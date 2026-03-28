Pancaro, confiante: “Título? O Inter sente a pressão do Milan e do Napoli, mas até que ponto eles acreditam nisso?”

Giuseppe Pancaro foi entrevistado pela Sky Sport, onde falou sobre a disputa pelo título do campeonato e deu sua opinião sobre a seleção italiana de Gennaro Gattuso, que aguarda a final dos playoffs contra a Bósnia para garantir sua vaga na Copa do Mundo: “Fiquei com a alegria de ter vencido o jogo, que era o mais importante. Infelizmente, os fantasmas do passado poderiam ter ressurgido; de fato, no primeiro tempo, a equipe estava muito tensa. Depois, ela se soltou e venceu com mérito, impulsionada por um grande jogador como Tonali”.