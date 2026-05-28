Os 20 reforços da Premier League que mais decepcionaram na temporada 2025/26

Agora que a temporada 2025/26 da Premier League chegou ao fim, podemos relembrar um campeonato repleto de surpresas e reviravoltas inesperadas. O Arsenal acabou ficando à frente do Manchester City na disputa pelo título, enquanto a corrida pelas vagas nas competições europeias e pelo rebaixamento só foi decidida na última rodada.

Como todos os anos, as novas contratações tiveram um papel importante. Mas encontrar joias escondidas está se tornando cada vez mais difícil para os clubes da Premier League, pois os talentos são descobertos mais rapidamente em todo o mundo. Ao mesmo tempo, investir pesadamente em grandes nomes traz uma pressão enorme: se uma contratação cara não rende resultados, o jogador passa imediatamente a ser alvo de críticas.

E foi exatamente isso que aconteceu nesta temporada com várias grandes transferências. Algumas das contratações mais caras e comentadas da competição decepcionaram bastante. A equipe editorial do Voetbalzone elaborou, portanto, um ranking das vinte contratações mais decepcionantes da Premier League nesta temporada, com base no desempenho, nas expectativas iniciais e na relação custo-benefício.