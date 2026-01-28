getty
Ousmane Dembele entra na mira da Liga Saudita e pode ser envolvido em maior negócio desde Cristiano Ronaldo
Dembele desejado pela Liga Saudita
A Liga Profissional Saudita já atraiu diversos grandes nomes para o Oriente Médio, como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Rúben Neves, Neymar e Sadio Mané. Dembélé surge agora como o mais recente alvo de alto nível e "consultas preliminares" sobre uma possível transferência na próxima janela de transferências já foram feitas, segundo a Sky Sports News. Diz-se que Dembélé está totalmente focado na atual temporada com o PSG e, em seguida, voltará sua atenção para a Copa do Mundo.
O jogador francês já admitiu que almeja a glória mundial em julho, declarando à CNN: "Sabemos o que é preciso para chegar até o fim e vamos tentar fazer de tudo para trazer o troféu para casa. Sabemos que temos uma missão nos Estados Unidos. Já faz um bom tempo que falamos sobre esta Copa do Mundo e acho que estaremos prontos para a ocasião."
No entanto, o futuro de Dembélé provavelmente será muito discutido após o torneio, principalmente porque ele terá apenas dois anos restantes em seu contrato atual com o PSG.
📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
- AFP
A maior transferência desde Cristiano Ronaldo
Kaveh Solhekol, da Sky Sports News, compartilhou sua opinião sobre a especulação: "Se isso acontecer, será o maior negócio para a Arábia Saudita desde a contratação de Cristiano Ronaldo. Os clubes da Liga Profissional Saudita estão prevendo uma grande janela de transferências e um dos jogadores que eles estão buscando contratar é Ousmane Dembélé. Será que isso pode acontecer? Acho que é improvável, mas o cenário do futebol na Arábia Saudita está mudando. Por muito tempo, os clubes foram efetivamente financiados e controlados pelo Estado. Depois, tivemos a situação em que alguns dos maiores clubes eram propriedade do Fundo Soberano. Agora, estamos em uma situação em que os clubes estão se abrindo e atraindo investimentos privados. Portanto, não se trata apenas de dinheiro do Estado saudita sendo investido nesses clubes e em transferências de grandes nomes, mas também de investidores privados que usarão seu próprio dinheiro para tentar contratar jogadores. Eles podem muito bem tentar contratá-lo, mas resta saber se ele gostaria de ir para a Arábia Saudita no auge de sua carreira."
O que o PSG diz sobre Dembélé?
O futuro de Dembélé já foi notícia nesta temporada, em meio a especulações de que o astro francês deseja um aumento salarial considerável após a conquista da Bola de Ouro. O técnico do PSG, Luis Enrique, já desmentiu os rumores de que Dembélé teria rejeitado a oferta de um novo contrato no Parc des Princes, enquanto o presidente Nasser Al Khelaifi alertou que os jogadores devem se adequar à estrutura salarial do clube. Ele declarou à imprensa: "A política do clube é ter um teto salarial para os jogadores, como todos sabem. Todos devem respeitá-lo. O time e o clube são mais importantes do que qualquer pessoa."
- AFP
Qual é o próximo passo para Dembélé?
Dembélé e o PSG conquistaram quatro troféus na temporada passada, incluindo o primeiro título da Champions League, mas até agora têm tido dificuldades para atingir o seu melhor nível nesta temporada. Eles não conseguiram a classificação direta para as oitavas de final, e agora precisarão passar pelos play-offs se quiserem avançar. O craque francês soma três gols e duas assistências em cinco jogos neste mês pelo PSG.
Publicidade