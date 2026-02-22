Os Wolves compartilham em uma declaração furiosa após a derrota no Crystal Palace os insultos racistas “abomináveis” dirigidos a Tolu Arokodare

Arokodare ingressou no Wolves no verão e jogou os 90 minutos completos contra o Crystal Palace, perdendo um pênalti na derrota de sua equipe por 1 a 0. Após o apito final, o jogador de 25 anos dirigiu-se à torcida visitante e ergueu as mãos em sinal de desculpas.

Esse ato de contrição não pareceu ter qualquer impacto sobre os trolls que decidiram enviar mensagens racistas ao atacante.

O Wolves publicou capturas de tela dos comentários repugnantes, acompanhadas de uma declaração furiosa, que dizia: “Estamos revoltados com os inúmeros casos de insultos racistas, de vários autores, dirigidos a Tolu Arokodare nas redes sociais após a partida de hoje contra o Crystal Palace.

Não há lugar para o racismo — no futebol, na internet ou em qualquer lugar da sociedade. Condenamos esse comportamento abominável e ilegal nos termos mais veementes possíveis.

Tolu tem nosso apoio total e incondicional. Nenhum jogador deveria ser alvo de tanto ódio simplesmente por fazer seu trabalho.

Estamos firmemente ao lado dele e de todos os jogadores de futebol que são forçados a suportar esses abusos de contas anônimas que agem com aparente impunidade.

O clube denunciou as publicações às plataformas relevantes e trabalhará com a Premier League e as autoridades para ajudar a identificar os responsáveis e garantir que sejam tomadas as medidas adequadas.

Continuaremos a adotar uma abordagem de tolerância zero para todas as formas de discriminação.”