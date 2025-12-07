"Era o momento que eu estava esperando" - As palavras de Lionel Messi após ser campeão da MLS com o Inter Miami
- Getty Images Sport
"A equipe fez um esforço enorme"
Logo depois da conquista do título da MLS Cup, conquistado com vitória por 3 a 1 sobre o Vancouver Whitecaps, Lionel Messi não escondeu sua felicidade.
"Há três anos, decidi vir para a MLS, e hoje somos campeões da MLS", disse. "Alcançamos as semifinais da Copa dos Campeões [ da CONCACAF]. No ano passado, saímos cedo na liga e fomos eliminados na primeira rodada. Este ano, vencer a MLS foi um dos nossos principais objetivos. A equipe fez um grande esforço - foi um ano muito longo, com muitos jogos - e estivemos à altura da tarefa durante toda a temporada. Este é o momento que eu estava esperando, e que nós, como equipe, estávamos esperando. É muito bonito para todos nós. Eles mereceram."
Messi foi brilhante no jogo decisivo da temporada, tendo participação em todos os três gols do Inter Miami e dando duas assistências. Este foi seu 48º título.
- Getty Images Sport
Mascherano elogia o impacto de Messi
Técnico do Inter Miami, Javier Mascherano falou sobre a importância do camisa 10 para o título.
"Ele estava fazendo um grande esforço nestas últimas duas, três, quatro partidas, o que mostrou o quão importante é para ele vencer. Eu não pedi para ele fazer isso, mas mostra o quão especial é. Ele veio aqui para ganhar este troféu", disse o técnico.
Os Herons abriram o placar contra Vancouver, mas sofreram um empate no segundo tempo - antes de Messi aparecer para decidir a contenda com duas assistências.
- Getty Images Sport
"Enfrentamos uma equipe muito, muito boa"
Mascherano admitiu, no entanto, que Vancouver estava longe de ser um adversário simples e deu bastante trabalho aos Herons ao longo do jogo. Emmanuel Sabbi acertou na trave quando o jogo estava empatado em 1 a 1, e Mascherano reconheceu que, se ele tivesse marcado, o jogo poderia ter sido radicalmente diferente.
"Enfrentamos uma equipe muito, muito boa. No segundo tempo, nos primeiros 15 a 20 minutos, eles nos pressionaram. Tivemos muita sorte que a bola tocou nos dois postes. Mas às vezes essa é a sorte que você precisa para ser campeão," ele disse.
- Getty Images Sport
Despedidas de Alba e Busquets
Messi também tirou um momento para parabenizar Jordi Alba e Sergio Busquets por suas carreiras lendárias após ambos anunciarem suas aposentadorias nesta temporada.
“Considerando o que foram, como jogadores, ambos estiveram entre os maiores da história, cada um em sua posição, com as carreiras que tiveram e os títulos que conquistaram. É maravilhoso que possam se aposentar com este título da MLS. Acho que eles ainda não têm total consciência do que estão vivenciando, do que significa se aposentar. Hoje, algo muito bonito termina para eles, algo ao qual dedicaram toda a vida. Agora uma nova vida começa para eles. Desejo-lhes o melhor, porque são dois amigos por quem tenho muito carinho. Estou feliz que possam se despedir com este título.”