Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Palmeiras v Botafogo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Palmeiras determina alvos no mercado e mantém estratégia definida por Nino

Palmeiras
Nino
A. Barboza

Em busca de reforços na zaga, Alviverde mantém conversas com Alexander Barboza e mira a contratação de Nino após o fim do Campeonato Russo

A prioridade do Palmeiras no mercado é reforçar o sistema defensivo com a chegada de zagueiros. Enquanto negocia a contratação de Alexander Barboza, do Botafogo, o clube paulista também mantém como objetivo a chegada de Nino, ex-Fluminense e atualmente no Zenit, da Rússia. A diretoria vê o setor como carente e concentra esforços na defesa.

O interesse em Nino vem desde a última janela. Em janeiro, o Palmeiras chegou a acertar bases salariais com o defensor, mas o Zenit não aceitou liberá-lo. Agora, com o fim da temporada europeia se aproximando, o clube russo sinaliza maior flexibilidade para negociar. Por isso, o Verdão vê a próxima janela como a melhor chance para contratar seu principal alvo.

Já por Alexander Barboza, as conversas avançaram na última quinta-feira (23), mas o Palmeiras ainda não considera o negócio fechado, principalmente pela indefinição no comando do Botafogo. As tratativas vinham sendo conduzidas com John Textor, dono da SAF do Botafogo, que foi afastado do comando na noite de quinta, o que trouxe incerteza para a negociação. Ainda assim, o contrato do zagueiro com a equipe carioca expira no final de 2026 e ele poderá assinar pré-contrato com qualquer clube a partir de junho deste ano.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Nino, Zenit, 2024Zenit/Divulgação

    Por que o Palmeiras se interessa por Nino

    Nino se destacou no futebol brasileiro com a camisa do Fluminense, sendo um dos pilares defensivos da equipe campeã da Libertadores de 2023. Desde que se transferiu para o Zenit, em 2024, manteve alto nível de regularidade e atuou como titular em todas as 75 partidas que disputou. Na atual temporada, segue como peça importante do time russo, que disputa ponto a ponto o título nacional com o Krasnodar. No ano em que chegou no clube, Nino se sagrou campeão da Liga Russa com o Zenit.

    Aos 29 anos, Nino tem 1,88m de altura e reúne características valorizadas no mercado. Forte no jogo aéreo e nos duelos físicos, o zagueiro também se destaca pela qualidade técnica na saída de bola e pela segurança com a posse, mesmo com a grande estatura.

    Assista Libertadores e Copa Sul-AmericanaAssine já!
    • Publicidade
  • Botafogo v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Com Nino e Barboza, defesa ganharia profundidade e experiência

    O alvo do Palmeiras no mercado são jogadores prontos, adaptados ao futebol brasileiro e com capacidade de entregar resultado imediato. Nesse perfil, Nino e Alexander Barboza aparecem como nomes ideais para elevar o nível do setor defensivo já nesta temporada, aumentando a concorrência interna e oferecendo mais opções para a comissão técnica em um calendário exigente.

    Barboza é peça importante do Botafogo desde sua chegada, em 2023, vindo do Libertad, e foi campeão da Libertadores de 2024 como titular na maior parte da campanha. Aos 31 anos e com 1,93m de altura, o argentino reúne características valorizadas pelo Palmeiras: força no jogo aéreo, imposição física e solidez defensiva.

    Caso feche com Nino e Barboza, o Verdão passaria a contar com seis zagueiros no elenco para o segundo semestre de 2026: Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Benedetti e os dois reforços.

Brasileirão
Bragantino crest
Bragantino
BGT
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP