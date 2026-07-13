Apenas duas partidas separam agora as seleções da Argentina, Inglaterra, França e Espanha da glória, depois que elas conseguiram superar todos os obstáculos e se impuseram entre as quatro melhores da Copa do Mundo.
Com o apito final do torneio se aproximando, os olhos dos fãs de futebol estão voltados para dois confrontos de grande importância que definirão quem serão os finalistas, antes de se saber qual seleção subirá ao pódio e erguerá a taça mais cobiçada do mundo do futebol.
Embora as quatro seleções tenham disputado seis partidas até o momento, a comparação direta entre elas exige certa precisão, especialmente porque a Argentina disputou uma hora a mais de prorrogação do que a França e a Espanha, enquanto a Inglaterra jogou trinta minutos a mais.
Portanto, basear-se nos índices de desempenho a cada 90 minutos oferece um panorama mais justo do nível real de cada seleção, seja no aspecto ofensivo, defensivo, físico ou tático, conforme informou a emissora britânica “BBC”.