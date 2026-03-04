“Os dias mais aterrorizantes da minha vida!” – Estrela do Newcastle revela relato em primeira mão sobre a guerra no Oriente Médio após se ver envolvido no conflito enquanto se recuperava de uma lesão

O governo do Reino Unido foi encarregado de gerenciar um grande esforço de evacuação, com a ministra das Relações Exteriores, Yvette Cooper, confirmando que operações de alto nível estão em andamento para trazer os cidadãos de volta para casa. Com o fechamento do espaço aéreo tornando as viagens quase impossíveis, o Ministério das Relações Exteriores abriu um centro de crise 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar os cerca de 300.000 cidadãos britânicos que estão atualmente na região. O retorno bem-sucedido de Schar coincide com esses esforços mais amplos para garantir a segurança das pessoas presas pelos ataques.

Cooper abordou a crise em curso em uma declaração formal, dizendo: “A segurança dos cidadãos britânicos é nossa prioridade máxima, e sabemos que centenas de milhares de pessoas foram afetadas pelo conflito e pela escalada no Oriente Médio e no Golfo. Isso inclui turistas, viajantes a negócios e visitantes que não podem voltar para casa devido ao fechamento do espaço aéreo ou aos ataques. É por isso que temos o centro de crise do Ministério das Relações Exteriores, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e pedimos às pessoas que se inscrevam para registrar sua presença, para que possamos garantir que haja informações atualizadas e seguir as recomendações de viagem em toda a região. Mas, o mais importante, estamos trabalhando com companhias aéreas, com o setor de viagens e com governos de toda a região para garantir que haja maneiras seguras para as pessoas voltarem para casa.”