Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Gill Clark

Patrick Vieira cobra dupla do Arsenal por atuações apagadas na derrota para o Manchester United em casa

O lendário jogador do Arsenal, Patrick Vieira, considerou que os Gunners demonstraram falta de liderança durante a dolorosa derrota por 3 a 2 para o Manchester United no Emirates Stadium, no último domingo, pela Premier League

O time de Mikel Arteta sofreu sua primeira derrota em casa na temporada contra os Red Devils e agora tem apenas quatro pontos de vantagem na liderança da tabela. Vieira também acredita que dois jogadores em particular não conseguiram brilhar pelo time do norte de Londres.

  • Arsenal perde pontos novamente

    O Arsenal tem enfrentado um janeiro difícil até agora na Premier League, o que levantou novas dúvidas sobre sua capacidade de encerrar a longa espera para ser coroado campeão inglês. Após abrir 2026 com uma vitória sobre o Bournemouth, o Arsenal conquistou empates sem gols novamente contra o Liverpool e o Nottingham Forest. O Manchester United então chegou ao Emirates no domingo e levou para casa os três pontos após vencer uma partida emocionante por 3 a 2. Mikel Arteta admitiu depois que foi uma derrota "muito dolorosa" para sua equipe, com os candidatos ao título, Aston Villa e Manchester City, apenas quatro pontos atrás dos Gunners agora.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN UTDAFP

    Vieira critica dupla do Arsenal após derrota para o United

    Vieira sabe tudo sobre conquistar troféus com o Arsenal, tendo conquistado três títulos da Premier League durante sua passagem pelos Gunners, e afirma que o time de Arteta carece de liderança. O francês também apontou dois jogadores em particular como culpados. Ele disse à Sky Sports: "Ainda existem algumas dúvidas sobre a força mental da equipe. Eles ficarão realmente decepcionados com essa atuação, não pela derrota em si, mas pela forma como a perderam. Não criaram o suficiente, [Bukayo] Saka e [Leandro] Trossard, pela esquerda, não produziram o bastante para criar perigo para o United. Precisam de um líder para elevar o moral da equipe. Precisam de alguém que os faça entender que, quando estiverem em campo, precisam jogar com mais energia e arriscar mais, porque têm qualidade para isso. Foi uma atuação decepcionante, pois não se expressaram."

  • Arteta responde aos comentários de Vieira

    Os comentários de Vieira foram apresentados a Arteta após a partida, e o técnico do Arsenal respondeu: "Tudo bem. Aceitamos todas as opiniões, independentemente de onde venham. Eles têm razão para dizê-las. No final, precisamos demonstrar a força mental que temos em campo quando chega o dia do jogo. Acho que começamos muito bem, dominamos bastante a primeira meia hora. Depois disso, demos o gol a eles. Erros fazem parte do futebol, algo incomum para nós, mas demos a eles o gol e a esperança, e isso mudou a dinâmica do jogo, porque a partir do intervalo tivemos muita dificuldade, principalmente para manter a bola nas áreas certas. No segundo tempo, eles fizeram dois gols brilhantes, com jogadas individuais de muita qualidade e momentos mágicos. Acho que conseguimos mudar a dinâmica, marcar o segundo gol, e dava para sentir que tudo mudou. O jogo estava pronto para ser vencido."

  • Saka pede que o Arsenal mostre caráter

    Após a derrota do Arsenal, Saka se pronunciou e disse que é hora dos jogadores mostrarem seu caráter. Ele declarou à mídia do clube: "Acho que não mostramos nosso melhor nível durante toda a partida, o que é frustrante. É um jogo muito importante, com muita coisa em jogo. Obviamente, o Emirates tem sido um lugar onde temos sido muito fortes nesta temporada. É uma derrota difícil de engolir, mas temos que nos manter unidos. Vamos nos recuperar na próxima semana; tentaremos voltar a vencer. No futebol, você pode marcar, pode sofrer gols - o importante é a sua reação depois. Obviamente, gostaríamos de ter feito 2 a 0, mas não conseguimos. No geral, não estamos muito satisfeitos com o desempenho. A jornada nem sempre será fácil, haverá altos e baixos. Cabe a nós mostrar nosso caráter na próxima semana. Esse é o nosso foco agora, não podemos mudar o resultado. Olhamos para frente e para a próxima semana."

  • FC Internazionale Milano v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Corrida pelo título fica acirrada

    O Arsenal buscará voltar às vitórias na próxima rodada da Premier League quando enfrentar o Leeds United no sábado em Elland Road. Nos outros jogos, o Manchester City enfrenta o Tottenham e o Aston Villa recebe o Brentford no Villa Park.

