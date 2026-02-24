Goal.com
Lucas Paquetá Vinicius Junior Flamengo Vitória Brasileirão 14 04 2018Staff Images/Flamengo
Pedro Augusto Dias

Paquetá declara apoio a Vini Jr. em caso de racismo e faz convite para o Flamengo: “Agora só falta você”

Lucas Paquetá manifesta total apoio a Vinícius Jr. após episódio de racismo envolvendo o atacante do Real Madrid. O meio-campista do Flamengo reforça a solidariedade do clube e de sua equipe ao amigo e o convida a retornar ao Rubro-Negro.

  • FBL-BRA-SUPERCOPA-FLAMENGO-CORINTHIANSAFP

    Paquetá se solidariza com Vinicius Jr.

    Lucas Paquetá, ex-companheiro de Vinicius Jr. no Flamengo, comentou sobre o episódio de racismo envolvendo o atacante contra Gianluca Prestianni, do Benfica, durante a Champions League. O jogador não poupou palavras ao reforçar seu apoio.

    Em entrevista à ESPN, o meia disse: “Quem conhece sabe o coração que ele tem. As pessoas colocam nele uma culpa que ele não deveria carregar. A vítima ali é ele. É apoio total meu, de todo o Flamengo, de todo o estafe, ao Vini”, afirmou Paquetá.

  • Convite para o retorno ao Flamengo

    Além do apoio, Paquetá revelou estar em contato frequente com Vinícius Jr. e faz um convite para que o amigo retorne ao Brasil. O meio-campista destacou o desejo de reviver a parceria iniciada ainda na base do clube.

    “Eu estou aqui, agora só falta você. Venha porque a gente tem que cumprir o que a gente prometeu. Tenho certeza que no momento certo ele vai estar voltando para o Flamengo”, disse o jogador.

  • Real Madrid v FC Barcelona - pre-season friendlyGetty Images Sport

    Vinícius Jr. segue como prioridade do clube

    Apesar de Vinicius Jr. ter contrato com o Real Madrid até junho de 2027 e ser um dos jogadores mais cobiçados do mundo, o Flamengo trata o retorno do atacante como prioridade quando assim o jogador quiser. Na apresentação de Paquetá, José Boto, diretor do clube, chegou a brincar sobre Vini Jr. ser o próximo alvo, reforçando o interesse do Rubro-Negro.

