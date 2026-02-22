Goal.com
Os possíveis “empates” do Arsenal têm muito mais em jogo do que o direito de se gabar no clássico do norte de Londres, no confronto com o esforçado Tottenham

“Bottle jobs” é um insulto que tem sido frequentemente dirigido ao Arsenal nos últimos anos, depois que a equipe de Mikel Arteta terminou em segundo lugar nas últimas três temporadas da Premier League. Embora haja motivos para contestar que esse tenha sido o caso nessas ocasiões, até mesmo o mais fervoroso torcedor do Arsenal admitiria que eles “estragaram tudo” se não conseguirem conquistar o título desta vez.

A recente fase ruim do Arsenal fez com que o time desperdiçasse a vantagem que tinha na liderança. Às vezes, parecia que o time ia ganhar fácil, mesmo que a diferença na tabela não mostrasse isso, já que ninguém na divisão conseguia acompanhar a consistência e a persistência do time do norte de Londres. Eles estavam encontrando uma maneira de vencer semana após semana, mas agora o cenário é bem diferente.

Um inverno de descontentamento no Emirates significa que, sem realmente ter que fazer nada digno de nota, o Manchester City agora se encontra a apenas dois pontos do líder, após sua vitória sobre o Newcastle no sábado — eles manterão um jogo a menos após as partidas deste fim de semana — e sua perspicácia e know-how os tornam uma grande ameaça.

Que momento, então, para o clássico do norte de Londres acontecer; o Arsenal faz uma curta viagem pela capital no domingo em uma posição em que realmente não pode se dar ao luxo de cometer mais erros em sua busca para acabar com uma agonizante espera de 22 anos para levantar o troféu da Premier League. O Tottenham, por sua vez, estará determinado a fazer com que o confronto seja o catalisador para que seus velhos rivais “se acovardem” de verdade desta vez.

    Inverno sombrio

    Embora você possa nem ter percebido, e a posição do Arsenal no topo da tabela não tenha realmente sido ameaçada (até agora), o início de 2026 não foi feliz para os Gunners. Eles jogaram oito partidas do campeonato desde o início do ano e venceram apenas três delas - empatando quatro vezes e sofrendo uma derrota em casa para o Manchester United, perdendo 11 pontos no que pode acabar sendo um inverno muito caro.

    Para uma torcida ansiosa, haverá ecos alarmantes da última temporada, quando seis empates e duas derrotas nos últimos 13 jogos da campanha fizeram com que o time do norte de Londres caísse espetacularmente na disputa pelo título, com o Liverpool terminando com uma confortável vantagem de 10 pontos na liderança. Mesmo antes disso, a equipe de Arteta havia cedido pontos demais em empates para realmente diminuir a diferença para os Reds.

    Esta temporada deveria ser diferente para o Arsenal, que parecia ter montado um elenco e cultivado uma mentalidade vencedora tão forte que seria imune a uma oscilação no meio da temporada. No entanto, seus velhos problemas voltaram a aparecer.

    Jogado aos lobos

    O Arsenal atingiu um novo ponto baixo em sua queda de rendimento no meio da semana, desperdiçando uma vantagem de dois gols fora de casa contra o Wolves, último colocado da tabela, ao empatar novamente de forma prejudicial, com o gol de empate sofrido aos 94 minutos. Para contextualizar a importância desse erro, esta foi a primeira vez na história da Premier League que o time líder da tabela deixou escapar uma vantagem de dois gols ou mais contra um time na zona de rebaixamento, sem falar na lanterna, segundo a Opta.

    Quando Piero Hincapie colocou os visitantes em vantagem por 2 a 0 aos 56 minutos, o Arsenal tinha uma probabilidade de vitória de 98,1%, mas sua fragilidade recente foi exposta novamente nos últimos 30 minutos da partida. Uma defesa desorganizada em um escanteio por volta da marca de uma hora fez com que o Arsenal não conseguisse afastar a bola corretamente, e ela acabou sendo reciclada para Hugo Bueno, que não foi marcado e chutou com precisão, passando por David Raya, da entrada da área.

    O empate do Wolves nos acréscimos foi particularmente feio, pois uma falha de comunicação fez com que Raya e o zagueiro Gabriel saltassem para a mesma bola, com o goleiro conseguindo apenas desviar para Tom Edozie, cujo chute ricocheteou em Riccardo Calafiori e na trave, provocando o pandemônio no Molineux.

    O resultado significa que a vantagem do Arsenal na liderança da tabela foi reduzida para cinco pontos, mas eles jogaram uma partida a mais que o Man City. O Arsenal já perdeu sete pontos em posições de vantagem em 2026, com apenas o West Ham e o Crystal Palace (oito cada), ameaçados de rebaixamento, apresentando um histórico pior nesse aspecto. Como Arteta corretamente apontou depois, eles só podem culpar a si mesmos.

    “Temos que nos levantar”

    Em entrevista coletiva após a partida, o abatido técnico do Arsenal disse: “Precisamos ser críticos conosco mesmos, porque não foi bom o suficiente. No campeonato, a realidade é que não temos sido consistentes nos últimos meses. É preciso se levantar. Quando se passa por um momento difícil, temos que mostrar o quanto queremos isso e o quanto somos bons. Temos que nos levantar.”

    O espanhol continuou: “Temos que culpar a nós mesmos. Acho que o desempenho no segundo tempo não mostrou nada próximo dos padrões exigidos nesta liga para vencer, e com as margens que acho que deveriam ter existido hoje, especialmente da maneira como jogamos no primeiro tempo.

