Palmeiras se irrita com postura do Flamengo, e guerra nos bastidores se intensifica na reta final da temporada

Gigantes do futebol brasileiro lutam pelo título da Série A e da Libertadores

A “guerra” nos bastidores entre Palmeiras e Flamengo ganhou uma novo capítulo na reta final da temporada. O time alviverde ficou extremamente incomodado com uma nota oficial publicada pelo clube carioca enumerando sugestões para implementação do Fair Play Financeiro.

Entre as propostas, o Flamengo sugere o fim do gramado sintético:

“Os gramados de plástico devem ser eliminados imediatamente de todos os torneios nacionais profissionais. A discrepância nos custos de manutenção entre gramados naturais e artificiais provoca desequilíbrios financeiros entre os clubes e prejudica a saúde física dos atletas”, diz um trecho da nota do Rubro-Negro.

O Palmeiras encarou a situação como uma provocação direta e entende que o tipo de gramado não é motivo de discussão em temas de Fair Play Financeiro.

    FLAMENGO REPROVOU POSTURA DE LEILA PEREIRA

    Por outro lado, o Flamengo reprovou a postura da presidente Leila Pereira, que se manifestou após o julgamento de Bruno Henrique no STJD ter sido suspenso, na última segunda-feira (10). Na ocasião, o auditor Marco Aurélio Choy pediu vista no processo que voltará a ser julgado na quinta-feira (13).

    “O que está acontecendo não é justo. Um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por dois meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí, quando finalmente é marcado o novo julgamento, vota-se pela absolvição deste atleta e a sessão é adiada. O Palmeiras espera que o STJD adote uma postura equilibrada, para que suas decisões não influenciem o curso de um dos campeonatos mais disputados dos últimos anos. Que o campeão seja decidido dentro de campo”, disse Leila Pereira.

    O Flamengo ficou extremamente incomodado com a declaração de Leila Pereira e vê pressão da mandatária do Palmeiras em meio ao processo. O time carioca ainda avalia uma resposta, e não descarta cobrar o julgamento de Vitor Roque, denunciado por conta de uma postagem homofóbica em rede social após vitória sobre o São Paulo.

    PROTAGONISTAS

    Flamengo e Palmeiras estão na disputa dos dois principais títulos da temporada. O Verdão lidera o Brasileirão, mas está empatado em pontos - 68 - com o Flamengo, que tem uma vitória a menos. Além disso, vão se encontrar na final da Libertadores em Lima, no dia 29, um sábado, às 18h.

