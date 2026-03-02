“Paramos de jogar” – Jurrien Timber afirma que o time do Arsenal precisa “conversar” sobre como finalizar os jogos após o susto contra o Chelsea

“Você sente isso, especialmente no final”, disse Timber na noite de domingo, quando questionado sobre a pressão sobre a equipe ao encerrar os jogos. “Paramos de jogar um pouco, o que foi desnecessário, especialmente com um jogador a mais. É algo em que precisamos trabalhar e conversar também. Isso já aconteceu algumas vezes nesta temporada. Nós nos esforçamos muito no jogo, especialmente no primeiro tempo, e você tem que chegar a 1 a 0 ou 2 a 0, mas essas coisas acontecem - especialmente contra um time bom como o Chelsea. Faz parte do jogo, você tem que entender o que acontece no momento. A energia dos jogadores e da torcida, a ansiedade. É algo que precisamos abordar e discutir.”

O jogador da seleção holandesa acredita que reconhecer a tensão é o primeiro passo para superá-la, já que a disputa pelo título entra em sua fase mais crítica. Com o Arsenal atualmente cinco pontos à frente do atual campeão Manchester City, a margem para erros é mínima. A insistência de Timber em uma comunicação aberta sugere que o time continua cauteloso com os fantasmas das temporadas anteriores, quando colapsos no final dos jogos foram fatais para suas ambições de conquistar títulos. O zagueiro permanece realista em relação à tabela, observando: “Ouvi dizer que faltam nove jogos, mas ainda parece muito longe, porque estamos jogando a Liga dos Campeões, a FA Cup e a Carabao Cup. Jogo a jogo. Se olharmos muito à frente, fica um pouco demais.”