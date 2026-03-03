Getty Images Sport
Traduzido por
Ossie Ardiles explica como o Tottenham pode sair de uma “grande, grande encrenca” em mensagem apaixonada aos jogadores
Apelo à união feito por uma lenda do clube
Ardiles, que ajudou o Spurs a conquistar títulos consecutivos da FA Cup em 1981 e 1982 como jogador e também treinou a equipe em 1993-94, compreende melhor do que ninguém o peso da história carregado pelo clube do norte de Londres. Em meio à crise de confiança que atualmente assola os Lilywhites, que agora ocupam a 16ª posição na Premier League, ele enfatizou que todos os membros do clube, desde a equipe médica até a diretoria, devem oferecer apoio incondicional aos jogadores em campo. Em declarações à Press Association antes do confronto crucial contra o Crystal Palace na quinta-feira, ele disse: “Nosso trabalho, de todos no clube, meu trabalho e o trabalho de todos no Tottenham é apoiar a equipe. Estamos bem agora, mas podemos estar em grandes, grandes apuros. Portanto, todos precisam estar unidos para alcançar o que queremos alcançar. Sobreviver a esta temporada e depois veremos o que acontece a seguir.”
- Getty
Uma queda histórica para o Spurs
As estatísticas por trás da atual fase do Tottenham são desanimadoras. O clube igualou um recorde sombrio de 10 jogos sem vitória e continua sendo o único time da Premier League que ainda não venceu em 2026, uma sequência que o levou a cair para a zona de rebaixamento. Embora o elenco tenha sido dizimado por lesões de vários jogadores importantes do time titular, muitos observadores acreditam que os problemas vão além da falta de pessoal, questionando a resiliência psicológica do grupo sob o comando do técnico interino Igor Tudor.
Tudor, que recentemente desafiou seus jogadores a se empenharem mais em duelos de alta intensidade em vez de se concentrarem em sistemas táticos, está sob imensa pressão para encontrar uma fórmula que funcione. A próxima lista de jogos oferece pouco descanso, com partidas de alto risco contra outros times em dificuldades e também contra os quatro primeiros colocados. As comemorações do “St Totteringham's Day” pelo rival Arsenal, ocorridas mais cedo do que nunca, serviram como uma dolorosa lembrança de quão longe o clube caiu em uma única temporada.
Ícones do clube se reúnem em prol da saúde mental
Ardiles compartilhou essas reflexões durante um momento marcante para seu ex-companheiro de equipe Micky Hazard. A dupla se juntou às lendas Pat Jennings e Gary Mabbutt para celebrar o trabalho da “Legend On The Bench”, uma instituição de caridade voltada para a saúde mental fundada por Hazard e sua irmã Michelle. O grupo se reuniu em Harlow para inaugurar o centésimo banco de parque da instituição, que oferece um espaço para as pessoas conversarem e buscarem apoio em memória do sobrinho de Hazard, Jay.
Refletindo sobre a conquista, Ardiles elogiou a dedicação de seu ex-colega fora do futebol. Ele comentou: “Sim, é uma conquista maravilhosa, maravilhosa. Eu estava com ele quando ele começou a fazer isso e ele começou muito pequeno, mas é incrível como cresceu. Micky é a força motriz. Eu venho, tiro fotos e falo muitas bobagens, mas o trabalho adequado e o trabalho árduo são todos dele. Seu objetivo era bem pequeno, mas cresceu e cresceu e ele trabalha cada vez mais. Agora estamos onde estamos agora. É uma conquista incrível.”
- Getty Images Sport
O caminho para a sobrevivência na Premier League
Embora o evento beneficente tenha proporcionado um momento de orgulho para a comunidade, a sombra da tabela da Premier League continua impossível de ignorar. A reta final do Tottenham inclui viagens difíceis a Liverpool e Chelsea, além de confrontos decisivos contra Nottingham Forest e Sunderland. A margem para erros evaporou-se, e a tensão em torno do clube é palpável enquanto se preparam para a visita do Crystal Palace na quinta-feira à noite.
Ardiles e as muitas lendas reunidas esta semana esperam que o elenco atual possa reacender o espírito de luta que definiu os anos de glória do clube. Com a diferença para os três últimos colocados diminuindo a cada semana que passa, o Tottenham deve atender ao aviso de seu ex-jogador. A sobrevivência é agora o único objetivo e, como observou Ardiles, qualquer sonho de reconstrução deve esperar até que o clube garanta sua vaga na primeira divisão por mais um ano.
Publicidade