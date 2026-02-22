Os possíveis “empates” do Arsenal têm muito mais em jogo do que o direito de se gabar no clássico do norte de Londres, no confronto com o esforçado Tottenham

A recente fase ruim do Arsenal fez com que o time desperdiçasse a vantagem que tinha na liderança. Às vezes, parecia que o time ia ganhar fácil, mesmo que a diferença na tabela não mostrasse isso, já que ninguém na divisão conseguia acompanhar a consistência e a persistência do time do norte de Londres. Eles estavam encontrando uma maneira de vencer semana após semana, mas agora o cenário é bem diferente.

Um inverno de descontentamento no Emirates significa que, sem realmente ter que fazer nada digno de nota, o Manchester City agora se encontra a apenas dois pontos do líder, após sua vitória sobre o Newcastle no sábado — eles manterão um jogo a menos após as partidas deste fim de semana — e sua perspicácia e know-how os tornam uma grande ameaça.

Que momento, então, para o clássico do norte de Londres acontecer; o Arsenal faz uma curta viagem pela capital no domingo em uma posição em que realmente não pode se dar ao luxo de cometer mais erros em sua busca para acabar com uma agonizante espera de 22 anos para levantar o troféu da Premier League. O Tottenham, por sua vez, estará determinado a fazer com que o confronto seja o catalisador para que seus velhos rivais “se acovardem” de verdade desta vez.