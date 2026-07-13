A Argentina pode parecer ter o melhor desempenho ofensivo, considerando o número de gols marcados — 17 no total —, mas não é a mais perigosa quando se analisa os números mais a fundo.

A seleção francesa se impôs como a melhor força ofensiva do torneio em termos de médias, tendo registrado a maior média de gols a cada 90 minutos, além de ter empatado com a Espanha no número de chutes a gol e alcançado a maior média de gols esperados (Expected Goals), o que reflete a qualidade das oportunidades que cria e sua capacidade constante de ameaçar o gol dos adversários.

Por outro lado, a Argentina demonstrou uma eficácia excepcional na frente do gol, conseguindo converter 18% de suas tentativas em gols — uma taxa elevada que reflete a qualidade do toque final e a grande capacidade de aproveitar as oportunidades, um dos principais pontos fortes da atual campeã.

Já a Espanha apresentou um modelo totalmente diferente, já que criou um grande número de oportunidades e chutou 110 vezes, o mesmo número de chutes da França, mas se contentou em marcar apenas 11 gols, contra 16 dos Gauleses — uma diferença significativa que revela que a seleção espanhola sofre, relativamente, de falta de eficiência diante do gol em comparação com a quantidade de oportunidades que cria.

Já no caso da Inglaterra, os números indicam que ela é a que menos cria oportunidades entre as quatro seleções, tanto em termos de número de chutes quanto de qualidade das oportunidades, mas compensou isso com uma eficiência ofensiva notável, marcando mais de dois gols por partida, aproveitando a qualidade individual de seus astros, com destaque para Jude Bellingham e Harry Kane, que apresentaram um desempenho excepcional na finalização das jogadas.