Patrick Mahomes e o futebol: como a estrela do Super Bowl se envolveu com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi

Conheça a história do quarterback do Kansas City Chiefs com o futebol da bola redonda; quarterback buscará o quarto título da NFL neste domingo (9)

Chegou o grande dia do Super Bowl LIX. O Kansas City Chiefs busca, neste domingo (9), o histórico tricampeonato, liderado pelo astro Patrick Mahomes. Ainda com 29 anos, o quarterback tentará conquistar seu quarto anel - e o segundo sobre o Philadelphia Eagles, em New Orleans. E caso Mahomes se torne o primeiro quarterback a vencer três Super Bowls consecutivos, seu nome no debate de maior jogador da história do futebol americano ganhará ainda mais força.

No entanto, Mahomes quer ser mais do que apenas um quarterback da NFL. Ele busca se estabelecer como proprietário e influenciador de outras ligas esportivas nos EUA – especialmente no futebol. Ele e sua esposa, Brittany, são co-proprietários do Kansas City Current, da NWSL, e acionistas minoritários do Sporting Kansas City, da MLS. E ambos sido bem influentes nos dois clubes.

Brittany é ex-jogadora profissional, atuando no futebol universitário pelo Texas-Tyler Patriots e brevemente na Islândia, pelo UMF Afturelding. Ela entrou na gestão do Current em 2020; Patrick, então, se juntou a ela em 2023. Desde então, o casal tem sido presença quase certa nos jogos.

Mais artigos abaixo

Em certo sentido, o quarterback dos Chiefs tornou-se um dos maiores embaixadores do futebol nos Estados Unidos.