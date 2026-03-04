Ousmane Dembele pode retornar ao PSG após duas semanas afastado por lesão, antes do confronto decisivo contra o Mônaco

Dembele adotou uma abordagem cautelosa em relação à sua forma física, voltando a treinar com os companheiros após demonstrar que estava pronto durante exercícios personalizados. A comissão técnica do PSG fez questão de não apressar o retorno do ex-ala do Barcelona, priorizando sua disponibilidade a longo prazo para a reta final da temporada.

O momento não poderia ser melhor para Luis Enrique, já que o PSG se prepara para um confronto doméstico crucial, estando quatro pontos à frente do segundo colocado, o Lens, no topo da tabela da Ligue 1. Dembele agora está na disputa para ser incluído na escalação para a partida contra o Mônaco, que atualmente ocupa a sétima posição, nesta sexta-feira à noite, no Parc des Princes, marcando um momento de volta ao ponto de partida para o atacante.