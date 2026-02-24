Paquetá declara apoio a Vini Jr. em caso de racismo e faz convite para o Flamengo: “Agora só falta você”

Lucas Paquetá, ex-companheiro de Vinicius Jr. no Flamengo, comentou sobre o episódio de racismo envolvendo o atacante contra Gianluca Prestianni, do Benfica, durante a Champions League. O jogador não poupou palavras ao reforçar seu apoio.

Em entrevista à ESPN, o meia disse: “Quem conhece sabe o coração que ele tem. As pessoas colocam nele uma culpa que ele não deveria carregar. A vítima ali é ele. É apoio total meu, de todo o Flamengo, de todo o estafe, ao Vini”, afirmou Paquetá.