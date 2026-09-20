Parma x Genoa pela quinta rodada já é um confronto direto na briga contra o rebaixamento: as duas equipes somaram apenas um ponto nas primeiras 4 partidas, e uma derrota complicaria bastante a classificação. Cuesta e De Rossi têm muito em jogo no duelo no Tardini, às 15h: quem perder pode viver uma pausa difícil, quem vencer pode relançar a própria temporada.
Getty Images Sport
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Parma x Genoa AO VIVO 0 a 0
A ficha técnica
PARMA-GENOA 0-0
GOLS:
PARMA (3-4-2-1): Corvi; Troilo, Carlos, Drobnic; Delprato, Sierro, Keita, Valeri; Toure, Lontani; Romero. Téc. Cuesta
GENOA (3-5-1-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa; Ehizibue; Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson; Messias; Osmajic. Téc. De Rossi
ÁRBITRO: Mariani
AMARELOS: Drobnic (P), Otoa (G)
EXPULSOS:
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