Ousmane Dembele entra na mira da Liga Saudita e pode ser envolvido em maior negócio desde Cristiano Ronaldo

A Liga Profissional Saudita já atraiu diversos grandes nomes para o Oriente Médio, como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Rúben Neves, Neymar e Sadio Mané. Dembélé surge agora como o mais recente alvo de alto nível e "consultas preliminares" sobre uma possível transferência na próxima janela de transferências já foram feitas, segundo a Sky Sports News. Diz-se que Dembélé está totalmente focado na atual temporada com o PSG e, em seguida, voltará sua atenção para a Copa do Mundo.

O jogador francês já admitiu que almeja a glória mundial em julho, declarando à CNN: "Sabemos o que é preciso para chegar até o fim e vamos tentar fazer de tudo para trazer o troféu para casa. Sabemos que temos uma missão nos Estados Unidos. Já faz um bom tempo que falamos sobre esta Copa do Mundo e acho que estaremos prontos para a ocasião."

No entanto, o futuro de Dembélé provavelmente será muito discutido após o torneio, principalmente porque ele terá apenas dois anos restantes em seu contrato atual com o PSG.