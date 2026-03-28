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SOCCER-ITALY-PANCAROAFP
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Pancaro, confiante: “Título? O Inter sente a pressão do Milan e do Napoli, mas até que ponto eles acreditam nisso?”

Campeonato Italiano
Napoli
Milan
Inter de Milão
G. Pancaro

As declarações do ex-jogador do Milan e da Lazio sobre a disputa do Campeonato da Série A e sobre a Seleção Italiana.

Giuseppe Pancaro foi entrevistado pela Sky Sport, onde falou sobre a disputa pelo título do campeonato e deu sua opinião sobre a seleção italiana de Gennaro Gattuso, que aguarda a final dos playoffs contra a Bósnia para garantir sua vaga na Copa do Mundo: “Fiquei com a alegria de ter vencido o jogo, que era o mais importante. Infelizmente, os fantasmas do passado poderiam ter ressurgido; de fato, no primeiro tempo, a equipe estava muito tensa. Depois, ela se soltou e venceu com mérito, impulsionada por um grande jogador como Tonali”.

  • É hora de fazer mudanças ou o time já está pronto?

    “Normalmente, não se muda uma equipe que está ganhando: os laterais jogaram bem. Além disso, Spinazzola e Palestra são muito bons; gosto muito do segundo. Mas eu manteria a equipe que venceu. Acho que o jogo mais complicado do ponto de vista mental é o primeiro. Acho que na terça-feira teremos uma equipe pronta, desde o primeiro minuto, para jogar com tudo e voltar à Copa do Mundo”.

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  • O CAMPEONATO ACABOU?

    Pancaro concluiu, em seguida, com sua opinião sobre este final de campeonato: “Na minha opinião, ainda não está decidido. O Inter sente a pressão do Milan e do Napoli: é preciso ver até que ponto eles acreditam nisso”.