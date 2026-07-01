O Brasil terá um importante desfalque para as oitavas de final da Copa do Mundo. Titular de Carlo Ancelotti em todos os jogos do Mundial até aqui, Lucas Paquetá teve uma lesão na parte posterior da coxa esquerda confirmada após exames realizados nesta terça-feira (30) e está fora da próxima partida da seleção, contra a Noruega.
Paquetá tem lesão confirmada e desfalca o Brasil nas oitavas; quando o meia pode voltar?
- AFP
A lesão
A lesão aconteceu durante a vitória por 2 a 1 sobre o Japão. Nos minutos finais do primeiro tempo, o meio-campista começou a mancar e deixou o gramado no intervalo com muitas dores, amparado por Neymar e companheiros. Durante toda a segunda etapa, o meia permaneceu no banco de reservas, mas evitou apoiar a perna esquerda no chão e precisou da ajuda de companheiros para se locomover.
Em comunicado, a CBF informou apenas que o jogador seguirá um protocolo intensivo de tratamento.
"O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível."
A entidade, no entanto, não divulgou um prazo para recuperação.
Quando Paquetá pode voltar?
Até o momento, não há uma previsão oficial para o retorno de Lucas Paquetá. A única confirmação é que o meia não terá condições de disputar a partida das oitavas de final, marcada para o próximo domingo (5).
A possibilidade de voltar a atuar na Copa dependerá da evolução do tratamento e de uma reavaliação médica ao longo dos próximos dias. Caso o Brasil avance às quartas de final, o departamento médico da seleção acompanhará diariamente a recuperação do jogador antes de definir se ele poderá ficar à disposição de Carlo Ancelotti.
- Getty Images Sport
Quem pode substituir Paquetá?
Na vitória sobre o Japão, Ancelotti optou inicialmente por recuar Matheus Cunha para exercer a função de meio-campista. Depois, promoveu a entrada de Gabriel Martinelli, que também desempenhou o papel.
A tendência é que o treinador defina o substituto nos treinamentos desta semana antes da partida das oitavas de final.
Antes da lesão, o camisa 8 havia sido titular em todos os compromissos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 e era uma das peças de confiança de Carlo Ancelotti no meio-campo. Agora, o jogador inicia tratamento intensivo na tentativa de voltar a ficar à disposição caso o Brasil avance às próximas fases do torneio.