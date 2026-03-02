Getty/GOAL
Os proprietários do Wrexham, Ryan Reynolds e Rob Mac, foram alertados sobre o rótulo de “ioiô” da Premier League, já que os Red Dragons têm apoio para contratar um jogador de £ 50 milhões se conseguirem a promoção
Os coproprietários de Hollywood conduzem os Red Dragons rumo à Premier League
Os coproprietários de Hollywood, no norte do País de Gales, supervisionaram uma ascensão meteórica após concluir uma aquisição impressionante em 2021. Ao longo de cinco anos memoráveis — com todo o drama sendo capturado pelas câmeras para a série documental “Welcome to Wrexham” —, eles desfrutaram de uma viagem a Wembley e três ascensões consecutivas na tabela da EFL.
A equipe mais ambiciosa agora ocupa uma vaga nos playoffs do Campeonato, com ingressos para essa loteria específica muito disputados. Reynolds e Mac nunca esconderam o fato de que querem ser os responsáveis por completar uma jornada histórica até a Terra Prometida.
O Wrexham superou todos os obstáculos colocados em seu caminho até agora, mas será que eles conseguiriam sobreviver no playground bilionário da Premier League? Seria necessário mais dinheiro para perseguir esse sonho, com recordes de transferências precisando ser quebrados novamente.
O Wrexham poderia gastar mais de £ 50 milhões em uma transferência?
Questionado sobre se os Red Dragons estariam dispostos a gastar £ 50 milhões, £ 60 milhões (US$ 80 milhões) ou até £ 70 milhões (US$ 94 milhões) em um jogador para competir na primeira divisão, o ex-zagueiro do Wrexham Sinclair, em entrevista a novos sites de apostas, disse ao GOAL: “Sim, eles teriam que fazer isso. Se eles têm alguma ambição de se tornar um clube regular na Premier League e não ser um dos clubes yo-yo.
“Você já viu clubes que estão na Football League e na Premier League há centenas de anos e que lutam para permanecer na liga e se tornam clubes yo-yo. Não acho que o Wrexham gostaria de ser assim, mesmo que financeiramente seja muito gratificante. Mas, pela minha opinião externa sobre o que esses proprietários querem fazer, eles querem ser um time que também compete na Premier League. E, para fazer isso, não tenho certeza de quanto dinheiro eles realmente poderiam gastar devido às restrições financeiras. Mas tenho certeza de que eles vão gastar seu dinheiro e tenho certeza de que têm o respaldo e o apoio financeiro para tentar competir na Premier League.
“Mas isso é outra história. Mas dizemos isso todos os anos. Todos os anos dizemos que eles subiram, que agora estão entrando em um ambiente totalmente diferente daquele que acabaram de deixar. Mas eles têm conseguido lidar com isso todas as vezes. Portanto, não ficaria surpreso se eles subissem e se saíssem bem, devido às atuações recentes. Mas seria muito difícil na Premier League. Agora você está jogando contra os melhores jogadores do mundo. E a grande diferença, descobrimos isso no Burnley, comigo estando no Burnley, eu estive perto para ver o que aconteceu no Burnley nesta temporada. A diferença entre o Campeonato e a Premier League são aqueles pequenos erros que você comete. Às vezes, você não é punido na Championship. Na Premier League, na maioria das vezes, você é punido. E isso será algo com que eles terão que lidar.”
Será que os grandes nomes vão querer se juntar ao Wrexham?
O Wrexham realizou várias contratações inteligentes, de Paul Mullin a Kieffer Moore, passando por Elliot Lee e Ollie Rathbone, e está se tornando mais atraente para grandes nomes a cada passo que dá na pirâmide.
Questionado sobre se os astros gostariam de se transferir para o País de Gales caso o Red Dragons chegasse à Premier League, Sinclair acrescentou: “É uma questão financeira. É sempre difícil conseguir que os melhores jogadores vão para uma cidade que não é popular. Quando penso em Londres, Manchester e times como esses, o Newcastle já tem dificuldade em conseguir que os jogadores vão até lá para jogar, porque é uma questão de estilo de vida. Você está assinando por um estilo de vida, não apenas pelo futebol em campo. Portanto, não será fácil convencer as pessoas a assinarem com o Wrexham. Mas, novamente, se houver recompensas financeiras para os jogadores, eles irão jogar futebol lá. Com certeza.”
Testes da Premier League: Vencer o Forest e o Chelsea a seguir
O Wrexham, que abriu uma vantagem de quatro pontos sobre o sétimo colocado Southampton e agora tem um pouco mais de folga na zona de classificação para os playoffs da Championship, tem mais 11 partidas pela liga nesta temporada.
A próxima partida dará ao time mais uma amostra de como seria disputar a Premier League — depois de já ter vencido o Nottingham Forest em uma épica disputa de pênaltis nesta temporada —, com o Chelsea visitando o Racecourse no sábado para a quinta rodada da FA Cup.
