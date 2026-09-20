Parma x Genoa pela quinta rodada já é um confronto direto na briga contra o rebaixamento: as duas equipes somaram apenas um ponto nas primeiras quatro partidas, e uma derrota complicaria bastante a classificação. Cuesta e De Rossi têm muito em jogo no duelo no Tardini, às 15h: quem perder pode viver uma parada difícil, quem vencer pode relançar a própria temporada.
Getty Images Sport
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Parma-Genoa AO VIVO 1 a 0: Romero!
A súmula
PARMA-GENOA 1-0
GOLS: Romero (P)
PARMA (3-4-2-1): Corvi; Troilo, Carlos, Drobnic; Delprato, Sierro, Keita, Valeri; Toure (56' Almqvist), Lontani; Romero (56' Elphege). Téc. Cuesta
GENOA (3-5-1-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa (60' Puczka); Ehizibue (60' El Shaarawy); Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson; Messias; Osmajic. Téc. De Rossi
ÁRBITRO: Mariani
AMARELOS: Drobnic (P), Otoa, Marcandalli (G)
EXPULSOS:
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