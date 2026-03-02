Getty Images
Traduzido por
“Paramos de jogar” – Jurrien Timber afirma que o time do Arsenal precisa “conversar” sobre como finalizar os jogos após o susto contra o Chelsea
A defesa heroica de David Raya contra o Chelsea
A vitória apertada só foi preservada graças à forma sensacional de David Raya, que fez uma defesa de classe mundial aos 92 minutos, impedindo Alejandro Garnacho de empatar o jogo. Isso seguiu uma tendência preocupante para a equipe de Mikel Arteta, que desenvolveu o hábito de sofrer gols no final das partidas desde o início do ano, perdendo pontos preciosos contra Wolves, Brentford e Manchester United em circunstâncias semelhantes. Timber foi direto em sua avaliação do desempenho, admitindo que o final nervoso contra o Blues foi inteiramente culpa da equipe.
- AFP
Timber pede mudança mental
“Você sente isso, especialmente no final”, disse Timber na noite de domingo, quando questionado sobre a pressão sobre a equipe ao encerrar os jogos. “Paramos de jogar um pouco, o que foi desnecessário, especialmente com um jogador a mais. É algo em que precisamos trabalhar e conversar também. Isso já aconteceu algumas vezes nesta temporada. Nós nos esforçamos muito no jogo, especialmente no primeiro tempo, e você tem que chegar a 1 a 0 ou 2 a 0, mas essas coisas acontecem - especialmente contra um time bom como o Chelsea. Faz parte do jogo, você tem que entender o que acontece no momento. A energia dos jogadores e da torcida, a ansiedade. É algo que precisamos abordar e discutir.”
O jogador da seleção holandesa acredita que reconhecer a tensão é o primeiro passo para superá-la, já que a disputa pelo título entra em sua fase mais crítica. Com o Arsenal atualmente cinco pontos à frente do atual campeão Manchester City, a margem para erros é mínima. A insistência de Timber em uma comunicação aberta sugere que o time continua cauteloso com os fantasmas das temporadas anteriores, quando colapsos no final dos jogos foram fatais para suas ambições de conquistar títulos. O zagueiro permanece realista em relação à tabela, observando: “Ouvi dizer que faltam nove jogos, mas ainda parece muito longe, porque estamos jogando a Liga dos Campeões, a FA Cup e a Carabao Cup. Jogo a jogo. Se olharmos muito à frente, fica um pouco demais.”
O fator David Raya
Enquanto os jogadores de campo lutavam para manter o controle, David Raya provou mais uma vez porque se tornou indispensável para o sistema de Arteta. O espanhol esteve em grande forma durante todo o clássico, primeiro reagindo brilhantemente para impedir um gol contra de Declan Rice, antes de fazer uma série de defesas à queima-roupa de João Pedro. Suas heroicas defesas nos acréscimos contra Garnacho foram o destaque de uma atuação que Timber acredita que pode ser a diferença entre ganhar e perder o título da liga em maio.
“David é incrível”, disse Timber, elogiando o goleiro que silenciou seus críticos no início da temporada. “Muitas vezes ele mostra que nos dá a vitória. Ele tem muitos momentos mágicos. É um grande personagem e um líder em nosso grupo. Fez uma boa defesa, [houve] algumas boas ações defensivas também com o Big Gabi [Gabriel]. Essas ações são necessárias no jogo, elas podem definir uma temporada.” A ligação entre a defesa e o guarda-redes será testada frequentemente nas próximas semanas, à medida que os jogos se acumulam.
- Getty Images Sport
Um mês decisivo pela frente
A resiliência do Arsenal será imediatamente colocada à prova, já que o time enfrenta uma agenda lotada em março, com quatro competições diferentes. Após uma viagem a Brighton, os Gunners enfrentam um teste único na FA Cup contra o Mansfield Town, antes de entrarem em uma importante sequência de dois jogos pela Liga dos Campeões contra o Bayer Leverkusen. Com a final da Carabao Cup contra o Manchester City também se aproximando, a capacidade de gerenciar os jogos de forma eficaz nunca foi tão vital para um time que busca um triplo ou quádruplo histórico de troféus.
A “ansiedade” mencionada por Timber provavelmente estará no auge quando a equipe viajar para Wembley em 22 de março, mas o zagueiro está convencido de que o grupo deve manter o foco no presente. Para Arteta, o desafio será garantir que seu time redescubra a sequência implacável que o levou a dominar no início da campanha. Se o Arsenal conseguir “conversar” e resolver seu nervosismo no final dos jogos, poderá finalmente ter a força psicológica necessária para acabar com a longa espera pela glória na Premier League.
Publicidade