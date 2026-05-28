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Os 20 reforços da Premier League que mais decepcionaram na temporada 2025/26

Opinion
Premier League
A. Isak
F. Wirtz
M. Kerkez
J. Frimpong
N. Woltemade
A. Elanga
Y. Wissa
J. Gittens
A. Garnacho
L. Delap
H. Elliott
X. Simons
T. Reijnders
J. Trafford
B. Johnson
T. Dibling
Liverpool
Chelsea
Newcastle
Manchester City
Tottenham
Aston Villa
Everton
Crystal Palace
Leeds
Nottingham Forest
Especiais e Opinião

Agora que a temporada 2025/26 da Premier League chegou ao fim, podemos relembrar um campeonato repleto de surpresas e reviravoltas inesperadas. O Arsenal acabou ficando à frente do Manchester City na disputa pelo título, enquanto a corrida pelas vagas nas competições europeias e pelo rebaixamento só foi decidida na última rodada.

Como todos os anos, as novas contratações tiveram um papel importante. Mas encontrar joias escondidas está se tornando cada vez mais difícil para os clubes da Premier League, pois os talentos são descobertos mais rapidamente em todo o mundo. Ao mesmo tempo, investir pesadamente em grandes nomes traz uma pressão enorme: se uma contratação cara não rende resultados, o jogador passa imediatamente a ser alvo de críticas.

E foi exatamente isso que aconteceu nesta temporada com várias grandes transferências. Algumas das contratações mais caras e comentadas da competição decepcionaram bastante. A equipe editorial do Voetbalzone elaborou, portanto, um ranking das vinte contratações mais decepcionantes da Premier League nesta temporada, com base no desempenho, nas expectativas iniciais e na relação custo-benefício.

  • Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    20. Facundo Buonanotte (Chelsea e Leeds United) – emprestado

    Nossa lista começa com um jogador que, em uma única temporada, acumulou nada menos que duas transferências fracassadas. Facundo Buonanotte teve um desempenho sólido no Leicester City no ano passado, o que fez parecer lógico que o recém-promovido Leeds United quisesse contratá-lo por empréstimo do Brighton em agosto.

    Mas, pouco antes de o negócio ser fechado, o Chelsea entrou em cena e levou o argentino para Stamford Bridge. Imediatamente surgiram dúvidas: Buonanotte se encaixaria em um clube desse nível? E haveria mesmo espaço para ele em um elenco que já estava repleto de meias-atacantes e alas?

    Essas dúvidas se revelaram justas. Buonanotte, de 21 anos, foi substituído já no intervalo durante sua estreia pelo Chelsea e, depois disso, não disputou mais nenhuma partida de campeonato pelo clube.

    Em janeiro, o Leeds ofereceu-lhe uma saída por meio de uma transferência por empréstimo, mas mesmo lá sua carreira mal decolou. Ele fez apenas duas breves participações como reserva na Premier League e, depois disso, ficou mais tempo fora do que dentro da lista de convocados.

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-EVERTONAFP

    19. Evann Guessand (Aston Villa) – €30 milhões

    Devido às regras financeiras relacionadas às Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR), o Aston Villa teve pouca margem para grandes gastos no último verão. Mesmo assim, o clube pagou cerca de € 30 milhões pelo atacante Evann Guessand, do Nice.

    Esse investimento não se revelou bem-sucedido. Guessand disputou treze partidas da Premier League sem marcar um único gol ou dar uma assistência. Por isso, em janeiro, ele foi novamente emprestado ao Crystal Palace. Com mais quatro anos de contrato, seu futuro no Aston Villa parece agora bastante incerto.

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    18. Jeremie Frimpong (Liverpool) – €34 milhões

    Fica cada vez mais claro que os enormes valores gastos pelo Liverpool nas transferências do último verão não surtiram o efeito desejado. No entanto, Jeremie Frimpong talvez ainda mereça alguma compaixão.

