-campista do United tenha tido um início sensacional no cargo, Scholes acredita que o clube deveria procurar um peso-pesado continental mais condecorado para liderá-lo em uma nova era a partir deste verão.
A gestão de Carrick tem sido muito produtiva, com seis vitórias e um empate, levando o United ao terceiro lugar. Sua última vitória foi por 2 a 1 sobre o Crystal Palace na tarde de domingo. No entanto, apesar dessa recuperação, Scholes continua sem se convencer de que seu ex-companheiro de equipe seja o homem certo para o projeto de longo prazo.
Em vez de manter o status quo, o ex-jogador da seleção inglesa aponta para um vencedor em série que atualmente treina no cenário internacional. “O perfeito que existe — eu digo perfeito — [Carlo] Ancelotti ainda está por aí”, afirmou Scholes no podcastThe Good, The Bad & The Football.
O fascínio do fator Ancelotti
Ancelotti está atualmente se preparando para liderar a seleção brasileira na Copa do Mundo neste verão, mas Scholes claramente acredita que o fascínio do Manchester United poderia ser usado para tentar trazer o lendário italiano de volta ao futebol de clubes. O ex-técnico do Real Madrid e do AC Milan conquistou títulos em todas as cinco principais divisões da Europa e detém o recorde de maior número de títulos da Liga dos Campeões conquistados como técnico. Essas são credenciais que Scholes considera essenciais para o ambiente de alta pressão do Old Trafford.
“Sei que ele é técnico do Brasil... ele é perfeito para o Manchester United, onde você acha que ele fará os jogadores se sentirem milionários”, explicou Scholes. “E ele tem experiência em conquistar títulos. Mas a questão é: ele está muito velho agora? Essa é a única coisa. Existe alguém mais experiente do que ele? Eles precisam de uma presença como líder.”
Táticas versus pedigree de liderança
Scholes destacou um dilema clássico: o United precisa de um técnico puramente tático ou de um treinador com fortes habilidades de gestão de pessoas? Ele fez alusão a Ole Gunnar Solskjaer, considerado hábil na gestão do vestiário, mas questionado sobre sua experiência na conquista de troféus importantes.
“A questão é: Michael tem experiência? Sei que é uma grande questão, sei que ele já treinou na Championship, mas isso é diferente”, continuou Scholes. “Podemos ver Michael vencendo a Premier League? Ainda não sei, e acho que o mais importante é: que tipo de técnico eles vão procurar? Um estrategista ou um gestor de pessoas que cuida das pessoas? Ole Gunnar [Solskjaer] era assim. Mas todas as pessoas que são gestores de pessoas sempre têm um técnico brilhante ao seu lado, que é o caso de Michael [Steve Holland].
“O clube tem que decidir: eles querem um mestre em tática, que já falhou? Ole Gunnar tinha habilidades de gestão de pessoas, mas ele tinha experiência para seguir em frente e ganhar um troféu? As mesmas perguntas serão feitas a Michael.”
Uma reta final decisiva para os Red Devils
À medida que a temporada se aproxima do fim, a pressão sobre a diretoria do Manchester United para fazer a escolha certa só tende a aumentar. Carrick continua supervisionando o futuro imediato do clube e acompanhando de perto as estrelas em ascensão da academia. Cada decisão tática que ele toma é analisada como uma possível audição para o cargo permanente, mas a sombra de figuras como Ancelotti continua pairando sobre o processo de seleção.
Com o United atualmente na terceira posição da Premier League, o argumento a favor da estabilidade e continuidade sob o comando de Carrick se fortalece a cada vitória. No entanto, para lendas como Scholes, a escolha “perfeita” continua ligada ao prestígio e à comprovada mentalidade vencedora de um técnico como Ancelotti. A decisão definirá a trajetória do United nos próximos anos, à medida que o clube busca um sucessor capaz de igualar os padrões de seu ilustre passado.
O United buscará manter seu ímpeto entre os três primeiros em sua próxima partida da Premier League contra o Newcastle, no St. James' Park, na quarta-feira.
