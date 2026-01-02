E o Palmeiras? Jogador do Real Madrid "proíbe" Endrick de usar verde após transferência do atacante para o Lyon

Endrick quer provar seu valor antes da Copa do Mundo de 2026, enquanto o Brasil busca conquistar seu sexto troféu. A seleção enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia nas fases de grupos nos Estados Unidos, México e Canadá. Endrick afirmou abertamente que tinha dúvidas sobre ser convocado se permanecesse no Real Madrid.

"Estou preocupado... porque é meu sonho estar na Copa do Mundo. É até difícil falar sobre isso. Quero ajudar o Brasil a conquistar a sexta Copa do Mundo", disse.

O treinador do Brasil, Carlo Ancelotti, expressou sua confiança no jovem, no entanto, e afirma que não disse a ele para deixar o Bernabéu: "Ele é um jogador muito importante porque é um dos talentos que surgiram no futebol brasileiro (...) Estamos avaliando-o. Mas não é verdade que eu disse que Endrick deveria sair do Real Madrid para ir para a Copa do Mundo. Isso é uma questão entre o Real Madrid e o jogador. Ele precisa falar com o clube e tomar a melhor decisão para si mesmo e para o Real Madrid."

E acrescentou: "Sim, falei com ele [Endrick] no início desta temporada".

"Ele estava lesionado, mas agora está bem, de volta, e ele tem que pensar com sua equipe sobre o que é melhor. Conversar com o clube, para ver o que é melhor para ele".

"Endrick é muito jovem, esta não será sua última Copa do Mundo. Ele pode jogar na Copa do Mundo de 2026, porque tem qualidade para isso, mas também poderá estar na Copa do Mundo de 2030, ou na Copa do Mundo de 2034, e talvez até na Copa do Mundo de 2038. Acredito que é importante para ele voltar a jogar e mostrar suas qualidades."