    O holandês sofreu várias lesões e, por isso, ficou afastado dos gramados por um longo período. Isso fez com que ele nunca conseguisse realmente entrar no ritmo desde sua chegada a Anfield.

    Além disso, surgiram também dúvidas quanto ao seu desempenho. Mesmo quando Frimpong estava em forma, o técnico Arne Slot optava regularmente por jogadores como Dominik Szoboszlai e Curtis Jones na posição de lateral-direito.

    Parece que Frimpong se destaca mais como ponta direita do que como zagueiro de verdade. Mas, se ele realmente tiver que se tornar o sucessor de Mohamed Salah, ainda terá que dar passos significativos.

  • Tottenham Hotspur v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    17. Xavi Simons (Tottenham Hotspur) – €60 milhões

    Por muito tempo, parecia que Xavi Simons estava a caminho do Chelsea, mas, no fim das contas, foi o Tottenham que conseguiu contratá-lo, depois que alvos anteriores, como Morgan Gibbs-White e Eberechi Eze, ficaram fora de alcance.

    No entanto, sua primeira temporada na Inglaterra não foi um sucesso. De vez em quando, Simons mostrava sua classe, mas nunca conseguiu realmente se destacar.

    O holandês acabou marcando apenas dois gols e dando cinco assistências, antes que uma grave lesão no joelho, em abril, encerrasse prematuramente sua temporada.

    Esses lampejos de qualidade mostram que ele ainda pode ter sucesso no norte de Londres, mas o Tottenham precisará primeiro encontrar o caminho de volta ao topo antes que se possa pensar no futuro dele.

  • Manchester City v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    16. Tijjani Reijnders (Manchester City) – € 53 milhões

    Tijjani Reijnders foi a contratação mais cara do Manchester City no verão e teve um início promissor em sua aventura na Premier League. Em sua estreia contra o Wolves, ele marcou um gol e deu uma assistência logo de cara. Mas, no fim das contas, essa acabou sendo sua melhor atuação da temporada.

    O ex-meio-campista do AC Milan foi perdendo espaço na equipe e, desde fevereiro, quase não entrou em campo na Premier League.

    Com cinco gols e duas assistências, sua produção ficou muito aquém dos números que apresentava na Série A. Sob o comando do novo técnico Enzo Maresca, Reijnders sem dúvida espera ter mais oportunidades para que ainda possa se tornar um sucesso no City.

  • Crystal Palace v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    15. Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) – €30 milhões

    Arnaud Kalimuendo foi conhecido durante anos como um artilheiro confiável na França, o que levou o Nottingham Forest a superar vários concorrentes para contratá-lo no verão passado. Mas, no City Ground, ele logo saiu de cena.

    Kalimuendo não foi titular em nenhuma partida do campeonato na primeira metade da temporada e jogou, no total, apenas 88 minutos, distribuídos por nove participações como reserva. Por isso, em janeiro, ele foi emprestado ao Eintracht Frankfurt. O Forest espera agora, acima de tudo, que o clube alemão queira contratá-lo definitivamente.

  • Crystal Palace v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    14. Brennan Johnson (Crystal Palace) – €40 milhões

    Brennan Johnson encerrou a temporada passada como herói do Tottenham, depois de garantir ao clube seu primeiro título europeu em 41 anos com o gol da vitória na final da Liga Europa.

    Mas, após a saída de Ange Postecoglou e a chegada de Thomas Frank, o galês rapidamente perdeu a vaga de titular. Uma transferência no meio do ano para o Crystal Palace deveria garantir um novo começo.

    Até agora, porém, isso não deu certo. Em dezoito partidas da Premier League, Johnson ainda não conseguiu marcar nenhum gol e deu apenas uma assistência.

    O novo técnico do Palace terá, portanto, um grande desafio pela frente para devolver a confiança a Johnson após uma temporada decepcionante.

