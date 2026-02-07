Palmeiras anuncia Jhon Arias; veja como o colombiano pode encaixar no Alviverde

O Palmeiras anunciou oficialmente Jhon Arias como reforço para a temporada 2026. Em publicação nas redes sociais, o clube exaltou a chegada do colombiano, que assinou contrato válido até dezembro de 2029. Aos 28 anos, o meia-atacante chega com status de protagonista após se destacar no futebol brasileiro nos últimos anos.

Para fechar o negócio, o Verdão aceitou pagar cerca de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 154 milhões na cotação atual). Arias tinha prioridade por um retorno ao Fluminense, mas o clube carioca não conseguiu igualar a proposta palmeirense. O Flamengo também entrou na disputa e contribuiu para inflacionar a negociação, mas o jogador optou por não defender o rival tricolor.

Após uma passagem discreta pelo Wolverhampton, da Premier League, Arias vê o retorno ao Brasil como estratégico, especialmente de olho na Copa do Mundo de 2026. O colombiano pode atuar como ponta ou meia, é conhecido pela versatilidade, disciplina tática, intensidade física e capacidade de decisão, características que agradam à comissão técnica liderada por Abel Ferreira.

Pelo Fluminense, entre 2021 e 2025, Arias foi um dos jogadores mais decisivos do país e da América do Sul. Ao todo, somou 55 assistências e 47 gols, consolidando-se como um dos principais garçons do futebol brasileiro no período.

A seguir, a GOAL analisa como a chegada de Jhon Arias pode impactar o Palmeiras dentro de campo.