“Parece o paraíso!” – Ola Aina, estrela do Nottingham Forest, zomba do mantra “bem-vindo ao inferno” do Fenerbahçe após vitória na Liga Europa
Aina critica o Fener
O Forest venceu por 3 a 0 no caldeirão que é o estádio do Fenerbahçe, mas Aina não se convenceu com a afirmação de que estavam sendo recebidos no inferno.
Ele postou no X: “Chegamos a Istambul, eles nos disseram ‘bem-vindos ao inferno’, eu disse... mas parecia o paraíso”.
Os gols de Jesus, Murillo e Gibbs-White deram à equipe de Vitor Pereira uma vantagem enorme antes da partida de volta, embora, é claro, seja apenas o intervalo da disputa.
O excelente início de Pereira
Pereira supervisionou sua primeira partida como técnico do Forest na Liga Europa e levou o time a uma vitória impressionante.
Após o jogo, ele disse: “Tivemos chances de marcar mais dois gols. Foi um resultado muito bom. Estamos apenas no intervalo, precisamos ser consistentes, o calendário é apertado e difícil.
Todos devem estar prontos para ajudar a equipe. É isso que peço a eles.
Percebi antes de chegar que os jogadores têm muita qualidade. Eles precisam de resultados, mas também precisam de desfrutar do jogo.
Se eles aproveitarem a maneira como estão jogando, podem atingir um alto nível. Eles precisam de organização e confiança. Pedi que se expressassem em campo. Eles fizeram isso.”
Pereira influencia os jogadores
Gibbs-White ficou encantado com o desempenho do Forest, acrescentando: “Senti que tivemos uma identidade real em campo. Defendemos bem e criamos muitas oportunidades”, disse o meio-campista inglês.
“A mensagem dele para nós é que teremos uma identidade real na forma como jogamos e defendemos como equipe. Todos nós aceitamos imediatamente o que ele quer.
Trata-se de aprender uns com os outros e levar um jogo de cada vez. Precisávamos de não sofrer gols e precisávamos de uma vitória, e hoje parecia o momento perfeito.
Passamos por um momento difícil, a confiança é o mais importante e esta noite vai aumentar a confiança. Só precisamos permanecer unidos e ser a equipe mais completa.”
O que vem a seguir?
O Forest ocupa atualmente a 17ª posição na tabela da Premier League, antes de um confronto difícil contra o Liverpool neste fim de semana.
