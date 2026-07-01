Paquetá tem lesão confirmada e desfalca o Brasil nas oitavas; quando o meia pode voltar?

A lesão aconteceu durante a vitória por 2 a 1 sobre o Japão. Nos minutos finais do primeiro tempo, o meio-campista começou a mancar e deixou o gramado no intervalo com muitas dores, amparado por Neymar e companheiros. Durante toda a segunda etapa, o meia permaneceu no banco de reservas, mas evitou apoiar a perna esquerda no chão e precisou da ajuda de companheiros para se locomover.

Em comunicado, a CBF informou apenas que o jogador seguirá um protocolo intensivo de tratamento.

"O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível."

A entidade, no entanto, não divulgou um prazo para recuperação.