AFP
Ousmane Dembele pode retornar ao PSG após duas semanas afastado por lesão, antes do confronto decisivo contra o Mônaco
O vencedor da Bola de Ouro regressa ao clube
Após uma ausência de duas semanas, durante a qual perdeu três jogos importantes — a vitória por 3 a 0 sobre o Metz e a vitória por 1 a 0 contra o Le Havre na Ligue 1, bem como o empate por 2 a 2 na partida de volta contra o clube do Principado —, o vencedor da Bola de Ouro de 2025 está de volta ao grupo, segundo o RMC Sport. Sua recuperação segue um período de reabilitação individual destinada a garantir que ele não sofresse nenhum revés durante seu retorno aos gramados.
Retorno gradual à equipe principal
Dembele adotou uma abordagem cautelosa em relação à sua forma física, voltando a treinar com os companheiros após demonstrar que estava pronto durante exercícios personalizados. A comissão técnica do PSG fez questão de não apressar o retorno do ex-ala do Barcelona, priorizando sua disponibilidade a longo prazo para a reta final da temporada.
O momento não poderia ser melhor para Luis Enrique, já que o PSG se prepara para um confronto doméstico crucial, estando quatro pontos à frente do segundo colocado, o Lens, no topo da tabela da Ligue 1. Dembele agora está na disputa para ser incluído na escalação para a partida contra o Mônaco, que atualmente ocupa a sétima posição, nesta sexta-feira à noite, no Parc des Princes, marcando um momento de volta ao ponto de partida para o atacante.
Objetivo da Liga dos Campeões à vista
Embora o confronto da Ligue 1 seja a prioridade imediata, a hierarquia parisiense também está de olho na progressão europeia. Se o astro francês, que marcou 11 gols em todas as competições nesta temporada, sair ileso do confronto com o Mônaco, ele poderá até mesmo estar escalado para a partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Chelsea na próxima quarta-feira.
Luis Enrique estará desesperado para ter seu jogador mais criativo à disposição para a visita do gigante da Premier League. A habilidade de Dembele de driblar os zagueiros e abrir o jogo fez falta durante seu curto período na sala de tratamento, e seu retorno representa uma melhoria significativa para o ataque do PSG.
Mais incentivos para Luis Enrique
As boas notícias não param por aí, já que o departamento médico do PSG liberou outros jogadores importantes para o retorno. O meio-campista João Neves, que vinha lutando contra um problema no tornozelo, retomou os treinos. Da mesma forma, o versátil Senny Mayulu superou seus problemas na panturrilha e voltou ao time.
Tanto Mayulu quanto Neves conseguiram completar sessões completas com o grupo esta semana. Desde que não tenham uma reação negativa ao aumento da carga de trabalho durante os preparativos finais de quinta-feira, espera-se que eles se juntem a Dembele no time para enfrentar o Mônaco, enquanto o PSG busca consolidar sua posição no topo da tabela.
