Paul Scholes admite que adoraria que o Manchester United contratasse o astro “irritado” do Tottenham

Apesar de sua explosão, Frank manteve Romero na equipe titular do Spurs para a viagem a Old Trafford na tarde de sábado. O jogador da seleção argentina, porém, ficou em campo por apenas 29 minutos, pois foi expulso por uma entrada imprudente no meio-campista Casemiro, do United.

Esse foi o quarto cartão vermelho de sua carreira no Tottenham, mais do que qualquer outro jogador da Premier League desde sua chegada ao futebol inglês, e o Spurs acabou perdendo por 2 a 0. Frank, no entanto, saiu em sua defesa após o jogo.

“Para mim, ele é um líder. É um líder jovem e está aprendendo todos os dias”, disse o técnico do Spurs aos repórteres. “Eu disse que usei o exemplo de quando tinha 30 anos. Achava que estava no topo do mundo, mas estava muito longe do nível em que estou hoje em termos de liderança e compreensão das coisas.

E quando você tem um jogador que joga com tanta paixão e agressividade, coisas assim podem acontecer. Isso não quer dizer que ele não deva aprender com isso, é claro que ele precisa aprender com isso para seguir em frente.”