Getty Images Sport
Paul Scholes admite que adoraria que o Manchester United contratasse o astro “irritado” do Tottenham
Explosão nas redes sociais
Romero fez 152 partidas pelo Tottenham desde que chegou ao clube, vindo do Atalanta, em 2021, marcando seis gols e ajudando o clube a conquistar o título da Liga Europa. O jogador de 27 anos assinou recentemente uma extensão de contrato até o final da temporada 2028-29, mas deu a entender que está insatisfeito com a forma como o clube está sendo administrado após o empate do Spurs por 2 a 2 com o Manchester City em 1º de fevereiro, partida em que ele teve que sair no intervalo.
Em uma postagem explosiva no Instagram, Romero escreveu: “Grande esforço de todos os meus companheiros ontem, eles foram incríveis. Eu queria estar disponível para ajudá-los, mesmo não me sentindo bem, especialmente porque tínhamos apenas 11 jogadores disponíveis – inacreditável, mas verdadeiro e vergonhoso. Continuaremos aparecendo e assumindo a responsabilidade de reverter essa situação, trabalhando duro e permanecendo unidos. Só nos resta agradecer a todos vocês por estarem presentes e por sempre nos apoiarem, torcedores.”
- Getty Images
Cartão vermelho imprudente em Old Trafford
Apesar de sua explosão, Frank manteve Romero na equipe titular do Spurs para a viagem a Old Trafford na tarde de sábado. O jogador da seleção argentina, porém, ficou em campo por apenas 29 minutos, pois foi expulso por uma entrada imprudente no meio-campista Casemiro, do United.
Esse foi o quarto cartão vermelho de sua carreira no Tottenham, mais do que qualquer outro jogador da Premier League desde sua chegada ao futebol inglês, e o Spurs acabou perdendo por 2 a 0. Frank, no entanto, saiu em sua defesa após o jogo.
“Para mim, ele é um líder. É um líder jovem e está aprendendo todos os dias”, disse o técnico do Spurs aos repórteres. “Eu disse que usei o exemplo de quando tinha 30 anos. Achava que estava no topo do mundo, mas estava muito longe do nível em que estou hoje em termos de liderança e compreensão das coisas.
E quando você tem um jogador que joga com tanta paixão e agressividade, coisas assim podem acontecer. Isso não quer dizer que ele não deva aprender com isso, é claro que ele precisa aprender com isso para seguir em frente.”
Scholes: Eu simplesmente adoro o caráter dele!
Scholes também é um grande fã de Romero e acredita que ele seria uma aquisição ideal para o United, apesar de seu histórico disciplinar. O ex-jogador do Red Devils e da seleção inglesa disse no último episódio do podcast The Good, The Bad and The Football: “Quer saber? Eu adoro ele. Adoro vê-lo jogar futebol.
Ele está irritado com o Spurs, não é? Ele não quer estar lá. Ele está criticando a torcida, está criticando a diretoria, acho que ele está um pouco desmotivado.
Mas eu adoraria tê-lo no Manchester United. Eu simplesmente adoro o caráter dele.”
- AFP
O que vem a seguir para Romero?
Romero ficará fora dos próximos quatro jogos do Spurs na Premier League devido a uma suspensão por “falta grave”. A equipe de Frank recebe o Newcastle na terça-feira à noite, antes do grande clássico do norte de Londres contra o Arsenal e dos jogos contra o Fulham e o Crystal Palace.
O Tottenham também aguarda o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões em março, quando Romero estará apto a jogar. Resta saber, porém, se o Spurs conseguirá sair da metade inferior da tabela da Premier League sem seu capitão, ou se ele decidir permanecer no clube após o fim da temporada.
Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid também têm sido associados a Romero, que pode buscar um novo desafio após disputar mais uma Copa do Mundo com a Argentina neste verão.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade