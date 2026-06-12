O vice-capitão de Gana, o meio-campista do Villarreal Thomas Partey, não participará da primeira partida de Gana na Copa do Mundo em Toronto, depois que lhe foi negada a entrada no Canadá, conforme noticiado pelo The Athletic. As Black Stars estreiam no torneio no BMO Field contra o Panamá, na quarta-feira, 17 de junho, mas, no momento, o ex-jogador do Arsenal não pode entrar no país.
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Partey corre o risco de perder a Copa do Mundo com Gana: o Canadá nega-lhe a entrada devido às acusações de estupro
O NÃO DO CANADÁ
A lei canadense especifica que “se você cometeu ou foi condenado por um crime, pode não ser admitido no país”.No momento, Partey está sendo acusado, mas aguarda julgamento e não foi condenado, a ponto de poder entrar tranquilamente nos EUA: a FIFA claramente não pode interferir na jurisdição do Canadá.
AS ACUSAÇÕES DE ESTUPRO E O DESAFIO À INGLATERRA
O jogador de 32 anos estaria pronto para disputar sua segunda Copa do Mundo com Gana: em novembro, ele irá a julgamento por sete acusações de estupro e uma de agressão sexual contra quatro mulheres diferentes, durante o período em que esteve em Londres, na Inglaterra. Acusações que o jogador, por meio de seus advogados, sempre negou: a situação jurídica de Partey é um problema, sobretudo em vista do jogo Inglaterra x Gana, no dia 23 de junho, em Boston, partida do Grupo L. A FA, a federação inglesa, estaria até mesmo avaliando a possibilidadede proibir seus jogadores de apertar a mão de Partey durante os rituais pré-jogo.
O CASO DIPLOMÁTICO
O incidente diplomático ocorreu durante o amistoso pré-Mundial de Gana contra o País de Gales, em Cardiff: Partey, que estava em campo, foi alvo de vaias e assobios sempre que tocava na bola, durante os 45 minutos em que o técnico Carlos Queiroz o manteve em campo. Nada de novo para o meio-campista, que jogou suas últimas quatro temporadas na Premier League acompanhado pelos mesmos vaias sempre que, com o Arsenal, saía do Emirates Stadium. O suficiente, porém, para transformá-lo em um caso. “Pelo que sei, em todos os cantos do mundo vigora a presunção de inocência e somente quando alguém é condenado é que se torna culpado”, disse Queiroz sobre a situação de Partey. “Hoje, e isso não vale apenas para Thomas, vivemos no mundo das redes sociais, onde uma pessoa é condenada antes mesmo de ter a chance de se defender.”
MUNDIAIS EM RISCO
A polícia de Londres começou a investigar Partey em fevereiro de 2022, após uma denúncia de estupro. A passagem pelo Arsenal chegou ao fim em 30 de junho de 2025: alguns dias antes, Partey foi oficialmente acusado de estupro e agressão sexual. Os crimes teriam ocorrido em sua casa, entre 2021 e 2022. Agora, a recusa do visto para entrar no Canadá corre o risco de fazê-lo perder a Copa do Mundo.