Parma x Genoa pela quinta rodada já é um confronto direto na briga contra o rebaixamento: as duas equipes somaram apenas um ponto nas primeiras 4 partidas, e uma derrota complicaria bastante a classificação. Cuesta e De Rossi têm muito em jogo no duelo no Tardini, às 15h: quem perder pode viver uma pausa difícil, quem vencer pode relançar a própria temporada.



