Getty/GOAL
“Os bonés não garantem o trabalho automaticamente” – Laura Woods critica Eni Aluko após a ex-jogadora da seleção feminina fazer mais uma crítica a Ian Wright sobre comentários sobre futebol feminino.
Aluko criticou a lenda do Arsenal, Wright
Aluko gerou polêmica em abril de 2025 ao dizer ao ex-atacante da Inglaterra Wright que ele precisa estar ciente de “quanto está fazendo no futebol feminino”. Ela afirmou que a presença de Wright estava tornando mais difícil para as comentaristas femininas entrarem no setor.
Desde então, ela pediu desculpas, mas Wright se recusou a aceitar sua postura — com muitos se posicionando ao lado da lenda do Arsenal. Aluko voltou a se manifestar, e Woods sentiu a necessidade de abordar comentários que, em sua opinião, não estão fazendo bem a ninguém.
- Getty
Woods responde às últimas alegações de Aluko
Ela disse em uma série de publicações nas redes sociais: “Os títulos não garantem um trabalho automático e também não fazem de alguém um comentarista brilhante. A maneira como você se comunica, se expressa, faz sua pesquisa, informa seu público, o quanto você é simpático e a química que você tem com seu painel é o que faz de alguém um comentarista brilhante.
“O futebol feminino deve ser feito por mulheres para mulheres” é uma das frases mais prejudiciais que já ouvi. Isso não só fará o esporte feminino retroceder, como também fará com que os comentários femininos em todas as formas do jogo retrocedam.
“Se você quer fazer algo crescer, não o restrinja. Queremos incentivar meninos e homens a assistirem ao futebol feminino também, não apenas meninas e mulheres. E quando eles veem alguém como Ian Wright levando isso tão a sério quanto ele leva, eles seguem o exemplo. É assim que se faz um esporte crescer.”
Procurando apostas de futebol mais inteligentes? Obtenha previsões de especialistas, previsões baseadas em dados e insights vencedores com o GOAL Tips no Telegram. Junte-se à nossa comunidade em crescimento agora!
O que Aluko disse sobre os comentaristas masculinos no futebol feminino
Aluko trabalhou ao lado de Woods como parte da equipe da ITV que cobriu a defesa bem-sucedida do título europeu das Lionesses em 2025. Ela não trabalhou na final, com Wright se juntando a Karen Carney e Emma Hayes na tela.
O ex-zagueiro do Manchester City, Nedum Onuoha, fazia parte da equipe da BBC, com Aluko contando ao programa “90s Baby Show” ao expressar suas últimas queixas: “No ano passado, na final do Women's Lionesses, eu estava sentada nas arquibancadas, não estava na ITV para a final. Farah Williams estava ao meu lado. Farah Williams tem 170 partidas pela Inglaterra.
As duas emissoras que tinham os direitos eram a ITV e a BBC. Na BBC, você tem Ellen White, Steph Houghton e Nedum Onuoha. Sem ofensa a Nedum Onouha, nada contra ele, não sei se ele jogou pela Inglaterra ou não. Você está no painel principal da final da seleção feminina da Inglaterra.
“Vamos passar para a ITV, estou nas arquibancadas com 105 partidas pela seleção, então você tem duas mulheres com 290 partidas, algo ridículo, certo? Certo, ITV, são Ian Wright, Emma Hayes e Kaz Carney.
“Então, das seis vagas, duas foram para homens, enquanto vocês têm 290 (partidas pela seleção) sentadas nas arquibancadas. Eu nunca fiz uma final e provavelmente vou ter dificuldade em pensar em qualquer mulher, comentarista feminina, que tenha feito uma final importante masculina.
“Estou falando como comentarista, então algo não está certo aí. Por que pessoas como eu e Faz (Fara) não estão lá? Não é nada contra Ian e nada contra eles, só estou dizendo que, de modo geral, precisamos estar cientes disso.”
Aluko acrescentou: “Na minha opinião, não passamos por todo aquele sangue, suor e lágrimas para que as mulheres agora fiquem em segundo lugar em nosso próprio esporte. O que estamos fazendo? O futebol feminino deve ser feito por mulheres, para mulheres. Os aliados homens devem apoiar isso, mas quando chega ao ponto em que você é o personagem principal do espetáculo, estamos apenas repetindo as coisas patriarcais contra as quais temos lutado.
“Quem quer que isso incomode, incomoda. Sempre fui protetora em relação ao futebol feminino. Eu jogava futebol feminino quando não valia a pena jogar futebol feminino. Agora estamos colhendo os frutos, e eu acho que as mulheres deveriam estar vencendo agora.”
Ela continuou falando sobre ser ignorada para papéis importantes no futebol masculino: “As oportunidades limitadas no futebol feminino agora estão sendo tomadas pelos homens, mas não podemos entrar no futebol masculino e ter as mesmas oportunidades. Estamos presas. Nunca poderei narrar a final masculina. A única maneira de ter a oportunidade de narrar uma final é a final feminina, e agora não posso narrar a final feminina.
O que eu represento para as meninas que querem ser jogadoras de futebol, que querem ser comentaristas, é muito mais do que Ian Wright representa. Mais uma vez, não estou criticando Ian Wright, nem se trata dele, poderia ser qualquer homem. É muito importante ficarmos de olho nas oportunidades de destaque. O problema que tenho com Ian é que, na posição dele, ele precisa entender o que estou dizendo.”
- Getty/GOAL
Aluko recebe poucas ofertas desde que se manifestou publicamente
Aluko postou em sua conta do Instagram, confirmando que Wright não quer aceitar suas desculpas: “Por mais que eu não quisesse continuar falando sobre Ian Wright nove meses depois, estamos nessa situação porque as pessoas têm usado o nome dele como arma contra mim e eu não estou mais disposta a aceitar isso. O uso do nome de Ian Wright como arma contra mim é o motivo pelo qual ainda estamos falando sobre ele.
A realidade é que tivemos a oportunidade, há nove meses, de acalmar as coisas, ter uma conversa adulta e discutir nossas perspectivas. Quando pedi desculpas a Ian Wright publicamente e em particular, ele teve a oportunidade de mostrar a gentileza e a solidariedade que demonstrou a muitas outras pessoas e provar que é o aliado que diz ser.
Infelizmente, minha sinceridade e humildade foram recebidas com desrespeito. Ele disse 'não aceito suas desculpas' e deu luz verde para todas essas outras pessoas se juntarem a ele e me abusarem ainda mais por minha opinião.”
Ela acrescentou: “Quero deixar claro publicamente que sempre estive aberta a ter uma conversa em que compartilhamos perspectivas, conversamos e seguimos em frente — é essa a minha posição.
Estou um pouco decepcionada ao saber que houve uma escolha ativa das pessoas de 'não querer trabalhar com ela', o que é infantil. Eu nunca usaria meu privilégio para dizer 'não quero trabalhar com essa pessoa'. Estou aberta a uma conversa. Se acontecer, ótimo; se não, a vida continua.”
Aluko afirma ter recebido poucas ofertas desde que se manifestou contra Wright. O próximo grande torneio internacional do futebol feminino será a Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil. As competições nacionais e continentais continuam por enquanto, com emocionantes disputas pelo título da WSL e da Liga dos Campeões em 2025-26.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade