Palmeiras x Flamengo virou clássico nacional e só uma loucura tira dos times de Abel Ferreira e Filipe Luís o favoritismo ao título do Brasileirão

Rubro-negros e alviverdes dominam o cenário nacional e protagonizam mais um duelo decisivo, agora pelo Brasileirão 2025

Palmeiras e Flamengo se enfrentam, no Allianz Parque, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, e pouca coisa mudou na roteirização deste duelo. Não é de hoje que o encontro entre alviverdes e rubro-negros costuma ser gigante (o histórico de finais entre os lados é antigo), mas essa relação ficou mais quente nos últimos anos. E tudo indica que seguirá assim na atual temporada.

A equipe comandada por Abel Ferreira lidera a tabela do Brasileirão com 22 pontos, quatro a mais que o vice-líder, treinado por Filipe Luís. Ou seja, veremos um duelo daqueles com cara de “final” em um campeonato de pontos corridos. Considerando todo o ano de 2025, Palmeiras e Flamengo também são os times com o melhor aproveitamento no somatório de todas as competições oficiais: 75,3% e 69,9%, respectivamente.