    “Qualquer golpe, qualquer bala, aceitem, porque não jogamos no nível exigido. Acho que precisamos passar por essa dor e vocês precisam passar por isso olhando no espelho e entendendo o que o jogo exige agora, e a próxima ação é no domingo.”

    O Arsenal está com problemas?

    Inevitavelmente, o resultado em Molineux fez com que o Arsenal fosse rotulado como “bottle jobs” nas redes sociais e por alguns especialistas. A lenda do clube, Paul Merson, disse à Sky Sports: “É decepcionante. Não se pode jogar em segunda velocidade. Quando o Wolves empatou em 2 a 2, houve uma urgência. Eles não tinham isso antes. Não se pode jogar assim. Cada jogo é uma final de copa até o fim.

    “Você tem que jogar em um ritmo alto. Se o Arsenal jogar em um ritmo alto, o Wolves não consegue acompanhar. Mas, jogando da maneira como jogaram, devagar e sem vontade, e perdendo a bola, o Wolves sempre vai estar no jogo. Agora vai ser a todo vapor, sendo covardes, derretendo. Agora é a sério - empatando fora de casa contra o Brentford e depois estando a ganhar por dois golos contra a pior equipa da liga.”

    Respondendo ao rótulo de “fracassados” em uma coletiva de imprensa na sexta-feira, Arteta disse: “Isso não faz parte do meu vocabulário e não vejo dessa forma, porque não acho que alguém queira fazer isso intencionalmente. Eu não usaria essa palavra, mas isso sou eu. É uma opinião individual, uma perspectiva. Você tem que respeitar isso.

    “Você perde dois pontos contra o Wolves da maneira como o jogo se desenrolou, você tem que aceitar isso. O que me interessa muito é o próximo jogo, do que somos feitos, o que amamos nisso e como escrevemos nosso próprio destino a partir daqui.”

    Cidade pronta para aproveitar a vantagem

    Houve longos períodos nesta temporada em que o segundo colocado, o Manchester City, não parecia capaz de alcançar o Arsenal no topo da tabela, com um elenco renovado talvez sem a qualidade e o know-how dos anos anteriores. No entanto, graças principalmente à falta de cuidado de seus rivais pelo título, eles agora se encontram a uma distância alcançável.

    O calendário também joga a seu favor; com a vitória sobre o Newcastle já garantida, o City tem uma sequência favorável de jogos, enfrentando Leeds, Nottingham Forest e West Ham. O Arsenal, por sua vez, enfrenta um teste difícil contra o Chelsea após o clássico do norte de Londres neste fim de semana, antes de outra viagem complicada no meio da semana, desta vez para Brighton.

    Se não tomarem cuidado e a equipe de Pep Guardiola aproveitar o momento recente, março poderá ver os Gunners serem desbancados da liderança da tabela pela primeira vez desde setembro, criando uma disputa emocionante na reta final, com o confronto entre as duas equipes no Etihad em 18 de abril já parecendo um possível jogo decisivo para o título.

    Humilhação definitiva

    Primeiro, porém, há a pequena questão do clássico do norte de Londres no domingo - um confronto que pode ser o remédio perfeito para os recentes problemas do Arsenal ou, potencialmente, o jogo que será o catalisador para mais uma “derrota” na corrida pelo título, que eles vinham dominando até agora. Se for o último caso, será a humilhação definitiva.

    Perder para o Tottenham em qualquer temporada já é ruim o suficiente, mas se eles forem derrotados quando enfrentarem o time neste fim de semana, isso será considerado uma das derrotas mais vergonhosas que o Arsenal já sofreu na história da rivalidade. Uma derrota não só significaria que a vantagem na liderança da tabela, que antes era de sete pontos, teria praticamente evaporado — trazendo alegria desenfreada aos seus rivais locais —, mas também sofreriam a ignomínia de serem derrotados por um dos piores times do Tottenham de todos os tempos.

    O Spurs está em 16º lugar antes da partida, apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento. Sua terrível campanha nacional até o momento resultou na demissão de Thomas Frank após a última derrota para o Newcastle, com o ex-técnico da Juventus e do Marselha, Igor Tudor, sendo contratado para salvar o que puder do restante da campanha, mesmo que seja apenas a permanência na Premier League.

    No caldeirão do Tottenham Hotspur Stadium, onde a torcida fervorosa estará absolutamente desesperada para ver o Arsenal tropeçar em seu território, os visitantes ainda serão os grandes favoritos. No entanto, a atmosfera e um possível impulso do novo técnico podem ter um papel importante na disputa pelo título.

    Sem volta?

    O potencial dano psicológico de não conseguir sair com todos os louros do clássico no domingo — especialmente para um clube que tem martelado a “mentalidade” durante toda a temporada — não pode ser subestimado. Se perder, este tropeço no início do ano torna-se algo muito mais sinistro, especialmente tendo em conta que uma torcida expectante demonstrou ser capaz de se virar rapidamente contra a equipe quando as coisas correm mal. Se a pressão ainda não os está afetando, certamente o fará se saírem do campo do rival a lamber as feridas.

    A vitória no clássico, no entanto, pode ser o incentivo de que o Arsenal precisa para voltar aos trilhos e, finalmente, cruzar a linha de chegada em maio. Até agora, eles têm sido campeões dignos, embora talvez não os mais assistíveis. Eles foram uma força avassaladora no início da temporada, e causar mais sofrimento ao Tottenham deve ajudar a restaurar sua confiança.

    Qualquer resultado negativo é impensável do ponto de vista do Arsenal; é vencer ou morrer. Qualquer coisa menos do que isso e eles correm o risco de ter sua temporada registrada nos anais como uma das maiores falhas da Premier League de todos os tempos.

