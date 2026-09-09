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Jose Mourinho - Hansi Flick [Kooora Only]AI - Grok
Muhammad Sharaf Eldeen

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Os números avassaladores da temporada de Flick provocam Mourinho: você voltou na hora errada?

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O Blaugrana soou os alarmes nas fortalezas da Europa e de LaLiga

O Barcelona completou os cinco primeiros jogos oficiais desta temporada da melhor forma possível, ao conquistar mais uma vitória arrasadora sobre o visitante holandês Feyenoord (5 a 1), na noite desta quarta-feira, no estádio Spotify Camp Nou, na estreia de sua campanha na Liga dos Campeões da Europa, chegando à quinta vitória consecutiva.

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    Barça mais forte

    Durante essa sequência perfeita, o Barça marcou 22 gols e sofreu apenas 3, superando seu início na temporada passada (2025-2026). Um ano atrás, o Barcelona havia conquistado 4 vitórias e um empate nos primeiros 5 jogos da temporada, marcando 15 gols e sofrendo 4.

    O início da temporada passada teve a seguinte sequência: Mallorca 0 a 3, Levante 2 a 3, Rayo Vallecano 1 a 1, Valencia 6 a 0 e, depois, Newcastle 1 a 2 na estreia da Liga dos Campeões. O saldo do Barcelona em LaLiga, nessa fase, foi de 10 pontos em 12 possíveis.

    Já nesta temporada, o começo foi o seguinte: Elche 0 a 5, Athletic Bilbao 2 a 0, Rayo Vallecano 5 a 2, Valencia 0 a 5 e, depois, Feyenoord 5 a 1. Foram 4 jogos em LaLiga e também uma partida europeia, mas com uma diferença clara no saldo: 12 pontos em 12 no campeonato e 22 gols marcados contra 3 gols sofridos ao longo das cinco partidas.

    Com isso, o saldo de gols subiu de +11 para +19, e a média de gols marcados aumentou de 3 para 4,4 por jogo, enquanto o número de partidas em que a equipe catalã manteve o gol sem ser vazado subiu de duas para três.

    E mesmo fora de casa, a diferença parece notável. Um ano atrás, o Barcelona marcou 7 gols e sofreu 3 em 3 partidas fora de casa no campeonato, com um empate. Já nesta temporada, disputou duas partidas fora de casa em LaLiga, marcando 10 gols sem sofrer nenhum.

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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    A explosão de Raphinha

    A força coletiva foi acompanhada por um início ofensivo marcante, comandado por Raphinha. O brasileiro marcou 6 gols nas primeiras quatro partidas do Campeonato Espanhol e, depois, acrescentou dois gols diante do Feyenoord, tornando-se o principal pilar numérico neste início de temporada.

    A produção ofensiva catalã se ampliou de forma clara nesta temporada, apesar da saída de Robert Lewandowski e Ferran Torres durante a última janela de transferências de verão, e do fracasso do Barça em contratar Julián Álvarez, algo que despertou o temor da torcida do clube quanto à possibilidade de existir uma lacuna na posição de centroavante, antes que Raphinha, em especial, dissipasse essas dúvidas.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-PRESSERAFP

    Retorno em um momento difícil

    Do outro lado, o Real Madrid disputou, no mesmo período do segundo mandato de José Mourinho, também cinco partidas oficiais: a vitória sobre o Espanyol por 2 a 1, sobre a Real Sociedad por 4 a 1 e sobre o Málaga por 4 a 0, depois a derrota para o Betis por 0 a 1, antes de vencer a Inter de Milão por 2 a 1, totalizando um saldo de 4 vitórias e uma derrota, com 12 gols marcados e 4 sofridos.

    No campeonato espanhol, o Real Madrid somou 9 pontos nas primeiras quatro rodadas, ocupando a terceira colocação, contra 12 pontos do Barcelona, que lidera a classificação.

    O primeiro clássico desta temporada será realizado no dia 25 de outubro, no estádio Spotify Camp Nou, e representará o verdadeiro teste para a capacidade das duas equipes.

    Mas a enxurrada do Barça no início da atual temporada certamente gera receios no clube merengue, sobretudo no veterano José Mourinho, cujo retorno ao Bernabéu parece não ter acontecido no momento mais adequado, já que ele terá que superar o monstro criado por Hansi Flick, que parece apresentar sua versão mais assustadora nesta temporada.

    Vocês podem discutir os temas e as notícias com mais profundidade nos fóruns do "Kooora".

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