“Os bonés não garantem o trabalho automaticamente” – Laura Woods critica Eni Aluko após a ex-jogadora da seleção feminina fazer mais uma crítica a Ian Wright sobre comentários sobre futebol feminino.

Aluko trabalhou ao lado de Woods como parte da equipe da ITV que cobriu a defesa bem-sucedida do título europeu das Lionesses em 2025. Ela não trabalhou na final, com Wright se juntando a Karen Carney e Emma Hayes na tela.

O ex-zagueiro do Manchester City, Nedum Onuoha, fazia parte da equipe da BBC, com Aluko contando ao programa “90s Baby Show” ao expressar suas últimas queixas: “No ano passado, na final do Women's Lionesses, eu estava sentada nas arquibancadas, não estava na ITV para a final. Farah Williams estava ao meu lado. Farah Williams tem 170 partidas pela Inglaterra.

As duas emissoras que tinham os direitos eram a ITV e a BBC. Na BBC, você tem Ellen White, Steph Houghton e Nedum Onuoha. Sem ofensa a Nedum Onouha, nada contra ele, não sei se ele jogou pela Inglaterra ou não. Você está no painel principal da final da seleção feminina da Inglaterra.

“Vamos passar para a ITV, estou nas arquibancadas com 105 partidas pela seleção, então você tem duas mulheres com 290 partidas, algo ridículo, certo? Certo, ITV, são Ian Wright, Emma Hayes e Kaz Carney.

“Então, das seis vagas, duas foram para homens, enquanto vocês têm 290 (partidas pela seleção) sentadas nas arquibancadas. Eu nunca fiz uma final e provavelmente vou ter dificuldade em pensar em qualquer mulher, comentarista feminina, que tenha feito uma final importante masculina.

“Estou falando como comentarista, então algo não está certo aí. Por que pessoas como eu e Faz (Fara) não estão lá? Não é nada contra Ian e nada contra eles, só estou dizendo que, de modo geral, precisamos estar cientes disso.”

Aluko acrescentou: “Na minha opinião, não passamos por todo aquele sangue, suor e lágrimas para que as mulheres agora fiquem em segundo lugar em nosso próprio esporte. O que estamos fazendo? O futebol feminino deve ser feito por mulheres, para mulheres. Os aliados homens devem apoiar isso, mas quando chega ao ponto em que você é o personagem principal do espetáculo, estamos apenas repetindo as coisas patriarcais contra as quais temos lutado.

“Quem quer que isso incomode, incomoda. Sempre fui protetora em relação ao futebol feminino. Eu jogava futebol feminino quando não valia a pena jogar futebol feminino. Agora estamos colhendo os frutos, e eu acho que as mulheres deveriam estar vencendo agora.”

Ela continuou falando sobre ser ignorada para papéis importantes no futebol masculino: “As oportunidades limitadas no futebol feminino agora estão sendo tomadas pelos homens, mas não podemos entrar no futebol masculino e ter as mesmas oportunidades. Estamos presas. Nunca poderei narrar a final masculina. A única maneira de ter a oportunidade de narrar uma final é a final feminina, e agora não posso narrar a final feminina.

O que eu represento para as meninas que querem ser jogadoras de futebol, que querem ser comentaristas, é muito mais do que Ian Wright representa. Mais uma vez, não estou criticando Ian Wright, nem se trata dele, poderia ser qualquer homem. É muito importante ficarmos de olho nas oportunidades de destaque. O problema que tenho com Ian é que, na posição dele, ele precisa entender o que estou dizendo.”