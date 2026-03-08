Os jogadores do Manchester United apresentam uma nova desculpa em defesa do técnico Michael Carrick após queda no desempenho

A derrota para o Newcastle foi particularmente dolorosa, dado que os anfitriões ficaram reduzidos a dez jogadores durante a primeira parte. O Manchester United não conseguiu tirar partido da vantagem numérica, o que levou à primeira derrota de Carrick desde que assumiu o comando técnico da equipa principal. O treinador interino mostrou-se visivelmente frustrado ao apito final, dirigindo-se diretamente para o túnel depois de aplaudir os adeptos visitantes.

Após o jogo, Carrick não escondeu sua frustração com o desempenho dos jogadores. Ele afirmou: “Estou muito, muito decepcionado com esta noite. Precisamos aprender com isso, porque foi uma lição para nós. Temos que melhorar.”