E o Palmeiras? Jogador do Real Madrid "proíbe" Endrick de usar verde após transferência do atacante para o Lyon
Verde proibido?
Camavinga deu alguns conselhos ao seu amigo Endrick, depois que o brasileiro deixou o Real Madrid por empréstimo para se juntar ao Lyon. O jovem atacante está buscando mais oportunidades após fazer 40 aparições pelo Real no total, marcando sete gols. Ele havia marcado 21 gols em 82 jogos pelo Palmeiras e agora espera fazer um impacto genuíno na Ligue 1 francesa. Ele também somou 14 convocações para o Brasil, mas ainda não se destacou verdadeiramente após sua ida para a Europa. Depois de sua mudança para o Lyon, ele foi fotografado vestindo verde, e Camavinga garantiu que isso é um erro que ele não vai repetir.
Por que Camavinga enviou o aviso
Camavinga enviou uma mensagem que Endrick mostrou em seu telefone.
A mensagem dizia: "Irmão, você deve saber que os maiores rivais do seu time são o Saint-Etienne, então nunca vista verde!"
Conhecido como 'Le Derby', a rivalidade de longa data de Lyon com o Saint-Etienne remonta a 1951, quando se enfrentaram pela primeira vez. Os dois clubes se enfrentaram 126 vezes no total. O Lyon ganhou 47 desses jogos, enquanto o Saint-Etienne venceu 45, e houve 35 empates.
Endrick é uma contratação importante para o Lyon
Os torcedores do Lyon demonstraram um incrível apoio à contratação de Endrick, com o vídeo anunciando sua assinatura no Instagram superando 17 milhões de visualizações. Quase 15 milhões de pessoas assistiram ao anúncio nas primeiras 24 horas, quebrando o recorde do vídeo mais assistido nas redes sociais do Lyon; o vídeo mais popular anterior mostrava Tyler Morton imitando Ronaldinho, um clipe que acumulou 2,9 milhões de visualizações.
De acordo com o The Athletic, o Lyon concordou em cobrir parte do salário de Endrick e o Real Madrid terá direito a uma compensação se o atacante não jogar 25 partidas pelo clube entre janeiro e o final da temporada. Devido às regulamentações francesas, ele não pode jogar contra o Monaco em 3 de janeiro e, em vez disso, pode fazer sua estreia contra o Lille em 11 de janeiro, na Copa da França.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para Endrick?
Endrick quer provar seu valor antes da Copa do Mundo de 2026, enquanto o Brasil busca conquistar seu sexto troféu. A seleção enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia nas fases de grupos nos Estados Unidos, México e Canadá. Endrick afirmou abertamente que tinha dúvidas sobre ser convocado se permanecesse no Real Madrid.
"Estou preocupado... porque é meu sonho estar na Copa do Mundo. É até difícil falar sobre isso. Quero ajudar o Brasil a conquistar a sexta Copa do Mundo", disse.
O treinador do Brasil, Carlo Ancelotti, expressou sua confiança no jovem, no entanto, e afirma que não disse a ele para deixar o Bernabéu: "Ele é um jogador muito importante porque é um dos talentos que surgiram no futebol brasileiro (...) Estamos avaliando-o. Mas não é verdade que eu disse que Endrick deveria sair do Real Madrid para ir para a Copa do Mundo. Isso é uma questão entre o Real Madrid e o jogador. Ele precisa falar com o clube e tomar a melhor decisão para si mesmo e para o Real Madrid."
E acrescentou: "Sim, falei com ele [Endrick] no início desta temporada".
"Ele estava lesionado, mas agora está bem, de volta, e ele tem que pensar com sua equipe sobre o que é melhor. Conversar com o clube, para ver o que é melhor para ele".
"Endrick é muito jovem, esta não será sua última Copa do Mundo. Ele pode jogar na Copa do Mundo de 2026, porque tem qualidade para isso, mas também poderá estar na Copa do Mundo de 2030, ou na Copa do Mundo de 2034, e talvez até na Copa do Mundo de 2038. Acredito que é importante para ele voltar a jogar e mostrar suas qualidades."