“Os dias mais aterrorizantes da minha vida!” – Estrela do Newcastle revela relato em primeira mão sobre a guerra no Oriente Médio após se ver envolvido no conflito enquanto se recuperava de uma lesão
Da reabilitação para uma zona de guerra
O astro do Magpies havia viajado para o Oriente Médio em janeiro, após uma lesão no tornozelo sofrida durante a dramática vitória do Newcastle por 4 a 3 sobre o Leeds. No entanto, enquanto trabalhava em sua preparação física, a região se tornou o centro de intensas ações militares envolvendo o Irã, Israel e os Estados Unidos. Com os voos comerciais suspensos e ataques de drones visando grandes centros como Dubai, o veterano da Premier League foi forçado a buscar abrigo ao lado de milhares de outras pessoas presas no fogo cruzado.
Uma experiência aterrorizante em primeira mão
Schar recorreu às redes sociais para compartilhar a gravidade da situação com seus seguidores, postando uma imagem que parecia mostrá-lo abrigado em um porão. O zagueiro não se conteve ao descrever o desgaste mental e físico que a provação lhe causou enquanto procurava uma maneira de sair da zona de perigo. O jogador de 34 anos expressou seu alívio por finalmente ter escapado da instabilidade que tomou conta da região do Golfo nos últimos dias.
Em sua conta no Instagram, Schar fez um relato arrepiante de seu tempo na zona de conflito: “Acabei de passar por alguns dos dias mais aterrorizantes da minha vida, tendo infelizmente testemunhado em primeira mão o que está acontecendo no Oriente Médio. Eu estava lá como parte do meu programa de reabilitação e estou feliz por ter encontrado uma maneira de voltar para casa em segurança. Mas o que vivemos lá, e o que está acontecendo agora, é realmente assustador. Espero que a ajuda chegue a todas as pessoas que precisam dela nas áreas afetadas.”instagram/fabianschaer_official
Impacto no mundo esportivo
O conflito teve um impacto de grande alcance na comunidade esportiva, com figuras como Rio Ferdinand também relatando a atmosfera “assustadora” em Dubai. Enquanto mísseis e drones atingiam vários países, incluindo Bahrein, Catar e Emirados Árabes Unidos, muitos atletas que utilizam as instalações de classe mundial da região para treinamento ou recuperação em clima quente se viram presos.
Schar deve ficar afastado dos gramados por aproximadamente três meses devido ao problema no tornozelo que sofreu no início do ano. Embora sua recuperação física continue sendo uma prioridade para a equipe médica do Newcastle, o impacto psicológico de seus “dias aterrorizantes” provavelmente será monitorado à medida que ele retorna ao ambiente relativamente seguro de Tyneside. O zagueiro continua sendo uma figura importante para os Magpies, tendo se estabelecido como um dos favoritos dos torcedores desde sua chegada do Deportivo La Coruña em 2018.
Intervenção governamental e retornos seguros
O governo do Reino Unido foi encarregado de gerenciar um grande esforço de evacuação, com a ministra das Relações Exteriores, Yvette Cooper, confirmando que operações de alto nível estão em andamento para trazer os cidadãos de volta para casa. Com o fechamento do espaço aéreo tornando as viagens quase impossíveis, o Ministério das Relações Exteriores abriu um centro de crise 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ajudar os cerca de 300.000 cidadãos britânicos que estão atualmente na região. O retorno bem-sucedido de Schar coincide com esses esforços mais amplos para garantir a segurança das pessoas presas pelos ataques.
Cooper abordou a crise em curso em uma declaração formal, dizendo: “A segurança dos cidadãos britânicos é nossa prioridade máxima, e sabemos que centenas de milhares de pessoas foram afetadas pelo conflito e pela escalada no Oriente Médio e no Golfo. Isso inclui turistas, viajantes a negócios e visitantes que não podem voltar para casa devido ao fechamento do espaço aéreo ou aos ataques. É por isso que temos o centro de crise do Ministério das Relações Exteriores, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e pedimos às pessoas que se inscrevam para registrar sua presença, para que possamos garantir que haja informações atualizadas e seguir as recomendações de viagem em toda a região. Mas, o mais importante, estamos trabalhando com companhias aéreas, com o setor de viagens e com governos de toda a região para garantir que haja maneiras seguras para as pessoas voltarem para casa.”
