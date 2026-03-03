Ossie Ardiles explica como o Tottenham pode sair de uma “grande, grande encrenca” em mensagem apaixonada aos jogadores

As estatísticas por trás da atual fase do Tottenham são desanimadoras. O clube igualou um recorde sombrio de 10 jogos sem vitória e continua sendo o único time da Premier League que ainda não venceu em 2026, uma sequência que o levou a cair para a zona de rebaixamento. Embora o elenco tenha sido dizimado por lesões de vários jogadores importantes do time titular, muitos observadores acreditam que os problemas vão além da falta de pessoal, questionando a resiliência psicológica do grupo sob o comando do técnico interino Igor Tudor.

Tudor, que recentemente desafiou seus jogadores a se empenharem mais em duelos de alta intensidade em vez de se concentrarem em sistemas táticos, está sob imensa pressão para encontrar uma fórmula que funcione. A próxima lista de jogos oferece pouco descanso, com partidas de alto risco contra outros times em dificuldades e também contra os quatro primeiros colocados. As comemorações do “St Totteringham's Day” pelo rival Arsenal, ocorridas mais cedo do que nunca, serviram como uma dolorosa lembrança de quão longe o clube caiu em uma única temporada.