"Era o momento que eu estava esperando" - As palavras de Lionel Messi após ser campeão da MLS com o Inter Miami

Logo depois da conquista do título da MLS Cup, conquistado com vitória por 3 a 1 sobre o Vancouver Whitecaps, Lionel Messi não escondeu sua felicidade.

"Há três anos, decidi vir para a MLS, e hoje somos campeões da MLS", disse. "Alcançamos as semifinais da Copa dos Campeões [ da CONCACAF]. No ano passado, saímos cedo na liga e fomos eliminados na primeira rodada. Este ano, vencer a MLS foi um dos nossos principais objetivos. A equipe fez um grande esforço - foi um ano muito longo, com muitos jogos - e estivemos à altura da tarefa durante toda a temporada. Este é o momento que eu estava esperando, e que nós, como equipe, estávamos esperando. É muito bonito para todos nós. Eles mereceram."

Messi foi brilhante no jogo decisivo da temporada, tendo participação em todos os três gols do Inter Miami e dando duas assistências. Este foi seu 48º título.