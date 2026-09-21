Palmeiras despenca de rendimento após a Copa e vê distância para o Flamengo aumentar no Brasileirão

Apesar da sequência abaixo do esperado, o Palmeiras não considera a queda de rendimento uma surpresa. Substituto de Abel Ferreira contra o Grêmio, João Martins destacou as diferenças entre o calendário do primeiro e do segundo semestre.

“Sabíamos que este segundo semestre seria mais difícil que o primeiro. Se olharmos para o tipo de jogos do primeiro semestre, a Libertadores era primeira fase, e a primeira fase da Copa do Brasil tem jogos diferentes dessa fase.”

O auxiliar também citou o desgaste provocado pela sequência de partidas e viagens, especialmente em confrontos disputados no meio da semana.

“Neste segundo semestre tivemos jogos duros, pesados, jogos à noite, em que chegamos de manhã, sem dormir. Na quinta-feira, chegamos às 10h da manhã, perdemos uma noite de sono.”

João Martins, porém, evitou usar o calendário como desculpa e reforçou a necessidade de reação na reta final.

“São jogos mais pesados, mais robustos, sabemos disso. Mas vamos dar nosso melhor, sem desculpas, é fazer o que os outros não estão preparados ou não querem. Vamos lutar com unhas e dentes por todos os jogos, faltam 16.”

Agora, o calendário brasileiro terá uma nova pausa para a Data Fifa, dando ao Palmeiras mais de duas semanas para recuperar jogadores e preparar o elenco para a reta final da temporada.

João Martins também apontou o impacto das convocações e das lesões no desempenho da equipe após a Copa.

“Não podemos esquecer que um clube grande tem jogadores nas seleções e sofre um pouquinho mais. Uma avaliação que fizemos no pós-Copa é que os problemas que tivemos foram com jogadores que estiveram na Copa, como Gómez, Piquerez, Arias, que teve dois ou três jogos fora, Sosa, que teve ruptura no jogo contra o Fluminense, Mauricio...”

O Palmeiras ainda disputa três frentes na temporada: além do Brasileirão, está nas semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil.