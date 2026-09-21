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imago-sport-1082520847.jpgSports Press Photo
Luis Felipe Gonçalves

Palmeiras despenca de rendimento após a Copa e vê distância para o Flamengo aumentar no Brasileirão

Palmeiras
Flamengo
Brasileirão
A. Ferreira

Alviverde acumula resultados ruins no returno, com queda brusca de desempenho em comparação ao primeiro semestre

O Palmeiras perdeu força após a pausa para a Copa do Mundo e viu a vantagem construída no Brasileirão desaparecer. Líder antes da interrupção, com sete pontos de vantagem sobre o Flamengo, o time de Abel Ferreira venceu apenas quatro dos dez jogos disputados desde o retorno da competição e caiu para a segunda colocação.

O empate sem gols com o Grêmio, no último domingo, foi o quarto do Palmeiras no período. Antes disso, o Alviverde também havia deixado pontos pelo caminho contra equipes que lutam contra o rebaixamento, como Internacional e Mirassol.

Enquanto isso, o Flamengo aproveitou o tropeço do rival e venceu o Red Bull Bragantino, chegando aos 60 pontos e abrindo três de vantagem na liderança. O Rubro-Negro também passou a depender apenas de si para conquistar o título.

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  • Red Bull Bragantino v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Queda já esperada

    Apesar da sequência abaixo do esperado, o Palmeiras não considera a queda de rendimento uma surpresa. Substituto de Abel Ferreira contra o Grêmio, João Martins destacou as diferenças entre o calendário do primeiro e do segundo semestre.

    “Sabíamos que este segundo semestre seria mais difícil que o primeiro. Se olharmos para o tipo de jogos do primeiro semestre, a Libertadores era primeira fase, e a primeira fase da Copa do Brasil tem jogos diferentes dessa fase.”

    O auxiliar também citou o desgaste provocado pela sequência de partidas e viagens, especialmente em confrontos disputados no meio da semana.

    “Neste segundo semestre tivemos jogos duros, pesados, jogos à noite, em que chegamos de manhã, sem dormir. Na quinta-feira, chegamos às 10h da manhã, perdemos uma noite de sono.”

    João Martins, porém, evitou usar o calendário como desculpa e reforçou a necessidade de reação na reta final.

    “São jogos mais pesados, mais robustos, sabemos disso. Mas vamos dar nosso melhor, sem desculpas, é fazer o que os outros não estão preparados ou não querem. Vamos lutar com unhas e dentes por todos os jogos, faltam 16.”

    Agora, o calendário brasileiro terá uma nova pausa para a Data Fifa, dando ao Palmeiras mais de duas semanas para recuperar jogadores e preparar o elenco para a reta final da temporada.

    João Martins também apontou o impacto das convocações e das lesões no desempenho da equipe após a Copa.

    “Não podemos esquecer que um clube grande tem jogadores nas seleções e sofre um pouquinho mais. Uma avaliação que fizemos no pós-Copa é que os problemas que tivemos foram com jogadores que estiveram na Copa, como Gómez, Piquerez, Arias, que teve dois ou três jogos fora, Sosa, que teve ruptura no jogo contra o Fluminense, Mauricio...”

    O Palmeiras ainda disputa três frentes na temporada: além do Brasileirão, está nas semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil.

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  • Gremio v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Probabilidades diminuindo

    A queda de rendimento também aparece nas projeções para o título. Segundo dados da Opta, o Flamengo chegou a 76,8% de probabilidade de conquistar o Brasileirão, contra 68,2% na rodada anterior.

    Com 60 pontos, o Rubro-Negro abriu três de vantagem sobre o Palmeiras, que aparece com 22,9% de probabilidade de ficar com a taça.

    Os dois times terão um confronto direto na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Paulo, que pode ter peso importante na definição do título.

    Após a Data Fifa, o Flamengo enfrenta o Santos fora de casa, no dia 8, enquanto o Palmeiras recebe o Bahia no Allianz Parque, na mesma data.

    Além da disputa pelo Brasileirão, os dois clubes também estão nas semifinais da Libertadores. O Flamengo enfrenta o Estudiantes, enquanto o Palmeiras terá pela frente o Fluminense. O Alviverde ainda disputa a semifinal da Copa do Brasil, competição da qual o Rubro-Negro já foi eliminado.

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