Giuseppe Pancaro foi entrevistado pela Sky Sport, onde falou sobre a disputa pelo título do campeonato e deu sua opinião sobre a seleção italiana de Gennaro Gattuso, que aguarda a final dos playoffs contra a Bósnia para garantir sua vaga na Copa do Mundo: “Fiquei com a alegria de ter vencido o jogo, que era o mais importante. Infelizmente, os fantasmas do passado poderiam ter ressurgido; de fato, no primeiro tempo, a equipe estava muito tensa. Depois, ela se soltou e venceu com mérito, impulsionada por um grande jogador como Tonali”.
AFP
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Pancaro, confiante: “Título? O Inter sente a pressão do Milan e do Napoli, mas até que ponto eles acreditam nisso?”
É hora de fazer mudanças ou o time já está pronto?
“Normalmente, não se muda uma equipe que está ganhando: os laterais jogaram bem. Além disso, Spinazzola e Palestra são muito bons; gosto muito do segundo. Mas eu manteria a equipe que venceu. Acho que o jogo mais complicado do ponto de vista mental é o primeiro. Acho que na terça-feira teremos uma equipe pronta, desde o primeiro minuto, para jogar com tudo e voltar à Copa do Mundo”.
O CAMPEONATO ACABOU?
Pancaro concluiu, em seguida, com sua opinião sobre este final de campeonato: “Na minha opinião, ainda não está decidido. O Inter sente a pressão do Milan e do Napoli: é preciso ver até que ponto eles acreditam nisso”.