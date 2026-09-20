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Genoa CFC v Frosinone Calcio - Serie AGetty Images Sport
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Parma-Genoa AO VIVO 1 a 0: Romero!

Parma x Genoa
Campeonato Italiano
Parma
Genoa

Acompanhe ao vivo Parma x Genoa, partida válida pela quinta rodada da Serie A.

Parma x Genoa pela quinta rodada já é um confronto direto na briga contra o rebaixamento: as duas equipes somaram apenas um ponto nas primeiras quatro partidas, e uma derrota complicaria bastante a classificação. Cuesta e De Rossi têm muito em jogo no duelo no Tardini, às 15h: quem perder pode viver uma parada difícil, quem vencer pode relançar a própria temporada.


  • A súmula

    PARMA-GENOA 1-0

    GOLS: Romero (P)

    PARMA (3-4-2-1): Corvi; Troilo, Carlos, Drobnic; Delprato, Sierro, Keita, Valeri; Toure (56' Almqvist), Lontani; Romero (56' Elphege). Téc. Cuesta

    GENOA (3-5-1-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa (60' Puczka); Ehizibue (60' El Shaarawy); Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson; Messias; Osmajic. Téc. De Rossi

    ÁRBITRO: Mariani

    AMARELOS: Drobnic (P), Otoa, Marcandalli (G)

    EXPULSOS:

    • Publicidade

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