  • Newcastle United v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    13. Nick Woltemade (Newcastle United) – €76 milhões

    No verão passado, o Newcastle parecia ter dado um golpe de mestre ao contratar Nick Woltemade para substituir Alexander Isak. O alemão começou muito bem sua aventura no St. James’ Park e marcou quatro gols em seus primeiros cinco jogos na Premier League.

    No entanto, sua temporada ficou marcada principalmente por um momento doloroso: seu gol contra em dezembro contra o Sunderland, que levou o Newcastle à derrota no acirrado clássico Wear-Tyne.

    Uma semana depois, Woltemade se recuperou com dois gols contra o Chelsea, mas depois veio uma sequência dramática de dezessete partidas do campeonato sem marcar nenhum gol. Só em maio ele conseguiu marcar novamente, contra o West Ham.

    Talvez ainda mais preocupante seja o fato de que o técnico Eddie Howe parece vê-lo cada vez menos como um atacante de verdade. Woltemade atuou regularmente no meio-campo na segunda metade da temporada, o que demonstra pouca confiança em sua capacidade de liderar o ataque.

  • Leeds United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    12. Dan Ndoye (Nottingham Forest) – €40 milhões

    Dan Ndoye, por sua vez, teve um início de sonho no Nottingham Forest. O suíço marcou logo na sua estreia contra o Brentford e, uma semana depois, deu uma assistência contra o Crystal Palace. Mas essas acabaram sendo, de fato, suas únicas contribuições diretas para gols na Premier League.

    Ndoye ficou preso no caos que cercou o Nottingham Forest regularmente nesta temporada. Desde 6 de dezembro, ele não foi titular em nenhuma partida do campeonato.

    Seus minutos de jogo mais numerosos acabaram sendo na Liga Europa, na qual o Forest surpreendentemente chegou às semifinais. Agora que o clube provavelmente não disputará competições europeias na próxima temporada, Ndoye parece ser um dos jogadores que poderá deixar o time.

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    11. James Trafford (Manchester City) – €31 milhões

    James Trafford parecia estar a caminho do Newcastle, até que o Manchester City decidiu exercer a cláusula de recompra prevista em seu contrato com o Burnley.

    A princípio, parecia um passo perfeito para o goleiro formado nas categorias de base do clube. Com Ederson de saída, o caminho estava aberto para se tornar o goleiro titular do City e talvez até mesmo concorrente de Jordan Pickford na seleção inglesa.

    Mas, após uma estreia dramática em casa contra o Tottenham, Trafford caiu rapidamente na hierarquia, especialmente depois da contratação de Gianluigi Donnarumma.

    Desde agosto, ele não jogou mais nenhum minuto na Premier League. Embora ainda tenha desempenhado um papel como goleiro reserva na conquista de dois títulos, uma saída no próximo verão parece inevitável para que ele volte finalmente a jogar regularmente no mais alto nível.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    10. Milos Kerkez (Liverpool) – €46 milhões

    O Liverpool quis se antecipar à saída de Andy Robertson no verão passado e, por isso, trouxe Milos Kerkez do Bournemouth para Anfield. No entanto, por enquanto, os torcedores ainda não estão convencidos com o lateral-esquerdo húngaro.

    Já na partida de estreia da temporada as coisas deram errado, quando o ex-companheiro de equipe Antoine Semenyo o driblou completamente. Desde então, os adversários têm apontado Kerkez regularmente como um ponto fraco na defesa do Liverpool.

    Embora tenha mostrado alguma evolução ao longo da temporada, Kerkez ainda tem um longo caminho a percorrer se quiser chegar perto do impacto de Robertson.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-BURNLEYAFP

    9. Florian Wirtz (Liverpool) – €115 milhões

    No verão passado, o Liverpool conseguiu superar concorrentes como o Bayern de Munique e o Manchester City na disputa por Florian Wirtz. Com uma taxa de transferência de cerca de € 115 milhões, ele se tornou, na época, a contratação mais cara da história do clube.

    As expectativas eram enormes, mas sua primeira temporada na Inglaterra foi decepcionante. Wirtz só deu sua primeira assistência na Premier League no início de dezembro e, depois disso, teve que esperar mais semanas pelo seu primeiro gol.

