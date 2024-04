Goiás, Atlético Goianiense e Vila Nova lideram galeria de troféus da competição

O Campeonato Goiano é, tradicionalmente, um grande palco para a revelação de jogadores importantes do nosso futebol. E a edição de 2024 teve como campeão o Atlético-GO.

O Goiás é um dos mais tradicionais do estado, e o maior campeão da história da competição, seguido por Atlético e Vila Nova, que também se destacam no histórico do campeonato.

Confira a lista com os maiores campeões do Campeonato Goiano de futebol.