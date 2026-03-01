Getty Images Sport
“Os dirigentes se recusaram a me olhar” – Michail Antonio diz que teve que “engolir seu ego” para encontrar um novo clube após um terrível acidente de carro
Antonio afastado por oito meses após acidente de carro
A carreira do jogador internacional da Jamaica foi interrompida por um acidente de carro quase fatal, que lhe causou múltiplas fraturas nas pernas. Depois de ser dispensado pelo clube do leste de Londres em agosto, após oito meses sem jogar na equipe principal, o jogador de 35 anos descobriu que seu pedigree na primeira divisão não era mais um bilhete garantido para um novo contrato.
O experiente atacante agora garantiu uma transferência de curto prazo para o Al-Sailiya até o final da temporada, mas o caminho para o Catar foi pavimentado com rejeição e frustração. Apesar de sua década de domínio no cenário físico do futebol inglês, Antonio revelou que suas conquistas passadas pouco valeram quando os clubes examinaram seu histórico médico. O atacante admitiu que enfrentou uma batalha significativa não apenas com sua recuperação física, mas também com a percepção de sua confiabilidade no futebol profissional.
A luta pelo recrutamento e a resistência dos proprietários
Ao falar sobre as dificuldades do mercado de agentes livres, Antonio destacou uma divisão entre a comissão técnica e os responsáveis pelas finanças em vários clubes. Mesmo quando ele conseguia impressionar nos treinos, a sombra do seu acidente em alta velocidade pairava sobre possíveis negociações. “Ainda tenho as qualidades que tive na Premier League nos últimos 10 anos”, disse Antonio em entrevista à BBC. “Isso fica evidente, porque todos os treinadores me ofereciam um contrato depois que eu treinava com eles. Mas havia treinadores e clubes que se recusavam a me considerar por causa do que aconteceu — o acidente, a lesão. Alguns proprietários se opunham a isso. No futebol, o treinador pode querer você, mas é o dinheiro do proprietário que conta.”
Essa resistência forçou o atacante a uma posição que ele nunca esperava ocupar após 10 anos no mais alto nível. A exigência de passar por testes tornou-se um ponto delicado que testou seu orgulho profissional e sua posição no jogo. “Meu agente continuou ligando para os clubes, e a mesma coisa aconteceu — os clubes queriam que eu treinasse primeiro”, explicou ele. “Com o ego que eu tinha, eu disse: ‘Não vou treinar. Vocês me viram jogar pela Jamaica, viram meus últimos 10 anos. Não deveria ter que treinar para conseguir um contrato'. Os clubes disseram: 'Se você não treinar, não vamos contratá-lo'.”
Engolindo o orgulho para garantir um futuro
No fim das contas, a realidade da sua situação forçou uma mudança de perspectiva. Depois de passar um tempo mantendo a forma física com a equipe sub-21 do West Ham e jogando esporadicamente pela seleção jamaicana, Antonio percebeu que sua reputação por si só não seria suficiente. “Depois de ficar no West Ham, treinar com os sub-21 e viajar novamente com a Jamaica, meu agente disse: ‘você vai ter que treinar, provar que está em forma’. Tive que engolir meu ego — foi assim que acabei no Brentford. Treinei com eles por duas semanas”, detalhou ele sobre a mudança em sua abordagem.
A jornada deu uma guinada dolorosa, justamente quando parecia que a Premier League lhe ofereceria uma tábua de salvação com o Bees. Antonio descreveu o impacto emocional de uma lesão tardia que atrapalhou seu retorno à primeira divisão inglesa na última hora. “Eu estava pronto para me juntar ao Bees, mas acabei rompendo o tendão da panturrilha um dia antes de assinar”, disse ele, refletindo sobre sua decepção. Antonio falou sobre “chorar” e como “ficou deitado na cama por dois dias” depois que a transferência fracassou. O interesse subsequente do Leicester City também evaporou, pois ele observou que os Foxes “não queriam uma recaída em seus livros”.
Um novo começo no Catar e olhando para o futuro
Após um breve período de treinamento com o Charlton Athletic, da League One, para manter a forma, Antonio acabou decidindo se afastar da intensidade do futebol inglês. Sua transferência para o Al-Sailiya representa uma chance de recuperar a forma física em um ambiente que pode ser mais favorável à sua recuperação do que o calendário exaustivo das ligas nacionais. O atacante está priorizando minutos em campo e saúde em detrimento da segurança a longo prazo, já que se aproxima do fim de sua carreira como jogador.
Por enquanto, o homem que já aterrorizou os zagueiros da Premier League está focado na tarefa imediata no Oriente Médio, enquanto fica de olho no que pode acontecer quando a janela europeia reabrir. “O que acontecer no verão, acontecerá”, admitiu. “Preciso me concentrar no primeiro objetivo, jogar e estar em forma. Se eu permanecer em forma, terei um bom desempenho e marcarei gols. Sinto que a melhor possibilidade de me manter em forma é aqui, em vez de jogar às terças e sábados.”
