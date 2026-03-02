Os proprietários do Wrexham, Ryan Reynolds e Rob Mac, foram alertados sobre o rótulo de “ioiô” da Premier League, já que os Red Dragons têm apoio para contratar um jogador de £ 50 milhões se conseguirem a promoção

Questionado sobre se os Red Dragons estariam dispostos a gastar £ 50 milhões, £ 60 milhões (US$ 80 milhões) ou até £ 70 milhões (US$ 94 milhões) em um jogador para competir na primeira divisão, o ex-zagueiro do Wrexham Sinclair, em entrevista a novos sites de apostas, disse ao GOAL: “Sim, eles teriam que fazer isso. Se eles têm alguma ambição de se tornar um clube regular na Premier League e não ser um dos clubes yo-yo.

“Você já viu clubes que estão na Football League e na Premier League há centenas de anos e que lutam para permanecer na liga e se tornam clubes yo-yo. Não acho que o Wrexham gostaria de ser assim, mesmo que financeiramente seja muito gratificante. Mas, pela minha opinião externa sobre o que esses proprietários querem fazer, eles querem ser um time que também compete na Premier League. E, para fazer isso, não tenho certeza de quanto dinheiro eles realmente poderiam gastar devido às restrições financeiras. Mas tenho certeza de que eles vão gastar seu dinheiro e tenho certeza de que têm o respaldo e o apoio financeiro para tentar competir na Premier League.

“Mas isso é outra história. Mas dizemos isso todos os anos. Todos os anos dizemos que eles subiram, que agora estão entrando em um ambiente totalmente diferente daquele que acabaram de deixar. Mas eles têm conseguido lidar com isso todas as vezes. Portanto, não ficaria surpreso se eles subissem e se saíssem bem, devido às atuações recentes. Mas seria muito difícil na Premier League. Agora você está jogando contra os melhores jogadores do mundo. E a grande diferença, descobrimos isso no Burnley, comigo estando no Burnley, eu estive perto para ver o que aconteceu no Burnley nesta temporada. A diferença entre o Campeonato e a Premier League são aqueles pequenos erros que você comete. Às vezes, você não é punido na Championship. Na Premier League, na maioria das vezes, você é punido. E isso será algo com que eles terão que lidar.”