Paquetá declara apoio a Vini Jr. em caso de racismo e faz convite para o Flamengo: “Agora só falta você”
- AFP
Paquetá se solidariza com Vinicius Jr.
Lucas Paquetá, ex-companheiro de Vinicius Jr. no Flamengo, comentou sobre o episódio de racismo envolvendo o atacante contra Gianluca Prestianni, do Benfica, durante a Champions League. O jogador não poupou palavras ao reforçar seu apoio.
Em entrevista à ESPN, o meia disse: “Quem conhece sabe o coração que ele tem. As pessoas colocam nele uma culpa que ele não deveria carregar. A vítima ali é ele. É apoio total meu, de todo o Flamengo, de todo o estafe, ao Vini”, afirmou Paquetá.
Convite para o retorno ao Flamengo
Além do apoio, Paquetá revelou estar em contato frequente com Vinícius Jr. e faz um convite para que o amigo retorne ao Brasil. O meio-campista destacou o desejo de reviver a parceria iniciada ainda na base do clube.
“Eu estou aqui, agora só falta você. Venha porque a gente tem que cumprir o que a gente prometeu. Tenho certeza que no momento certo ele vai estar voltando para o Flamengo”, disse o jogador.
- Getty Images Sport
Vinícius Jr. segue como prioridade do clube
Apesar de Vinicius Jr. ter contrato com o Real Madrid até junho de 2027 e ser um dos jogadores mais cobiçados do mundo, o Flamengo trata o retorno do atacante como prioridade quando assim o jogador quiser. Na apresentação de Paquetá, José Boto, diretor do clube, chegou a brincar sobre Vini Jr. ser o próximo alvo, reforçando o interesse do Rubro-Negro.