    O alemão teve visíveis dificuldades com a intensidade física do futebol inglês, enquanto Arne Slot não conseguiu montar um time coeso ao seu redor. Com cinco gols e quatro assistências, seu rendimento ficou, no fim das contas, muito aquém do que os torcedores do Liverpool esperavam.

  • Liverpool v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    8. Tyler Dibling (Everton) – €40 milhões

    Apesar da temporada dramática do Southampton em 2024/25, Tyler Dibling se destacou positivamente por sua ousadia e criatividade no ataque. Por isso, vários clubes fizeram fila para contratar o jovem talento.

    O Everton acabou vencendo a disputa pela sua contratação, mas sua primeira temporada em Goodison Park foi tudo menos um sucesso. Dibling foi titular em apenas quatro partidas do campeonato e, desde fevereiro, quase não entrou em campo. Sua única participação nesse período foi uma breve entrada no final do tempo de acréscimo contra o Burnley.

    Além disso, o possível retorno de Jack Grealish por empréstimo do Manchester City também não parece trazer boas perspectivas para o seu futuro no Everton.

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    7. Liam Delap (Chelsea) – €34 milhões

    A maldição da camisa nº 9 do Chelsea parece continuar bem viva. Liam Delap foi o mais recente atacante a chegar a Stamford Bridge com grandes expectativas, mas acabou tendo dificuldades para marcar gols.

    O Chelsea pagou uma quantia considerável para contratá-lo do Ipswich Town, mas o atacante marcou apenas um gol em 27 partidas da Premier League.

    Uma lesão no tendão da coxa em agosto não ajudou, pois ele ficou dois meses afastado e não conseguiu criar entrosamento com seus companheiros.

    Mas mesmo depois disso, ele continuou a ter dificuldades. Finalização fraca, frustrações desnecessárias e falta de disciplina marcaram sua primeira temporada no Chelsea.

  • Chelsea v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    6. Alejandro Garnacho (Chelsea) – €46 milhões

    Alejandro Garnacho já começou a temporada em segundo plano no Manchester United, após ter entrado em conflito com o técnico Ruben Amorim após a final da Liga Europa de 2025.

    Apesar disso, o Chelsea decidiu pagar cerca de € 46 milhões pelo argentino, que no United era conhecido justamente por ser um jogador capaz de abrir o placar.

    A mudança para Londres, no entanto, trouxe pouca melhora. Seu único gol na Premier League pelo Chelsea data de outubro, enquanto ele também deu apenas quatro assistências.

    Suas melhores atuações ocorreram principalmente em partidas de copa, enquanto os torcedores ficavam cada vez mais irritados com sua atitude, ética de trabalho e falta de rendimento.

  • Wolverhampton Wanderers v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    5. Anthony Elanga (Newcastle United) – € 60 milhões

    Anthony Elanga foi uma das grandes revelações do Nottingham Forest na temporada 2024/25. Com sua velocidade e jogo direto, ele causou constantes problemas aos zagueiros e desempenhou um papel fundamental na luta do Forest por uma vaga nas competições europeias.

    O Newcastle esperava adicionar essa mesma ameaça ao elenco de Eddie Howe, mas, desde sua transferência milionária para St. James’ Park, Elanga entrou em total declínio de forma.

    Enquanto no Forest ele esteve envolvido em 31 gols e assistências na Premier League em duas temporadas, ele ainda não conseguiu marcar nenhum gol no campeonato pelo Newcastle. Além disso, sua única assistência já data de novembro.

    Apesar do alto preço, Elanga foi titular em menos da metade dos jogos do Newcastle no campeonato, um sinal claro de como seu desempenho tem sido decepcionante.

  • Harvey Elliott Aston Villa 2025-26Getty

    4. Harvey Elliott (Aston Villa) – emprestado

    Esta deveria ter sido a temporada em que Harvey Elliott finalmente pudesse mostrar, semana após semana, do que é capaz na Premier League.

