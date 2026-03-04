Getty Images Sport
Os coproprietários do Wrexham, Ryan Reynolds e Rob Mac, conseguem um emprego surpresa na Sky Sports
Transmissão revolucionária do dia do jogo a partir do Hipódromo
Em uma iniciativa sem precedentes para a transmissão do futebol britânico, a Sky Sports confirmou que os coproprietários do Wrexham, Reynolds e McElhenney, conduzirão uma transmissão secundária dedicada ao jogo do clube contra o Swansea City, válido pelo Campeonato Inglês. Intitulado “Ao vivo de Wrexham com Rob & Ryan”, o programa irá ao ar na sexta-feira, 13 de março, a partir das 19h. Embora a cobertura padrão da partida continue disponível, esta transmissão alternativa permite que os fãs ouçam as opiniões e reações sinceras dos presidentes em tempo real, à medida que a ação se desenrola em campo.
A produção foi concebida para ser mais do que uma simples transmissão com comentários; ela está sendo estruturada como uma experiência imersiva apresentada pelo veterano David Prutton. Além do diálogo entre os dois, a transmissão contará com uma série de convidados de alto nível, combinando o glamour de Hollywood com a intensidade do futebol inglês da segunda divisão. Essa colaboração destaca o apelo comercial contínuo do Wrexham, cujo perfil global disparou desde a aquisição em 2021, impulsionado em grande parte pelo sucesso da série documentalWelcome to Wrexham.
Preocupações com o “botão de censura” e conhecimento esportivo
Apesar do sucesso na revitalização do clube, que os levou da quinta divisão para a Championship, Reynolds e McElhenney continuam caracteristicamente humildes em relação à sua capacidade técnica para narrar uma partida ao vivo. Em uma declaração conjunta, Reynolds e McElhenney reconheceram que estão embarcando em uma jornada desconhecida, semelhante à aquisição inicial do clube há cinco anos. Eles brincaram sobre sua falta de experiência na cabine de comentários, observando que ainda são relativamente novos nas complexas regras do jogo. “Assim como nossa decisão de assumir o Wrexham há cinco anos, realmente não temos ideia de como isso vai acabar, mas daremos o nosso melhor”, afirmaram os dois. “Nenhum de nós já narrou um evento esportivo de qualquer tipo, muito menos um esporte cujas regras aprendemos há cinco anos. De qualquer forma, será mais um dia imprevisível no Racecourse e mal podemos esperar. Somos gratos aos nossos parceiros da EFL e da Sky Sports, e esperamos que esta última esteja pronta com o botão de censura.”
A Sky Sports abraça o “Efeito Wrexham”
Para a Sky Sports, a decisão de integrar os proprietários diretamente na cobertura dos jogos representa uma mudança em direção a um jornalismo esportivo mais voltado para a personalidade e o entretenimento. Prutton, que liderará a transmissão, enfatizou que a paixão genuína da dupla pela EFL é o que torna essa colaboração viável. “Rob e Ryan fizeram um trabalho fantástico em Wrexham e realmente entendem o que torna o futebol e a EFL tão especiais”, disse Prutton. “Estamos ansiosos para recebê-los em nossa cobertura, trazendo uma experiência única e divertida para os fãs e oferecendo algo que nunca vimos antes.”
Ao aproveitar a química cômica entre Reynolds e McElhenney, a EFL está alcançando um público internacional mais amplo que antes poderia ser indiferente ao futebol da Championship. Isso ressalta uma nova era em que os proprietários de clubes não são mais apenas figuras na sala de reuniões, mas participantes ativos na identidade midiática do clube.
Um teste crucial na acusação de promoção
Enquanto a cabine de comentários domina as manchetes, a equipe de Phil Parkinson continua enfrentando desafios incrivelmente difíceis em campo. O Wrexham alcançou a façanha histórica de três promoções consecutivas, uma novidade na história do futebol inglês, e agora está notavelmente na busca pela quarta. Os Dragões, atualmente na sexta posição do Campeonato, estão firmemente nas vagas dos play-offs, mas a visita do Swansea City, também galês, representa um sério desafio para suas credenciais na primeira divisão.
O Swansea trará o orgulho local para a batalha tática. O Wrexham tem apresentado uma forma resiliente recentemente, mas está entrando em uma sequência de jogos difíceis, onde a profundidade do elenco e o retorno de jogadores lesionados serão vitais. Além deste jogo individual, o clube está acompanhando de perto a corrida pela promoção, já que a temporada se aproxima do fim. A vitória contra o Swansea não só proporcionaria um ótimo conteúdo para os proprietários de Hollywood nos microfones, como também consolidaria o status do Wrexham como um verdadeiro candidato à Premier League.
