O incidente diplomático ocorreu durante o amistoso pré-Mundial de Gana contra o País de Gales, em Cardiff: Partey, que estava em campo, foi alvo de vaias e assobios sempre que tocava na bola, durante os 45 minutos em que o técnico Carlos Queiroz o manteve em campo. Nada de novo para o meio-campista, que jogou suas últimas quatro temporadas na Premier League acompanhado pelos mesmos vaias sempre que, com o Arsenal, saía do Emirates Stadium. O suficiente, porém, para transformá-lo em um caso. “Pelo que sei, em todos os cantos do mundo vigora a presunção de inocência e somente quando alguém é condenado é que se torna culpado”, disse Queiroz sobre a situação de Partey. “Hoje, e isso não vale apenas para Thomas, vivemos no mundo das redes sociais, onde uma pessoa é condenada antes mesmo de ter a chance de se defender.”







