Partidas da Inglaterra e da Escócia na Copa do Mundo estão em dúvida, já que os Três Leões enfrentam a possibilidade de mudança de estádio

A apenas 112 dias do jogo de abertura da Copa do Mundo no México, em 11 de junho, surgiu uma incerteza em torno de um dos principais estádios do torneio, e todas as sete partidas programadas para acontecer no Gillette Stadium correm o risco de serem transferidas se não for encontrada uma solução com as autoridades locais de Foxborough.

Conforme noticiado pelo The Sun, a licença para o estádio do New England Patriots ainda não foi garantida e, com os proprietários do Patriots, a família Kraft, se recusando a arcar com a conta de £ 6 milhões para cobrir os custos de mão de obra e infraestrutura para os jogos que acontecerão no local durante o torneio, as autoridades locais teriam dado à FIFA um prazo de menos de quatro semanas para arcar com o financiamento necessário.

O presidente do Conselho Seleto de Foxborough, Bill Yukna, disse: “A cidade vai apoiar o pedido de dinheiro para mão de obra e alguns itens de capital e despesas.

E se isso não for atendido, então, conforme discutido anteriormente por este conselho, a licença não será concedida. Seremos muito claros quanto a isso.”