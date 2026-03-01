“Os dirigentes se recusaram a me olhar” – Michail Antonio diz que teve que “engolir seu ego” para encontrar um novo clube após um terrível acidente de carro

Ao falar sobre as dificuldades do mercado de agentes livres, Antonio destacou uma divisão entre a comissão técnica e os responsáveis pelas finanças em vários clubes. Mesmo quando ele conseguia impressionar nos treinos, a sombra do seu acidente em alta velocidade pairava sobre possíveis negociações. “Ainda tenho as qualidades que tive na Premier League nos últimos 10 anos”, disse Antonio em entrevista à BBC. “Isso fica evidente, porque todos os treinadores me ofereciam um contrato depois que eu treinava com eles. Mas havia treinadores e clubes que se recusavam a me considerar por causa do que aconteceu — o acidente, a lesão. Alguns proprietários se opunham a isso. No futebol, o treinador pode querer você, mas é o dinheiro do proprietário que conta.”

Essa resistência forçou o atacante a uma posição que ele nunca esperava ocupar após 10 anos no mais alto nível. A exigência de passar por testes tornou-se um ponto delicado que testou seu orgulho profissional e sua posição no jogo. “Meu agente continuou ligando para os clubes, e a mesma coisa aconteceu — os clubes queriam que eu treinasse primeiro”, explicou ele. “Com o ego que eu tinha, eu disse: ‘Não vou treinar. Vocês me viram jogar pela Jamaica, viram meus últimos 10 anos. Não deveria ter que treinar para conseguir um contrato'. Os clubes disseram: 'Se você não treinar, não vamos contratá-lo'.”