Patrick Vieira cobra dupla do Arsenal por atuações apagadas na derrota para o Manchester United em casa

Após a derrota do Arsenal, Saka se pronunciou e disse que é hora dos jogadores mostrarem seu caráter. Ele declarou à mídia do clube: "Acho que não mostramos nosso melhor nível durante toda a partida, o que é frustrante. É um jogo muito importante, com muita coisa em jogo. Obviamente, o Emirates tem sido um lugar onde temos sido muito fortes nesta temporada. É uma derrota difícil de engolir, mas temos que nos manter unidos. Vamos nos recuperar na próxima semana; tentaremos voltar a vencer. No futebol, você pode marcar, pode sofrer gols - o importante é a sua reação depois. Obviamente, gostaríamos de ter feito 2 a 0, mas não conseguimos. No geral, não estamos muito satisfeitos com o desempenho. A jornada nem sempre será fácil, haverá altos e baixos. Cabe a nós mostrar nosso caráter na próxima semana. Esse é o nosso foco agora, não podemos mudar o resultado. Olhamos para frente e para a próxima semana."