Os jogadores do Manchester United apresentam uma nova desculpa em defesa do técnico Michael Carrick após queda no desempenho
Os jogadores de Carrick não conseguiram aproveitar a vantagem numérica.
O time tem lutado para recriar o alto nível de desempenho que caracterizou os primeiros jogos de Carrick no comando. As partidas recentes contra o Crystal Palace e o Newcastle United viram o nível de desempenho despencar. Embora tenham conseguido uma vitória por 2 a 1 contra o Palace, que jogou com 10 homens no último domingo, as falhas já eram evidentes muito antes de viajarem para St James' Park para o confronto no meio da semana. A noite de quarta-feira provou ser o ponto de ruptura, com o United sofrendo uma decepcionante derrota por 2 a 1 contra o Newcastle. Apesar de o Magpies ter ficado com dez jogadores durante o primeiro tempo, os homens de Carrick não conseguiram capitalizar sua vantagem numérica e pareceram ineficazes durante longos períodos. Foi um desempenho que careceu da urgência e coesão vistas anteriormente na gestão do técnico interino, levando a questionamentos sobre a longevidade da atual configuração tática.
Uma noite decepcionante em Tyneside
A derrota para o Newcastle foi particularmente dolorosa, dado que os anfitriões ficaram reduzidos a dez jogadores durante a primeira parte. O Manchester United não conseguiu tirar partido da vantagem numérica, o que levou à primeira derrota de Carrick desde que assumiu o comando técnico da equipa principal. O treinador interino mostrou-se visivelmente frustrado ao apito final, dirigindo-se diretamente para o túnel depois de aplaudir os adeptos visitantes.
Após o jogo, Carrick não escondeu sua frustração com o desempenho dos jogadores. Ele afirmou: “Estou muito, muito decepcionado com esta noite. Precisamos aprender com isso, porque foi uma lição para nós. Temos que melhorar.”
A desculpa da falta de ritmo
Em uma reviravolta surpreendente, os jogadores sugeriram que a falta de jogos regulares está, na verdade, atrapalhando seu progresso, em vez de ajudá-lo. Sem futebol europeu nesta temporada e com saídas precoces da Carabao Cup e da FA Cup, a agenda do United está incomumente leve para um clube de sua magnitude. O elenco supostamente sente que essa falta de ritmo está fazendo com que eles comecem os jogos devagar.
Uma fonte próxima ao vestiário conversou com o The Sun e explicou o clima atual entre os jogadores do time titular. A fonte disse: “Os jogadores sentem que decepcionaram o técnico com a maneira como jogaram. Eles acham que os grandes intervalos entre os jogos estão prejudicando-os e fazendo com que tenham dificuldade para começar bem. É algo de que eles estão cientes e querem mudar.”
Olhando para o futuro
Os problemas devem continuar, já que o Manchester United não tem jogos marcados até 15 de março, contra o Aston Villa, devido aos compromissos da FA Cup. Após o confronto com o Bournemouth, a pausa internacional de março representará outra lacuna significativa no calendário nacional. O próximo jogo do United, contra o Leeds United, só acontecerá em 13 de abril.
