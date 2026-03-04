Os coproprietários do Wrexham, Ryan Reynolds e Rob Mac, conseguem um emprego surpresa na Sky Sports

Em uma iniciativa sem precedentes para a transmissão do futebol britânico, a Sky Sports confirmou que os coproprietários do Wrexham, Reynolds e McElhenney, conduzirão uma transmissão secundária dedicada ao jogo do clube contra o Swansea City, válido pelo Campeonato Inglês. Intitulado “Ao vivo de Wrexham com Rob & Ryan”, o programa irá ao ar na sexta-feira, 13 de março, a partir das 19h. Embora a cobertura padrão da partida continue disponível, esta transmissão alternativa permite que os fãs ouçam as opiniões e reações sinceras dos presidentes em tempo real, à medida que a ação se desenrola em campo.

A produção foi concebida para ser mais do que uma simples transmissão com comentários; ela está sendo estruturada como uma experiência imersiva apresentada pelo veterano David Prutton. Além do diálogo entre os dois, a transmissão contará com uma série de convidados de alto nível, combinando o glamour de Hollywood com a intensidade do futebol inglês da segunda divisão. Essa colaboração destaca o apelo comercial contínuo do Wrexham, cujo perfil global disparou desde a aquisição em 2021, impulsionado em grande parte pelo sucesso da série documentalWelcome to Wrexham.