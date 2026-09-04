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Pedro Augusto Dias

Palmeiras acumula R$ 156 milhões de déficit e vê vendas como saída para as contas

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Clube fechou os primeiros sete meses de 2026 com resultado negativo e abaixo das projeções de receita; negociação de Allan com o Manchester City e outras operações podem ajudar a reduzir o impacto no segundo semestre

O Palmeiras atravessa o segundo semestre de 2026 diante de um cenário financeiro mais pressionado do que o projetado no início do ano. Até o fim de julho, o clube acumulou déficit de R$ 156,4 milhões, enquanto a previsão orçamentária apontava para um superávit de R$ 21,9 milhões no mesmo período.

O resultado está diretamente ligado ao desempenho das receitas, que chegaram a R$ 617,5 milhões nos sete primeiros meses do ano, abaixo dos R$ 778,5 milhões previstos no orçamento. A estratégia de manter os principais jogadores do elenco, aliada à paralisação das competições durante a Copa do Mundo, teve impacto significativo na arrecadação.

Agora, as negociações realizadas durante a janela de transferências aparecem como uma importante alternativa para melhorar o balanço. A principal delas é a transferência de Allan para o Manchester City, em operação estimada em R$ 240 milhões, além das vendas de Kaique, Naves e Riquelme Fillipi.

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  • Venda de Allan muda cenário

    A negociação de Allan representa a maior entrada extraordinária prevista para o segundo semestre. O Palmeiras havia optado por não negociar seus principais jogadores ao longo da temporada, priorizando o desempenho esportivo e a possibilidade de aumentar as receitas com premiações, bilheteria, programa de sócios e patrocinadores.

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    A transferência para o Manchester City, porém, alterou esse planejamento. O negócio deve aparecer nas contas do clube a partir do balanço de agosto e terá peso relevante diante do resultado negativo acumulado até julho.

    Além de Allan, o Palmeiras também concretizou a saída do goleiro Kaique para o Sporting, de Portugal, por cerca de R$ 24 milhões, e do zagueiro Naves para o Necaxa, do México, em operação de aproximadamente R$ 15 milhões, dos quais R$ 10 milhões correspondem ao clube. Riquelme Fillipi também foi negociado com o Inter Miami por cerca de US$ 6 milhões.

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  • Receitas ficaram abaixo do planejado

    A diferença entre o que o Palmeiras esperava arrecadar e o que efetivamente entrou nos cofres aparece em diversas áreas. A receita operacional líquida foi de R$ 494,4 milhões, contra R$ 772,3 milhões previstos para os primeiros sete meses.

    Direitos de transmissão, publicidade e patrocínio, bilheteria, arrecadação social, Avanti e rendas diversas ficaram abaixo das projeções. Nesta última categoria, que inclui receitas da arena e negociações de atletas, foram registrados R$ 104,2 milhões, contra R$ 347,7 milhões orçados.

    As receitas financeiras, por outro lado, somaram R$ 123 milhões. O único item relacionado à operação do clube que superou a previsão foi o de premiações: eram esperados R$ 8 milhões até julho, mas o Palmeiras já havia contabilizado R$ 16,4 milhões.

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