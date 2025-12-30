Paul Pogba faz agradecimento especial a Cristiano Ronaldo ao receber prêmio de "melhor retorno" no futebol
"O pesadelo acabou"
Em outubro de 2024, o ex-jogador da Juventus afirmou que seu “pesadelo havia acabado” depois de vencer o recurso contra a punição por doping no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS). O meio-campista da seleção francesa disse que nunca cometeu nenhuma irregularidade de forma consciente e destacou o desejo de virar a página após um período “extremamente angustiante”.
Em comunicado, Pogba declarou: “Finalmente, o pesadelo acabou. Posso voltar a pensar no dia em que seguirei meus sonhos novamente. Sempre afirmei que nunca violei de forma consciente os regulamentos da Agência Mundial Antidoping ao tomar um suplemento nutricional prescrito por um médico, que não afeta nem melhora o desempenho de atletas homens. Jogo com integridade e, embora eu tenha de aceitar que se trata de uma infração de responsabilidade objetiva, quero registrar meus agradecimentos aos juízes do Tribunal Arbitral do Esporte que ouviram minha explicação. Este foi um período extremamente difícil da minha vida, porque tudo pelo que trabalhei tão duro ficou em pausa.”
Pogba vence prêmio após retorno aos gramados
Aos 32 anos, Pogba foi autorizado a voltar aos treinos em janeiro de 2025, mas só conseguiu assinar com um clube meses depois, quando o Monaco garantiu sua contratação, após a Juventus rescindir seu contrato. Desde então, ele disputou três partidas pela equipe da Ligue 1 e, no último fim de semana, conquistou o prêmio de Melhor Retorno do Ano no Globe Soccer Awards 2025, em Dubai. No discurso de agradecimento, fez questão de destacar o apoio da família em um período conturbado, que incluiu o envolvimento do irmão, Mathias, em um caso de extorsão contra ele.
“Não foi fácil… Foi um momento muito importante para mim, na minha vida, para entender quem realmente estava ao meu lado, quem realmente te ama quando você está fora dos holofotes. Este prêmio significa muito para mim e para minha esposa… Passamos por muita coisa juntos. Ela me ajudou demais, e meus filhos me mantiveram sorrindo”, disse, em declaração reproduzida pelo Marca.
Pogba agradece Cristiano Ronaldo
Pogba conhece Cristiano Ronaldo há quase 20 anos, desde a época em que passou pelas categorias de base do Manchester United, antes de atuarem juntos na equipe principal na temporada 2021/22. Após a saída do português para o Al Nassr, o francês sempre fez elogios ao atacante.
No fim de 2022, ele afirmou: “A disciplina do Cristiano Ronaldo é inacreditável — nunca vi nada igual. É outro nível. Vejo jogadores profissionais, muitos deles muito dedicados, que chegam cedo, fazem recuperação e tudo mais. Mas alguém que está lá todos os dias, sem parar… esse é o Cristiano.”
E, neste fim de semana, voltou a homenageá-lo, já que o português estava presente na cerimônia.
“Cristiano, você está aqui e inspirou todos nós como jogador de futebol. Você fez isso pela próxima geração. Muito obrigado, Cristiano”, completou Pogba.
- Getty
O que vem pela frente para Pogba?
O veterano espera ganhar mais minutos em campo pelo Monaco em 2026, com a primeira oportunidade marcada para 3 de janeiro, em casa, contra o Lyon, pela Ligue 1. Ainda é cedo para saber se o meio-campista conseguirá voltar ao nível que apresentou no auge da carreira. Há o desejo de retornar à seleção francesa, mas uma vaga no elenco para a Copa do Mundo de 2026, neste momento, parece um objetivo distante.