Palmeiras determina alvos no mercado e mantém estratégia definida por Nino

A prioridade do Palmeiras no mercado é reforçar o sistema defensivo com a chegada de zagueiros. Enquanto negocia a contratação de Alexander Barboza, do Botafogo, o clube paulista também mantém como objetivo a chegada de Nino, ex-Fluminense e atualmente no Zenit, da Rússia. A diretoria vê o setor como carente e concentra esforços na defesa.

O interesse em Nino vem desde a última janela. Em janeiro, o Palmeiras chegou a acertar bases salariais com o defensor, mas o Zenit não aceitou liberá-lo. Agora, com o fim da temporada europeia se aproximando, o clube russo sinaliza maior flexibilidade para negociar. Por isso, o Verdão vê a próxima janela como a melhor chance para contratar seu principal alvo.

Já por Alexander Barboza, as conversas avançaram na última quinta-feira (23), mas o Palmeiras ainda não considera o negócio fechado, principalmente pela indefinição no comando do Botafogo. As tratativas vinham sendo conduzidas com John Textor, dono da SAF do Botafogo, que foi afastado do comando na noite de quinta, o que trouxe incerteza para a negociação. Ainda assim, o contrato do zagueiro com a equipe carioca expira no final de 2026 e ele poderá assinar pré-contrato com qualquer clube a partir de junho deste ano.