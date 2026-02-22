Getty Images Sport
Os Wolves compartilham em uma declaração furiosa após a derrota no Crystal Palace os insultos racistas “abomináveis” dirigidos a Tolu Arokodare
Os Wolves publicam capturas de tela de abusos
Arokodare ingressou no Wolves no verão e jogou os 90 minutos completos contra o Crystal Palace, perdendo um pênalti na derrota de sua equipe por 1 a 0. Após o apito final, o jogador de 25 anos dirigiu-se à torcida visitante e ergueu as mãos em sinal de desculpas.
Esse ato de contrição não pareceu ter qualquer impacto sobre os trolls que decidiram enviar mensagens racistas ao atacante.
O Wolves publicou capturas de tela dos comentários repugnantes, acompanhadas de uma declaração furiosa, que dizia: “Estamos revoltados com os inúmeros casos de insultos racistas, de vários autores, dirigidos a Tolu Arokodare nas redes sociais após a partida de hoje contra o Crystal Palace.
Não há lugar para o racismo — no futebol, na internet ou em qualquer lugar da sociedade. Condenamos esse comportamento abominável e ilegal nos termos mais veementes possíveis.
Tolu tem nosso apoio total e incondicional. Nenhum jogador deveria ser alvo de tanto ódio simplesmente por fazer seu trabalho.
Estamos firmemente ao lado dele e de todos os jogadores de futebol que são forçados a suportar esses abusos de contas anônimas que agem com aparente impunidade.
O clube denunciou as publicações às plataformas relevantes e trabalhará com a Premier League e as autoridades para ajudar a identificar os responsáveis e garantir que sejam tomadas as medidas adequadas.
Continuaremos a adotar uma abordagem de tolerância zero para todas as formas de discriminação.”
Arokodare também se manifesta
Arokodare também criticou os racistas nas redes sociais, acrescentando: “Ainda é inacreditável para mim que estejamos jogando em uma época em que as pessoas têm tanta liberdade para comunicar esse racismo sem quaisquer consequências. Esses indivíduos não deveriam ter lugar em nosso jogo e, coletivamente, temos que tomar medidas para punir todos que mancham o esporte dessa forma, não importa quem sejam.”
No início deste fim de semana, Chelsea e Burnley emitiram comunicados depois que Wesley Fofana e Hannibal Mejbri foram alvos de racistas.
Fofana recebeu dois cartões amarelos no empate em 1 a 1 entre as duas equipes e foi expulso no final da partida. O zagueiro então compartilhou os insultos que recebeu no Instagram e acrescentou sua própria mensagem, que dizia: “2026, ainda é a mesma coisa, nada muda. Essas pessoas nunca são punidas. Vocês criam grandes campanhas contra o racismo, mas ninguém realmente faz nada.”
O meio-campista do Burnley, Hannibal Mejbri, também revelou que foi vítima de insultos racistas após o jogo, o que levou a uma forte resposta do Clarets: “O clube denunciou a postagem à empresa controladora do Instagram, Meta, e espera um forte apoio deles, juntamente com a Premier League e a polícia, e trabalhará para garantir que o indivíduo responsável seja identificado e investigado. Não há lugar para isso em nossa sociedade e condenamos isso sem reservas. O clube continua a ser inequívoco em sua postura – temos uma abordagem de tolerância zero para qualquer forma de discriminação. Hannibal receberá o apoio total do clube e dos torcedores do Burnley, que já vimos condenando o abuso. Não há espaço para o racismo.”
Sunderland também é obrigado a condenar o racismo
O Sunderland também foi obrigado a emitir um comunicado depois que Romaine Mundle foi vítima de insultos repugnantes após a derrota por 3 a 1 em casa para o Fulham no domingo.
O clube escreveu: “O Sunderland AFC está chocado com os abusos racistas online dirigidos a Romaine Mundle após o jogo de hoje da Premier League contra o Fulham.
O comportamento abominável demonstrado por várias pessoas é inaceitável e não será tolerado pelo clube em nenhuma circunstância. Não há lugar para o racismo em nossa sociedade, e estamos ao lado de Romaine, que tem todo o nosso apoio.
O clube está trabalhando ativamente com as autoridades competentes e plataformas online para identificar os responsáveis, e tomaremos as medidas mais severas possíveis.
Essas pessoas não representam o Sunderland AFC, nossos valores ou nossa comunidade — e não são bem-vindas em Wearside.”
A Premier League emite comunicados
A Premier League também enviou duas mensagens separadas contra o racismo em resposta aos abusos dirigidos a Arokodare e Mundle.
Eles escreveram no X: “Estamos chocados com os insultos racistas inaceitáveis dirigidos a Tolu Arokodare, do Wolves. Haverá consequências graves para qualquer pessoa considerada culpada e ofereceremos ao clube e ao jogador todo o nosso apoio nas investigações. O futebol é para todos – não há espaço para o racismo.”
Em relação a Mundle, a Premier League acrescentou: “Juntamo-nos ao Sunderland para condenar os abusos racistas online abomináveis dirigidos a Romaine Mundle. Haverá consequências graves para qualquer pessoa considerada culpada de discriminação e ofereceremos todo o nosso apoio nas investigações. O futebol é para todos – não há lugar para o racismo.”
