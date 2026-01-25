Patrick Vieira cobra dupla do Arsenal por atuações apagadas na derrota para o Manchester United em casa

Os comentários de Vieira foram apresentados a Arteta após a partida, e o técnico do Arsenal respondeu: "Tudo bem. Aceitamos todas as opiniões, independentemente de onde venham. Eles têm razão para dizê-las. No final, precisamos demonstrar a força mental que temos em campo quando chega o dia do jogo. Acho que começamos muito bem, dominamos bastante a primeira meia hora. Depois disso, demos o gol a eles. Erros fazem parte do futebol, algo incomum para nós, mas demos a eles o gol e a esperança, e isso mudou a dinâmica do jogo, porque a partir do intervalo tivemos muita dificuldade, principalmente para manter a bola nas áreas certas. No segundo tempo, eles fizeram dois gols brilhantes, com jogadas individuais de muita qualidade e momentos mágicos. Acho que conseguimos mudar a dinâmica, marcar o segundo gol, e dava para sentir que tudo mudou. O jogo estava pronto para ser vencido."