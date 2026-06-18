Para o BVB, é uma faca de dois gumes! A sutil diferença entre Nico Schlotterbeck e Felix Nmecha

Schlotterbeck e Nmecha se tornaram, nos últimos anos, pilares incontestáveis do BVB. O alívio em Dortmund foi, portanto, enorme quando eles renovaram seus contratos na primavera. Schlotterbeck até 2031, Nmecha até 2030. A possibilidade de eles realmente jogarem em Dortmund até essas datas já era considerada improvável no momento da assinatura dos contratos. Agora, porém, parece até mesmo possível que ambos, apesar de suas recentes renovações, nunca mais voltem a jogar pelo BVB.

Schlotterbeck, por precaução, incluiu no contrato uma cláusula especial de rescisão para a Copa do Mundo. Até uma semana após a final, em 19 de julho, ele poderá se transferir por 50 a 60 milhões de euros para um dos três grandes clubes selecionados. Segundo relatos coincidentes, entre eles estão o Real Madrid e o Liverpool, mas não o Bayern de Munique.

Aparentemente, o novo técnico do Real, José Mourinho, estaria muito interessado em Schlotterbeck, e o valor de rescisão estipulado não seria um problema para os madrilenos. “Bons jogadores são sempre bem-vindos. Eu ficaria muito feliz”, disse Antonio Rüdiger na quarta-feira no centro de treinamento da DFB em Winston-Salem. Rüdiger renovou recentemente seu contrato com o Real e, caso Schlotterbeck seja transferido, passaria a disputar com ele o tempo de jogo no Real.