Partidas da Inglaterra e da Escócia na Copa do Mundo estão em dúvida, já que os Três Leões enfrentam a possibilidade de mudança de estádio
A apenas 112 dias do jogo de abertura da Copa do Mundo no México, em 11 de junho, surgiu uma incerteza em torno de um dos principais estádios do torneio, e todas as sete partidas programadas para acontecer no Gillette Stadium correm o risco de serem transferidas se não for encontrada uma solução com as autoridades locais de Foxborough.
Conforme noticiado pelo The Sun, a licença para o estádio do New England Patriots ainda não foi garantida e, com os proprietários do Patriots, a família Kraft, se recusando a arcar com a conta de £ 6 milhões para cobrir os custos de mão de obra e infraestrutura para os jogos que acontecerão no local durante o torneio, as autoridades locais teriam dado à FIFA um prazo de menos de quatro semanas para arcar com o financiamento necessário.
O presidente do Conselho Seleto de Foxborough, Bill Yukna, disse: “A cidade vai apoiar o pedido de dinheiro para mão de obra e alguns itens de capital e despesas.
E se isso não for atendido, então, conforme discutido anteriormente por este conselho, a licença não será concedida. Seremos muito claros quanto a isso.”
Autoridades locais e FIFA em desacordo sobre disputa
O presidente do Conselho Municipal, Yukna, afirmou em uma reunião recente sobre o assunto: “Temos que garantir essa instalação por 39 dias consecutivos, acho que isso envolve muita mão de obra. Portanto, tudo o que pedimos é uma colaboração que nos dê a resposta sobre quem.”
Afirmando que a cidade vem se preparando há três anos para sediar os jogos, ele acrescentou: “Temos quatro semanas, pelo que sabemos. Sem essas respostas e sem encomendar alguns materiais necessários muito em breve, será impossível implementar os planos que desenvolvemos”.
Mas Kevin Clark, diretor de operações de locais da Copa do Mundo da FIFA 2026, discordou que a segurança do financiamento seja responsabilidade do órgão que rege o futebol mundial.
Clark disse: “Com relação ao acordo financeiro, temos que nos reportar tanto ao estádio quanto à cidade-sede. Não estamos em posição de comentar sobre os requisitos financeiros.”
Inglaterra e Escócia podem ter jogos da fase de grupos transferidos
Com os membros do Conselho de Foxborough supostamente “furiosos” com os custos envolvidos na organização do torneio, eles podem pedir diretamente ao governo dos EUA mais financiamento federal para resolver a disputa com a FIFA. Os 6 milhões de libras necessários representariam 10% do orçamento total da cidade para 2026.
O Gillette Stadium está programado para sediar sete partidas da fase final da Copa do Mundo, incluindo a segunda partida da Inglaterra na fase de grupos contra Gana e as duas primeiras partidas da Escócia, contra o Haiti e Marrocos.
O estádio está programado para sediar sete partidas no total: cinco confrontos da fase de grupos, três dos quais incluem a Inglaterra ou a Escócia, uma partida das oitavas de final e uma partida das quartas de final. Foxborough está situada a 35 km a sudoeste de Boston e, se as sete partidas em questão fossem transferidas nesta fase, isso colocaria uma pressão significativa no planejamento da FIFA para o torneio. Sem mencionar as implicações para os torcedores que já fizeram planos de viagem e reservaram acomodações com o destino atual em mente.
Autoridades esperam chegar a uma resolução à medida que se aproxima o prazo final da Copa do Mundo
Todas as partes esperam que se chegue rapidamente a uma resolução sobre o assunto, que poderá ter um impacto significativo nos torcedores da Inglaterra e da Escócia se os jogos da fase de grupos forem forçados a mudar de local devido à questão do licenciamento do estádio.
A menos de quatro meses do início do tão aguardado torneio de verão nos EUA, Canadá e México, as autoridades esperam evitar novos problemas na preparação para o torneio, pois pretendem realizar um evento inesquecível em toda a América do Norte.
