Palmeiras quer Danilo e Botafogo já teria definido preço para negociar seu meio-campista

O Palmeiras trabalha para repatriar Danilo, atualmente no Botafogo. Em busca de mais uma opção para o meio-campo, o clube paulista definiu o jogador revelado em suas categorias de base como prioridade para a posição neste momento.

Segundo informou o portal Nosso Palestra nesta quarta-feira (4), o Botafogo rejeitou a primeira proposta apresentada pelo Palmeiras: € 8 milhões (R$ 49,5 milhões, na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do volante.

Ainda de acordo com o site, a diretoria palmeirense prepara uma nova oferta ao clube carioca, que estipula um valor próximo de € 20 milhões (cerca de R$ 124 milhões) para iniciar as conversas. Em seu Instagram, contudo, John Textor negou haver negociações pelo meio-campista: "super fake, sem discussão", escreveu o norte-americano.