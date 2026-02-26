Getty
Traduzido por
Paul Pogba tem futuro no Mônaco? Rumores sobre sua saída são abordados após 30 minutos de jogo do ex-jogador do Manchester United
Pogba jogou 30 minutos em três partidas.
Pogba assinou um contrato de dois anos com o Mônaco após receber uma oferta para voltar ao futebol profissional. Eles sabiam que estavam contratando um jogador que não estava em boa forma física e não tinha ritmo de jogo.
Eles tiveram que esperar até novembro para que Pogba fizesse sua estreia. Ele jogou quatro minutos saindo do banco naquele dia, com mais duas participações como substituto desde então. No total, ele jogou apenas 30 minutos.
- AFP
Por que o Mônaco contratou Pogba como agente livre
O CEO do Mônaco, Thiago Scuro, explicou à talkSPORT por que Pogba foi contratado e o que ele ainda pode oferecer à causa coletiva: “Paul, em primeiro lugar, era uma questão de desempenho. É uma questão de desempenho, o primeiro passo. Paul é um jogador muito talentoso, com um nível diferente do que estamos acostumados a ter na Ligue 1. Ele está voltando depois de dois anos sem jogar — sabíamos que o desafio de trazê-lo de volta seria grande.
É claro que ele também traz um impacto em termos de visibilidade para a liga, para o AS Monaco, receitas comerciais, tudo isso. Mas, como todos sabemos, o jogador precisa estar em campo jogando bem para que tudo funcione. No final, começamos esse processo no verão com uma expectativa muito alta.”
Pogba sofreu uma lesão na panturrilha em 13 de dezembro e está afastado dos gramados desde então, com o Monaco decidindo retirá-lo da equipe da Liga dos Campeões antes de ser eliminado da competição na fase de play-off contra o rival doméstico Paris Saint-Germain.
Scuro acrescentou: “Está custando muito para ele conseguir estar consistentemente em campo. Ele teve alguns minutos durante a temporada que mostraram seu nível, sua capacidade, e ainda estamos pressionando para que ele tenha mais tempo em campo no final da temporada.”
Será que Pogba poderá ver o seu contrato com o Mónaco rescindido?
Pogba ainda tem pouco menos de 18 meses restantes no contrato que assinou quando foi para o Stade Louis II. No entanto, há rumores de que os termos do contrato podem ser rescindidos, já que o Mônaco está vendo pouco retorno sobre seu investimento de confiança e dinheiro.
Ainda não foi tomada nenhuma decisão, e Pogba terá a chance de terminar a temporada 2025-26 com sucesso e provar que pode recuperar a forma que um dia o tornou o jogador mais caro do planeta.
Quando questionado sobre o que o futuro poderia reservar, Scuro disse: “Considerando o que está acontecendo, será uma discussão entre ambas as partes no verão - se Paul ainda estiver disposto a continuar enfrentando esse processo, e também do nosso lado, no momento certo, teremos essa conversa.
“Eu diria hoje que ambas as direções podem acontecer pela posição de Paul ou mesmo do clube. Agora estamos focados em dar a ele a oportunidade de estar mais em campo e mostrar que ele ainda é capaz de jogar por mais algumas temporadas.”
- Getty
O sonho da Copa do Mundo parece ter sido destruído para o vencedor de 2018
Pogba estava sendo cotado para umapossível convocação tardia para a seleção francesa na Copa do Mundo de 2026, com o ex-jogador da seleção Bacary Sagna dizendo ao GOAL: “Ele é um jogador especial. Ele consegue se adaptar a qualquer tipo de exigência do técnico.
“Fisicamente, é claro, pode ser um problema, porque quando você fica tanto tempo sem jogar, acaba ficando mais vulnerável e um pouco mais sensível. Mas ele é um jogador especial, e esses jogadores sempre se destacam.
Ele não precisa correr muito. Mental e tecnicamente, ele está acima da média. Nunca se sabe. Sempre que há uma lista, há uma surpresa. Ele pode ser a surpresa de Didier Deschamps.”
Esse sonho parece ter sido frustrado, com Pogba precisando se concentrar totalmente nos assuntos do clube por enquanto. O Mônaco poderia se beneficiar com seu retorno, já que caiu para o oitavo lugar na tabela da Ligue 1 — muito longe das vagas de qualificação para a Liga dos Campeões e sem garantias de que qualquer tipo de futebol europeu será garantido para 2026-27.
Publicidade