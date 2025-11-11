Palmeiras se irrita com postura do Flamengo, e guerra nos bastidores se intensifica na reta final da temporada

A “guerra” nos bastidores entre Palmeiras e Flamengo ganhou uma novo capítulo na reta final da temporada. O time alviverde ficou extremamente incomodado com uma nota oficial publicada pelo clube carioca enumerando sugestões para implementação do Fair Play Financeiro.

Entre as propostas, o Flamengo sugere o fim do gramado sintético:

“Os gramados de plástico devem ser eliminados imediatamente de todos os torneios nacionais profissionais. A discrepância nos custos de manutenção entre gramados naturais e artificiais provoca desequilíbrios financeiros entre os clubes e prejudica a saúde física dos atletas”, diz um trecho da nota do Rubro-Negro.

O Palmeiras encarou a situação como uma provocação direta e entende que o tipo de gramado não é motivo de discussão em temas de Fair Play Financeiro.