    Depois de ser eleito o Melhor Jogador do Torneio no Euro Sub-21, que a Inglaterra venceu, Elliott queria acima de tudo ter muitos minutos em campo. Uma transferência por empréstimo do Liverpool para o Aston Villa parecia, portanto, ideal.

    Mas o técnico Unai Emery pensava diferente. O Villa seria obrigado a pagar cerca de € 40 milhões se Elliott disputasse dez partidas do campeonato, e Emery logo decidiu que não queria arcar com esse valor.

    Com isso, Elliott praticamente desapareceu de cena no Villa Park. Ele acabou disputando apenas quatro partidas da Premier League e, desde o início de outubro, mal fazia parte da convocação.

    Devido às regras da FIFA, ele também não pôde se transferir para outro clube europeu em janeiro, o que fez com que ele, na verdade, definhasse à margem por meia temporada. Emery chegou a descrever toda a situação mais tarde como “dolorosa para todos os envolvidos”.

  • Brentford v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    3. Jamie Gittens (Chelsea) – €56 milhões

    Jamie Gittens já foi considerado “o novo Jadon Sancho”, em parte porque ambos os jogadores surgiram no Borussia Dortmund depois de terem passado pela base do Manchester City.

    Mas, assim como Sancho, Gittens também parece ter dificuldade em manter o mesmo nível de desempenho da Bundesliga na Premier League.

    O Chelsea já tinha um elenco lotado de jogadores de linha, o que aumentava o risco de ele ficar no banco. Mesmo assim, foi decepcionante que, antes da lesão no tendão da coxa em janeiro, ele tivesse sido titular em apenas cinco partidas do campeonato.

    Para Gittens, de 21 anos, espera-se agora uma temporada importante, especialmente agora que Xabi Alonso se prepara para seu novo papel como técnico do Chelsea.

  • Newcastle United v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    2. Yoane Wissa (Newcastle United) – €58 milhões

    A dramática janela de transferências do Newcastle é vista como uma das principais razões para a temporada abaixo do esperado do clube. Enquanto no ano passado o Newcastle terminou em quinto lugar, agora teve que se contentar com uma posição no meio da tabela.

    De todas as novas contratações, Yoane Wissa foi talvez a maior decepção. O atacante marcou dezenove gols pelo Brentford na temporada passada, mas quase não repetiu esse desempenho no Newcastle.

    Wissa chegou a tentar forçar sua transferência para o Newcastle com uma greve durante a pré-temporada, mas acabou chegando lesionado ao St. James’ Park. Devido a problemas no joelho, ele só fez sua estreia em dezembro.

    Mais tarde naquele mês, ele marcou seu primeiro gol na Premier League pelo Newcastle, mas depois disso não deu mais em nada. Além disso, desde 7 de fevereiro, ele não voltou a ser titular. É bem possível que sua passagem pelo Newcastle já tenha chegado ao fim após a Copa do Mundo com a República Democrática do Congo.

  • Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    1. Alexander Isak (Liverpool) – €144 milhões

    Nenhum clube britânico jamais pagou tanto por um jogador quanto o Liverpool pagou por Alexander Isak. A negociação se arrastou durante todo o verão e só foi concluída no último dia da janela de transferências, depois que o sueco se recusou a treinar no Newcastle para forçar sua saída.

    Mas no Liverpool as coisas não correram bem desde o início. Isak teve um pouco de azar com lesões — ele fraturou a tíbia em dezembro durante uma partida contra o Tottenham —, mas isso não explica totalmente por que ele marcou apenas três gols em quatorze partidas da Premier League.

    Quando estava em forma, muitas vezes mal entrava em campo. O sistema de Arne Slot parecia não se adequar de forma alguma às suas qualidades. Se seu desempenho não melhorar rapidamente na próxima temporada, Isak corre o risco de se tornar um dos maiores erros de transferência da história da Premier League.

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