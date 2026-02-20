Goal.com
Ola Aina Nottingham Forest 2025-26Getty
“Parece o paraíso!” – Ola Aina, estrela do Nottingham Forest, zomba do mantra “bem-vindo ao inferno” do Fenerbahçe após vitória na Liga Europa

O astro do Nottingham Forest, Ola Aina, zombou do famoso mantra “bem-vindo ao inferno” do Fenerbahçe depois que seu time venceu por 3 a 0 na Turquia. O time da Premier League venceu por 3 a 0 fora de casa na primeira partida da repescagem, graças aos gols de Murillo, Igor Jesus e Morgan Gibbs-White.

  • Aina critica o Fener

    O Forest venceu por 3 a 0 no caldeirão que é o estádio do Fenerbahçe, mas Aina não se convenceu com a afirmação de que estavam sendo recebidos no inferno.

    Ele postou no X: “Chegamos a Istambul, eles nos disseram ‘bem-vindos ao inferno’, eu disse... mas parecia o paraíso”.

    Os gols de Jesus, Murillo e Gibbs-White deram à equipe de Vitor Pereira uma vantagem enorme antes da partida de volta, embora, é claro, seja apenas o intervalo da disputa.

  • Ola Aina Nottingham Forest 2025-26 Callum Hudson-OdoiGetty

    O excelente início de Pereira

    Pereira supervisionou sua primeira partida como técnico do Forest na Liga Europa e levou o time a uma vitória impressionante.

    Após o jogo, ele disse: “Tivemos chances de marcar mais dois gols. Foi um resultado muito bom. Estamos apenas no intervalo, precisamos ser consistentes, o calendário é apertado e difícil.

    Todos devem estar prontos para ajudar a equipe. É isso que peço a eles.

    Percebi antes de chegar que os jogadores têm muita qualidade. Eles precisam de resultados, mas também precisam de desfrutar do jogo.

    Se eles aproveitarem a maneira como estão jogando, podem atingir um alto nível. Eles precisam de organização e confiança. Pedi que se expressassem em campo. Eles fizeram isso.”

  • Pereira influencia os jogadores

    Gibbs-White ficou encantado com o desempenho do Forest, acrescentando: “Senti que tivemos uma identidade real em campo. Defendemos bem e criamos muitas oportunidades”, disse o meio-campista inglês.

    “A mensagem dele para nós é que teremos uma identidade real na forma como jogamos e defendemos como equipe. Todos nós aceitamos imediatamente o que ele quer.

    Trata-se de aprender uns com os outros e levar um jogo de cada vez. Precisávamos de não sofrer gols e precisávamos de uma vitória, e hoje parecia o momento perfeito.

    Passamos por um momento difícil, a confiança é o mais importante e esta noite vai aumentar a confiança. Só precisamos permanecer unidos e ser a equipe mais completa.”

  • Sunderland v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    O que vem a seguir?

    O Forest ocupa atualmente a 17ª posição na tabela da Premier League, antes de um confronto difícil contra o Liverpool neste fim de semana.

