“Parece o paraíso!” – Ola Aina, estrela do Nottingham Forest, zomba do mantra “bem-vindo ao inferno” do Fenerbahçe após vitória na Liga Europa

O Forest venceu por 3 a 0 no caldeirão que é o estádio do Fenerbahçe, mas Aina não se convenceu com a afirmação de que estavam sendo recebidos no inferno.

Ele postou no X: “Chegamos a Istambul, eles nos disseram ‘bem-vindos ao inferno’, eu disse... mas parecia o paraíso”.

Os gols de Jesus, Murillo e Gibbs-White deram à equipe de Vitor Pereira uma vantagem enorme antes da partida de volta, embora, é claro, seja apenas o intervalo da disputa.