Paul Pogba tem futuro no Mônaco? Rumores sobre sua saída são abordados após 30 minutos de jogo do ex-jogador do Manchester United

O CEO do Mônaco, Thiago Scuro, explicou à talkSPORT por que Pogba foi contratado e o que ele ainda pode oferecer à causa coletiva: “Paul, em primeiro lugar, era uma questão de desempenho. É uma questão de desempenho, o primeiro passo. Paul é um jogador muito talentoso, com um nível diferente do que estamos acostumados a ter na Ligue 1. Ele está voltando depois de dois anos sem jogar — sabíamos que o desafio de trazê-lo de volta seria grande.

É claro que ele também traz um impacto em termos de visibilidade para a liga, para o AS Monaco, receitas comerciais, tudo isso. Mas, como todos sabemos, o jogador precisa estar em campo jogando bem para que tudo funcione. No final, começamos esse processo no verão com uma expectativa muito alta.”

Pogba sofreu uma lesão na panturrilha em 13 de dezembro e está afastado dos gramados desde então, com o Monaco decidindo retirá-lo da equipe da Liga dos Campeões antes de ser eliminado da competição na fase de play-off contra o rival doméstico Paris Saint-Germain.

Scuro acrescentou: “Está custando muito para ele conseguir estar consistentemente em campo. Ele teve alguns minutos durante a temporada que mostraram seu nível, sua capacidade, e ainda estamos pressionando para que ele tenha mais tempo em campo no final da temporada.”