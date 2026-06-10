Os árabes na Copa do Mundo... Será que a seleção do Iraque vai romper com o legado do passado?

O Iraque chega ao torneio atual com um perfil diferente daquele que apresentou em sua única participação, há décadas, já que a seleção conta com uma mistura de jogadores com experiência no exterior e jovens talentos ansiosos por provar seu valor no maior palco do futebol.

A linha de frente é liderada pelo atacante Ayman Hussein, que desempenhou um papel de destaque na campanha de qualificação, enquanto a seleção conta com um grupo de jogadores capazes de fazer a diferença, caso consigam manter a estabilidade técnica e mental durante o torneio.

Além disso, os “Leões do Eufrates” deixaram uma impressão positiva na última Copa da Ásia, após conquistarem vitórias notáveis sobre a Indonésia, o Japão e o Vietnã, antes de serem eliminados da competição pelo Jordânia em uma partida dramática, o que reforçou a confiança da torcida na capacidade da equipe de competir com seleções fortes quando está em sua melhor forma.