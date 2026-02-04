Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Botafogo v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport
GOAL

Palmeiras quer Danilo e Botafogo já teria definido preço para negociar seu meio-campista

Revelado nas categorias de base do Alviverde, meio-campista foi a contratação mais cara do Glorioso considerando valores absolutos na história

O Palmeiras trabalha para repatriar Danilo, atualmente no Botafogo. Em busca de mais uma opção para o meio-campo, o clube paulista definiu o jogador revelado em suas categorias de base como prioridade para a posição neste momento.

Segundo informou o portal Nosso Palestra nesta quarta-feira (4), o Botafogo rejeitou a primeira proposta apresentada pelo Palmeiras: € 8 milhões (R$ 49,5 milhões, na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do volante.

Ainda de acordo com o site, a diretoria palmeirense prepara uma nova oferta ao clube carioca, que estipula um valor próximo de € 20 milhões (cerca de R$ 124 milhões) para iniciar as conversas. Em seu Instagram, contudo, John Textor negou haver negociações pelo meio-campista: "super fake, sem discussão", escreveu o norte-americano.

Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱
  • Palmeiras v America MG - Brasileirao 2022Getty Images Sport

    Foco total em Danilo

    Danilo é visto internamente, no Allianz Parque, como o principal nome para reforçar o meio-campo em 2026. Vale lembrar que o Palmeiras também contratou Marlon Freitas, ex-capitão do próprio Botafogo. A gestão da presidente Leila Pereira também monitora outros alvos no mercado, como o zagueiro Nino, do Zenit, e o atacante Jhon Arias, do Wolverhampton – ambos ex-Fluminense.

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já! 

    O Botafogo anunciou a contratação de Danilo em julho do ano passado, por 22 milhões de euros (R$ 142 milhões), tornando-o o reforço mais caro da história do clube. Em janeiro de 2026, no entanto, o jogador esteve próximo de deixar o time em razão de pendências trabalhistas.

    • Publicidade
  • Botafogo v Corinthians - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Crise na SAF do Botafogo

    Na ocasião, o volante acumulava três meses de atraso no pagamento de direitos de imagem e não havia recebido nenhuma parcela do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Para evitar a saída, o Botafogo quitou parte do débito e manteve o atleta no elenco.

    Poucos dias depois, Danilo voltou a ter a possibilidade de sair do clube. Isso porque John Textor, proprietário da SAF do Botafogo, negociava a transferência do jogador para o Nottingham Forest por 19 milhões de euros, enquanto o clube carioca ainda deve 20 milhões de euros pela contratação do meio-campista.

    As tratativas, porém, não avançaram após a Justiça do Rio de Janeiro suspender “todos os atos relativos a vendas e negociação de ativos” da SAF do Botafogo. Danilo afirmou ter sido surpreendido com a notícia da quase volta ao futebol inglês.

    Após ser o grande destaque da goleada por 4 a 0 sobre o Cruzeiro, na primeira rodada, Danilo falou em tom de seguir no Botafogo: “Vamos dar o que falar nesse Brasileiro”, disse o camisa 8 em entrevista ao Prime Vídeo.

Brasileirão
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Vitória crest
Vitória
VIT
Brasileirão
Grêmio crest
Grêmio
GRE
Botafogo crest
Botafogo
BOT
0