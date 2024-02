Palmeiras define valor e avalia proposta por Maurício, do Internacional

Paulistas estão dispostos a desembolsar cerca de R$ 32 milhões pela contratação do meia-atacante de 22 anos; veja detalhes

O Palmeiras avalia a possibilidade de enviar uma proposta ao Internacional pela aquisição de Maurício, meia-atacante. Os paulistas estão dispostos a pagar cerca de € 6 milhões (R$ 32,13 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do jogador, como soube a GOAL.

Os gaúchos querem € 8 milhões (R$ 42,84 milhões) pela fatia que detêm do atleta de 22 anos — 50% dos direitos econômicos. O Inter não está disposto a recuar neste montante por entender que o jogador se valorizou nos últimos anos em que esteve no Beira-Rio.

A situação do atleta teria que ser negociada com os detentores de outros percentuais dos direitos econômicos. O Cruzeiro é dono de 25%, o Desportivo Brasil mantém 20%, e o próprio Maurício possui 5%. Para um eventual acordo, as cinco partes precisariam chegar a um consenso.

Mais artigos abaixo