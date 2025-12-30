Paul Pogba faz agradecimento especial a Cristiano Ronaldo ao receber prêmio de "melhor retorno" no futebol

Em outubro de 2024, o ex-jogador da Juventus afirmou que seu “pesadelo havia acabado” depois de vencer o recurso contra a punição por doping no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS). O meio-campista da seleção francesa disse que nunca cometeu nenhuma irregularidade de forma consciente e destacou o desejo de virar a página após um período “extremamente angustiante”.

Em comunicado, Pogba declarou: “Finalmente, o pesadelo acabou. Posso voltar a pensar no dia em que seguirei meus sonhos novamente. Sempre afirmei que nunca violei de forma consciente os regulamentos da Agência Mundial Antidoping ao tomar um suplemento nutricional prescrito por um médico, que não afeta nem melhora o desempenho de atletas homens. Jogo com integridade e, embora eu tenha de aceitar que se trata de uma infração de responsabilidade objetiva, quero registrar meus agradecimentos aos juízes do Tribunal Arbitral do Esporte que ouviram minha explicação. Este foi um período extremamente difícil da minha vida, porque tudo pelo que trabalhei tão duro ficou em pausa.”