Os problemas defensivos do Manchester United podem piorar ainda mais, já que um vídeo mostra o lateral mancando bastante ao sair do estádio após a derrota para o Newcastle
Uma noite para esquecer em Tyneside
O impressionante início de Michael Carrick como técnico do Manchester United sofreu um revés significativo durante uma noite frustrante no nordeste. Os Red Devils não conseguiram aproveitar a vantagem numérica após o Newcastle ficar com 10 jogadores antes do intervalo, acabando por sucumbir por 2 a 1 com um gol de William Osula no final da partida.
A derrota foi agravada pela imagem de Mazraoui em evidente sofrimento físico nos minutos finais. Tendo acabado de regressar à equipa titular pela primeira vez em meses, o internacional marroquino parecia estar a lutar para superar os problemas físicos que o têm atormentado esta temporada. De facto, imagens pós-jogo captaram o jogador de 26 anos a sair do estádio com uma forte claudicação, suscitando receios de uma longa paragem.
Diminuição do número de jogadores na defesa
A lesão de Mazraoui destaca uma vulnerabilidade crescente na defesa do United. Com o ex-jogador do Bayern de Munique forçado a sair, Tyrell Malacia teve uma rara oportunidade de jogar, mas o holandês parecia compreensivelmente enferrujado, já que esta foi apenas sua segunda partida na temporada. Além disso, o United ainda precisa lidar com as ausências dos zagueiros Matthijs de Ligt (costas), Lisandro Martinez (panturrilha) e Patrick Dorgu (tendão).
Carrick reflete sobre o revés
O técnico do United não escondeu sua decepção com a derrota e a oportunidade perdida de punir o Newcastle, que estava com 10 jogadores. Ele enfatizou que o time chegou com grandes expectativas após suas recentes atuações sólidas.
“Sim, obviamente estou decepcionado, profundamente decepcionado. Esta noite foi dolorosa. Chegamos aqui em boa forma, buscando algo do jogo, se não a vitória, e o resultado final foi obviamente muito decepcionante, não há dúvida sobre isso”, disse Carrick, citado pelo site oficial doclube.
“Futebol é futebol e há coisas que acontecem no jogo, às vezes a seu favor, às vezes contra, mas há certas coisas que temos que fazer. É claro que podemos ser melhores, podemos ser muito melhores. Nos colocamos em uma boa posição, em uma posição decente com os desempenhos e os resultados que tivemos, então, sim, esta noite dói.”
Um período crucial de recuperação
Os Red Devils agora têm uma pausa de 10 dias para avaliar a condição física de Mazraoui. A equipe médica trabalhará horas extras em Carrington para determinar a extensão da lesão antes da próxima partida da Premier League.
O United voltará a campo no domingo, 15 de março, para um confronto crucial contra o Aston Villa, no Old Trafford, antes de viajar para Bournemouth na semana seguinte. Empatado em pontos com o Villa, quarto colocado, o time de Carrick terá como objetivo principal garantir o retorno à Liga dos Campeões no restante da temporada.
