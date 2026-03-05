Os problemas defensivos do Manchester United podem piorar ainda mais, já que um vídeo mostra o lateral mancando bastante ao sair do estádio após a derrota para o Newcastle

O técnico do United não escondeu sua decepção com a derrota e a oportunidade perdida de punir o Newcastle, que estava com 10 jogadores. Ele enfatizou que o time chegou com grandes expectativas após suas recentes atuações sólidas.

“Sim, obviamente estou decepcionado, profundamente decepcionado. Esta noite foi dolorosa. Chegamos aqui em boa forma, buscando algo do jogo, se não a vitória, e o resultado final foi obviamente muito decepcionante, não há dúvida sobre isso”, disse Carrick, citado pelo site oficial doclube.

“Futebol é futebol e há coisas que acontecem no jogo, às vezes a seu favor, às vezes contra, mas há certas coisas que temos que fazer. É claro que podemos ser melhores, podemos ser muito melhores. Nos colocamos em uma boa posição, em uma posição decente com os desempenhos e os resultados que tivemos, então, sim, esta noite dói.”