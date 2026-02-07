Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Arias PalmeirasReprodução
Luis Felipe Gonçalves

Palmeiras anuncia Jhon Arias; veja como o colombiano pode encaixar no Alviverde

Jhon Arias está de volta ao futebol brasileiro após uma passagem curta pela Inglaterra. O meia-atacante colombiano foi anunciado pelo Palmeiras neste sábado (7) e chega como um dos principais reforços do clube para 2026

O Palmeiras anunciou oficialmente Jhon Arias como reforço para a temporada 2026. Em publicação nas redes sociais, o clube exaltou a chegada do colombiano, que assinou contrato válido até dezembro de 2029. Aos 28 anos, o meia-atacante chega com status de protagonista após se destacar no futebol brasileiro nos últimos anos.

Para fechar o negócio, o Verdão aceitou pagar cerca de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 154 milhões na cotação atual). Arias tinha prioridade por um retorno ao Fluminense, mas o clube carioca não conseguiu igualar a proposta palmeirense. O Flamengo também entrou na disputa e contribuiu para inflacionar a negociação, mas o jogador optou por não defender o rival tricolor.

Após uma passagem discreta pelo Wolverhampton, da Premier League, Arias vê o retorno ao Brasil como estratégico, especialmente de olho na Copa do Mundo de 2026. O colombiano pode atuar como ponta ou meia, é conhecido pela versatilidade, disciplina tática, intensidade física e capacidade de decisão, características que agradam à comissão técnica liderada por Abel Ferreira.

Pelo Fluminense, entre 2021 e 2025, Arias foi um dos jogadores mais decisivos do país e da América do Sul. Ao todo, somou 55 assistências e 47 gols, consolidando-se como um dos principais garçons do futebol brasileiro no período.

A seguir, a GOAL analisa como a chegada de Jhon Arias pode impactar o Palmeiras dentro de campo.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Colombia v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Como Arias pode jogar?

    A principal posição de Arias é a ponta direita, mesmo sendo destro, mas o colombiano também atua como meia ofensivo, mais centralizado, ou pela ponta esquerda. Sua versatilidade permite que seja utilizado em diferentes funções no sistema ofensivo.

    Internamente, a comissão técnica do Palmeiras avalia o colombiano como opção para atuar na linha de ataque, em moldes semelhantes ao que Maurício exerceu em algumas rodadas neste início de temporada, especialmente diante das limitações físicas de Vitor Roque. Arias é visto como um atleta capaz de atuar em todas as posições ofensivas.

    Na Inglaterra, o colombiano não conseguiu repetir o desempenho apresentado no Brasil: foram 26 jogos, com dois gols e uma assistência. O contexto do Wolverhampton, porém, também pesou negativamente, já que o clube teve campanha muito fraca na temporada, com apenas quatro vitórias em 28 partidas e situação delicada na Premier League. Dados apontados pelo UOL mostram que, no futebol inglês, Arias teve pouca participação no terço final do campo e foi mais exigido defensivamente. Já seu mapa de calor no Brasileirão pelo Fluminense indica forte presença pelo lado direito do ataque, com liberdade para criar e finalizar, cenário mais próximo do que deve encontrar no Palmeiras.

    Atualmente, Sosa iniciou a temporada como titular pela esquerda, mas perdeu espaço para Maurício, que soma dois gols e uma assistência e vive bom momento. A posição segue aberta, o que pode facilitar o encaixe de Arias sem a necessidade de grandes mudanças na equipe. Na ponta direita, Allan é o titular absoluto. O jovem ganhou protagonismo após a virada histórica contra a LDU, na semifinal da Libertadores do ano passado, e está no radar de clubes europeus. O Palmeiras, inclusive, recusou uma proposta do Napoli superior a 30 milhões de euros.

    Caso Abel Ferreira mantenha o esquema com quatro meias e dois atacantes, a tendência é que Maurício passe a ser opção no banco, sendo uma das sombras para Arias ao longo da temporada.

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já!

    • Publicidade
  • FBL-BRA-ENG-FLUMINENSE-WOLVERHAMPTON-ARIASAFP

    As primeiras palavras do jogador no Palmeiras

    Anunciado oficialmente, Jhon Arias falou pela primeira vez como jogador do Palmeiras e definiu o momento como um “novo capítulo” em sua carreira. O colombiano havia afirmado anteriormente que, em um eventual retorno ao Brasil, priorizaria o Fluminense.

    Em publicação nas redes sociais, escreveu:

    “Vivo um momento importante da minha carreira. Sei do peso das minhas palavras, daquilo que digo e penso. Ao mesmo tempo, a vida e o futebol são muito dinâmicos. Considerando o que realmente era possível neste momento, precisei tomar decisões.”

    “Inicio agora um novo capítulo da minha vida e da minha carreira agradecendo sempre a todos que torcem por mim de verdade”, completou. 

    Sem espaço no futebol inglês, Arias priorizou minutos em campo para seguir no radar da seleção colombiana. Segundo a ESPN, o meia chegou a conversar com o técnico Néstor Lorenzo, que destacou a importância de atuar com regularidade visando a Copa do Mundo.

  • Palmeiras v Deportivo Pereira - Copa CONMEBOL Libertadores 2023Getty Images Sport

    Na lista de contratações mais caras do Brasil

    Nos bastidores, Jhon Arias sempre foi visto como um nome ideal para o planejamento esportivo do Palmeiras. A presidente Leila Pereira, inclusive, chegou a sondar a situação do colombiano em 2024, em conversa informal com a diretoria do Fluminense, mas ouviu que o jogador não seria negociado para outro clube brasileiro naquele momento.

    Com a ida de Arias ao Wolverhampton, o Verdão manteve o acompanhamento do atleta e aguardou um cenário mais favorável no mercado. A rápida passagem pela Inglaterra e o desejo do jogador de voltar a ter protagonismo abriram o caminho para que Leila e sua diretoria avançassem de forma decisiva na negociação para 2026.

    A contratação do colombiano, fez ele entrar para a lista dos jogadores mais caros da história do futebol brasileiro. O investimento do Palmeiras só fica atrás das negociações envolvendo Lucas Paquetá, pelo Flamengo, e Gerson, contratado pelo Cruzeiro nesta janela. 

    Paquetá custou 42 milhões de euros aos cofres rubro-negros, enquanto o Cruzeiro investiu cerca de 30 milhões de euros para fechar com Gerson. No caso do Verdão, o valor pago por Arias iguala o maior investimento da história do clube, repetindo a cifra desembolsada por Vitor Roque em fevereiro de 2025.

  • Colombia v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    O que vem a seguir para Jhon Arias?

    Revelado nas categorias de base de Dorados de Sinaloa e Tijuana, no México, Arias iniciou a carreira profissional no Llaneros-COL e passou por Patriotas, América de Cali e Independiente Santa Fé antes de se destacar no Fluminense.

    Segundo reforço confirmado pelo Palmeiras para 2026, Arias será o 11º colombiano a vestir a camisa alviverde. Antes dele, nomes como Richard Ríos, Atuesta, Rincón, Armero, Mina e Borja também passaram pelo clube.

    A expectativa é que o jogador desembarque no Brasil na próxima semana para regularização no BID, apresentação na Academia de Futebol e início dos treinamentos. Há, inclusive, a possibilidade de estreia acontecer justamente contra o Fluminense, em duelo marcado para o dia 25 de fevereiro.

Paulista
Corinthians crest
Corinthians
COR
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
0