Durante essa sequência perfeita, o Barça marcou 22 gols e sofreu apenas 3, superando seu início na temporada passada (2025-2026). Um ano atrás, o Barcelona havia conquistado 4 vitórias e um empate nos primeiros 5 jogos da temporada, marcando 15 gols e sofrendo 4.

O início da temporada passada teve a seguinte sequência: Mallorca 0 a 3, Levante 2 a 3, Rayo Vallecano 1 a 1, Valencia 6 a 0 e, depois, Newcastle 1 a 2 na estreia da Liga dos Campeões. O saldo do Barcelona em LaLiga, nessa fase, foi de 10 pontos em 12 possíveis.

Já nesta temporada, o começo foi o seguinte: Elche 0 a 5, Athletic Bilbao 2 a 0, Rayo Vallecano 5 a 2, Valencia 0 a 5 e, depois, Feyenoord 5 a 1. Foram 4 jogos em LaLiga e também uma partida europeia, mas com uma diferença clara no saldo: 12 pontos em 12 no campeonato e 22 gols marcados contra 3 gols sofridos ao longo das cinco partidas.

Com isso, o saldo de gols subiu de +11 para +19, e a média de gols marcados aumentou de 3 para 4,4 por jogo, enquanto o número de partidas em que a equipe catalã manteve o gol sem ser vazado subiu de duas para três.

E mesmo fora de casa, a diferença parece notável. Um ano atrás, o Barcelona marcou 7 gols e sofreu 3 em 3 partidas fora de casa no campeonato, com um empate. Já nesta temporada, disputou duas partidas fora de casa em LaLiga, marcando 10 gols sem sofrer nenhum.