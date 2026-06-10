Após quatro décadas de espera, a seleção do Iraque retorna ao grande palco do futebol mundial, mas a derrota em um amistoso contra a Venezuela, poucos dias antes do início da Copa do Mundo de 2026, trouxe de volta uma questão importante: será que os “Leões do Eufrates” têm o que é preciso para escrever uma história diferente desta vez, ou será que o retorno será apenas mais uma participação histórica?
Traduzido por
Os árabes na Copa do Mundo... Será que a seleção do Iraque vai romper com o legado do passado?
Um retorno muito esperado
A seleção do Iraque participa da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, após sua única participação na edição de 1986 no México, quando foi eliminada na fase de grupos após três derrotas consecutivas, marcando apenas um gol em três partidas.
Desde então, o Iraque ficou de fora do maior evento mundial, antes de finalmente conseguir encerrar uma espera de 40 anos e garantir sua vaga na Copa do Mundo de 2026, trazendo o futebol iraquiano de volta ao cenário mundial após longos anos de tentativas e fracassos.
Uma nova geração com um visual diferente
O Iraque chega ao torneio atual com um perfil diferente daquele que apresentou em sua única participação, há décadas, já que a seleção conta com uma mistura de jogadores com experiência no exterior e jovens talentos ansiosos por provar seu valor no maior palco do futebol.
A linha de frente é liderada pelo atacante Ayman Hussein, que desempenhou um papel de destaque na campanha de qualificação, enquanto a seleção conta com um grupo de jogadores capazes de fazer a diferença, caso consigam manter a estabilidade técnica e mental durante o torneio.
Além disso, os “Leões do Eufrates” deixaram uma impressão positiva na última Copa da Ásia, após conquistarem vitórias notáveis sobre a Indonésia, o Japão e o Vietnã, antes de serem eliminados da competição pelo Jordânia em uma partida dramática, o que reforçou a confiança da torcida na capacidade da equipe de competir com seleções fortes quando está em sua melhor forma.
Um grupo difícil e um teste logo no início
O sorteio da Copa do Mundo de 2026 colocou o Iraque em um grupo difícil, que inclui França, Noruega e Senegal, o que representa grandes desafios para a seleção desde a primeira rodada.
O Iraque inicia sua campanha enfrentando a Noruega no dia 17 de junho, antes de enfrentar a França, uma das principais candidatas ao título, e encerra a fase de grupos contra o Senegal, em uma missão que exigirá o máximo de concentração e disciplina se quiser causar uma surpresa e se classificar para as oitavas de final.
A derrota da Venezuela soa como um sinal de alerta
A comissão técnica, liderada pelo australiano Graham Arnold, buscou aprimorar a preparação da equipe por meio de uma série de amistosos antes do torneio, sendo o último deles contra a Venezuela, nos Estados Unidos.
No entanto, o teste contra a seleção latino-americana revelou algumas lacunas preocupantes, depois que o Iraque perdeu por 2 a 0, em uma partida na qual a equipe sofreu com erros defensivos repetidos e dificuldades evidentes para criar oportunidades e impor o ritmo ofensivo.
Embora os amistosos nem sempre reflitam o desempenho final das seleções em grandes torneios, a derrota serviu para dar à comissão técnica sinais importantes sobre os aspectos que precisam ser melhorados antes do pontapé inicial.
Uma oportunidade de mudar a história
O Iraque chega à Copa do Mundo de 2026 com mais do que apenas o sonho de participar.
A seleção, que retorna após quarenta anos, tem uma chance real de mudar a imagem associada à sua única participação em 1986 e provar que o retorno à Copa do Mundo não é o fim da jornada, mas o início de um novo capítulo na história do futebol iraquiano.
Entre as ambições da torcida, a dificuldade do grupo e a preocupação deixada pelo amistoso contra a Venezuela, a pergunta permanece em aberto: será que os “Leões do Eufrates” conseguirão escrever uma das mais belas histórias da Copa do Mundo, ou se contentarão em marcar um retorno histórico há muito esperado?